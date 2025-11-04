English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Baba Vanga's Predictions: পৃথিবীতে পড়ে থাকবে শুধু কয়েক মুঠো ছাই আর রক্ত! শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা স্রোত-বওয়ানো বাবা ভাঙ্গার...

Baba Vanga's November December 2025 Prediction: বাবা ভাঙ্গার পূর্বাভাস নিয়ে বিশ্ব জুড়ে সারা বছরই প্রবল চর্চা চলে। তবে বেশি করে চলে বছর শেষ বা শুরুর সময়ে। এবারও হচ্ছে।

| Nov 04, 2025, 05:19 PM IST
1/7

বহুযুগের ওপার হতে

রহস্যময় নারী বাবা ভাঙ্গা। সেই কোন কালে তিনি কিছু কিছু মন্তব্য করে গিয়েছেন। আর আজকের মানুষ সবিস্ময়ে দেখছেন চোখের সামেন সেসব সত্য হচ্ছে। 

2/7

অক্ষরে-অক্ষরে

এখন সবাই জানে তাঁর ৯/১১ পূর্বাভাস, প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যু, চিনের প্রসার সংক্রান্ত পূর্বাভাস অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গিয়েছে।

3/7

শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা স্রোত

তবে এখন বাবা ভাঙ্গার যে-ভবিষ্যদ্বাণী কানে আসছে, তা হাড়হিম করা, তা শুনলে শিরদাঁড়া দিয়ে বইবে ঠান্ডা স্রোত। উড়ে যাবে ঘুম!

4/7

পূর্বের ঝড়ে

বাবা ভাঙ্গা বলছেন, পূর্ব থেকে একটি ভয়ংকর ঝড় উঠবে আর তা গোটা পশ্চিমকে ছাইয়ে পরিণত করবে। শুধু ছাই নয়, বাবা ভাঙ্গা বলছেন থাকবে রক্তও।

5/7

'ঝড়' মানে যুদ্ধ?

'পূর্বের ঝড়' কীসের? এখানে 'ঝড়' মানে যুদ্ধ বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট লোকজন। আর যুদ্ধ মানেই তো রক্তপাত!

6/7

ছাই আর রক্ত থেকে উঠে আসবেন...

বাবা ভাঙ্গা বলছেন, ওই ছাই আর রক্ত থেকেই উঠে আসবেন এক নতুন নেতা। আর সেই নেতাকে সারা পৃথিবী বিশ্বের নেতা হিসেবে মেনে নেবেন!

7/7

চিন না, রাশিয়া?

তাঁকে সকলে 'লর্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' বলবেন! কোথা থেকে উঠে আসবেন সেই নেতা? দুটি দেশের নাম উঠে আসছে বাবা ভাঙ্গার পূর্বাভাস থেকে। চিন আর রাশিয়া। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Hospital CCTV Footage Hacked: গাইনির চেম্বারে অন্তরঙ্গ পরীক্ষা! হাসপাতালের CCTV ফুটেজ ভাইরাল পর্ন সাইটে...

পরবর্তী অ্যালবাম

Hospital CCTV Footage Hacked: গাইনির চেম্বারে অন্তরঙ্গ পরীক্ষা! হাসপাতালের CCTV ফুটেজ ভাইরাল পর্ন সাইটে...

Hospital CCTV Footage Hacked: গাইনির চেম্বারে অন্তরঙ্গ পরীক্ষা! হাসপাতালের CCTV ফুটেজ ভাইরাল পর্ন সাইটে...

Hospital CCTV Footage Hacked: গাইনির চেম্বারে অন্তরঙ্গ পরীক্ষা! হাসপাতালের CCTV ফুটেজ ভাইরাল পর্ন সাইটে... 7
Gold, Silver Rate Today: ১০,০০০-এর পতন! আরও পড়ল সোনার দাম... কলকাতায় কত হলুদ ধাতু?

Gold, Silver Rate Today: ১০,০০০-এর পতন! আরও পড়ল সোনার দাম... কলকাতায় কত হলুদ ধাতু?

Gold, Silver Rate Today: ১০,০০০-এর পতন! আরও পড়ল সোনার দাম... কলকাতায় কত হলুদ ধাতু? 9
Explosion at Supreme Court Pakistan WATCH: বধ্যভূমি পাকিস্তান! ভয়ংকর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল সুপ্রিম কোর্ট, প্রাণ বাঁচাতে হুড়োহুড়ি...রইল ভিডিয়ো...

Explosion at Supreme Court Pakistan WATCH: বধ্যভূমি পাকিস্তান! ভয়ংকর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল সুপ্রিম কোর্ট, প্রাণ বাঁচাতে হুড়োহুড়ি...রইল ভিডিয়ো...

Explosion at Supreme Court Pakistan WATCH: বধ্যভূমি পাকিস্তান! ভয়ংকর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল সুপ্রিম কোর্ট, প্রাণ বাঁচাতে হুড়োহুড়ি...রইল ভিডিয়ো... 7
SSC Results 2025: অপেক্ষার অবসান, এসপ্তাহেই এসএসসি-র একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষার ফলপ্রকাশ

SSC Results 2025: অপেক্ষার অবসান, এসপ্তাহেই এসএসসি-র একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষার ফলপ্রকাশ

SSC Results 2025: অপেক্ষার অবসান, এসপ্তাহেই এসএসসি-র একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষার ফলপ্রকাশ 6