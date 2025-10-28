English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Morning Bad Habits Can Damage Kidney:সকালের এই ৫ অভ্যাস নিঃশব্দে ভয়ংকর ক্ষতি করে আপনার কিডনির! এখনই সাবধান না হলে...

5 morning habits that can quietly harm your kidneys: সকালের পাঁচটি সাধারণ অভ্যাস।জল না খাওয়া, প্রস্রাব চেপে রাখা, খালি পেটে ক্যাফেইন গ্রহণ, অতিরিক্ত লবণাক্ত খাবার খাওয়া ও নিয়মিত ওষুধ না খাওয়া কিডনির ওপর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

| Oct 28, 2025, 08:43 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতিদিনের কিছু সাধারণ অভ্যাসই হতে পারে ভবিষ্যতের বড় বিপদের কারণ। কিডনি শরীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা রক্ত পরিস্কার করে এবং টক্সিন বের করে। কিন্তু অজান্তেই এমন কিছু অভ্যাস আমরা প্রতিদিন সকালে করি, যেগুলি কিডনির ওপর মারাত্মক চাপ ফেলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এইসব অভ্যাস দীর্ঘদিন চললে কিডনি বিকল হওয়া পর্যায় পৌঁছতে পারে।

সকালে জল না পান করা

ঘুম থেকে উঠে জল না খেলেই শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে পড়ে, যা কিডনির উপর চাপ ফেলে।   

প্রস্রাব চেপে রাখা অভ্যাস

অনেকেই সকালে তাড়ায় থাকেন বলে প্রস্রাব চেপে রাখেন, এতে ইনফেকশন ও কিডনির ব়ড়ো ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

খালি পেটে চা অথবা কফি খাওয়া

চা বা কফিতে থাকা ক্যাফেইন কিডনির ফিল্টারিং ক্ষমতায় প্রভাব ফেলে, বাড়ায় ডিহাইড্রেশন।

লবণাক্ত খাবার দিয়ে দিন শুরু করা

সকালে চিপস বা অতিরিক্ত নুন দেওয়া খাওয়া কিডনির সোডিয়াম প্রসেসিং ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

খালিপেটে ওষুধ খাওয়া

উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস থাকলে খালি পেটে ওষুধ খেলে কিডনির ক্ষতি হয় দ্রুত। এই ৫টি অভ্যাসই আপনাকে দীর্ঘমেয়াদে কিডনির জটিলতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। প্রতিদিন সকালে এই ছোটখাটো সচেতনতাই হতে পারে বড় বিপদ থেকে বাঁচার চাবিকাঠি।  

