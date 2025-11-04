Baba Vanga's Predictions: পৃথিবীতে পড়ে থাকবে শুধু কয়েক মুঠো ছাই আর রক্ত! শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা স্রোত-বওয়ানো বাবা ভাঙ্গার...

Baba Vanga's Predictions: পৃথিবীতে পড়ে থাকবে শুধু কয়েক মুঠো ছাই আর রক্ত! শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা স্রোত-বওয়ানো বাবা ভাঙ্গার...
Baba Vanga's November December 2025 Prediction: বাবা ভাঙ্গার পূর্বাভাস নিয়ে বিশ্ব জুড়ে সারা বছরই প্রবল চর্চা চলে। তবে বেশি করে চলে বছর শেষ বা শুরুর সময়ে। এবারও হচ্ছে।
1/7
বহুযুগের ওপার হতে
2/7
অক্ষরে-অক্ষরে
photos
TRENDING NOW
3/7
শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা স্রোত
4/7
পূর্বের ঝড়ে
5/7
'ঝড়' মানে যুদ্ধ?
6/7
ছাই আর রক্ত থেকে উঠে আসবেন...
7/7
চিন না, রাশিয়া?
তাঁকে সকলে 'লর্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' বলবেন! কোথা থেকে উঠে আসবেন সেই নেতা? দুটি দেশের নাম উঠে আসছে বাবা ভাঙ্গার পূর্বাভাস থেকে। চিন আর রাশিয়া। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos