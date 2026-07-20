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শ্রাবণে হবে মহাদেবের কৃপা বর্ষণ, অর্থ-সাফল্যের জোয়ার আসবে ৩ রাশির জীবনে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 20, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:40 PM IST

Astrology: আগামী ১ আগস্ট শুক্র গ্রহ প্রবেশ করছে কন্যা রাশিতে। ২ আগস্ট মঙ্গল প্রবেশ করবে মিথুন রাশিতে

মহাদেবের মাস1/7

মহাদেবের মাস

শ্রাবণ মাস মহাদেবের মাস। এমাসে দেবাদিদেবের আরাধনা করলে বহু সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। 

প্রচুর ধন প্রাপ্তি2/7

প্রচুর ধন প্রাপ্তি

জ্যোতিষ অনুযায়ী পবিত্র এই মাসেই নিজেদের অবস্থান বদল করতে চলেছে ৩ গুরুত্বপূর্ণ গ্রহ। আর তার জেরেই প্রচুর ধনপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে ৩ রাশির। 

শুক্র-মঙ্গল-বুধ3/7

শুক্র-মঙ্গল-বুধ

মহাদেবের আশীর্বাদ ধন্য এই মাসেই অবস্থান বদল করবে শুক্র,মঙ্গল ও বুধ। এরে জেরে বেশকিছু রাশির জাতকদের জীবনে আসতে চলেছে অর্থ ও সাফল্যের জোয়ার। কারা সেই ৩ সৌভাগ্যবান রাশি।

কবে কোন রাশির কোথায় প্রবেশ4/7

কবে কোন রাশির কোথায় প্রবেশ

আাগামী ১ আগস্ট শুক্র গ্রহ প্রবেশ করছে কন্যা রাশিতে। ২ আগস্ট মঙ্গল প্রবেশ করবে মিথুন রাশিতে। ৫ আগস্ট বুধ প্রবেশ করবে কর্কটে। ২২ আগস্ট বুধ তার অবস্থান বদল করে চলে যাবে সিংহ রাশিতে। তাতে জীবন বদলে যাবে ৩ রাশির জাতকের।

মীন5/7

মীন

পবিত্র এই মাসে টাকা বাড়বে মীন রাশির জাতকদের। আয়ের একাধিক রাস্তা খুলে যাবে। কাজের জায়গায় বড়সড় কোনও সুযোগ এসে যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা মালামাল হবেন। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রের সমস্যা দূর হবে।

বৃষ6/7

বৃষ

শ্রাবণ বিরাট অর্থলাভের যোগ নিয়ে আসছে বৃষ রাশির জাতকদের জীবনে। এদের উপার্জনের পথ শক্তিশালী হয়ে যাবে। হঠাত্ করে হাতে আসতে পারে আকর্ষণীয় কোনও কাজের প্রস্তাব। যাঁরা চাকরি বদলের কথা ভাবছিলেন তারা চেষ্টা করলে সফল হতে পারেন। ব্যবসায়ীদের মুনাফা লাফিয়ে বাড়বে। পড়ে থাকা কাজ হয়ে যাবে। 

তুলা7/7

তুলা

শ্রাবণে বড় কোনও আর্থিক সুখবর পেতে পারেন তুলা রাশির জাতকরা। বাড়তে পারে বেতন। বড় বেতনের চাকরি পেতে পারেন। কাজের জায়গায় সব জটিলতা কেটে যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন কোনও ভেঞ্চারে পা দিতে পারেন।

TAGS:
Shravan Month
Lord Shiva
Shukra Gochor

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