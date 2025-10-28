Morning Bad Habits Can Damage Kidney:সকালের এই ৫ অভ্যাস নিঃশব্দে ভয়ংকর ক্ষতি করে আপনার কিডনির! এখনই সাবধান না হলে...

Morning Bad Habits Can Damage Kidney:সকালের এই ৫ অভ্যাস নিঃশব্দে ভয়ংকর ক্ষতি করে আপনার কিডনির! এখনই সাবধান না হলে...
5 morning habits that can quietly harm your kidneys: সকালের পাঁচটি সাধারণ অভ্যাস।জল না খাওয়া, প্রস্রাব চেপে রাখা, খালি পেটে ক্যাফেইন গ্রহণ, অতিরিক্ত লবণাক্ত খাবার খাওয়া ও নিয়মিত ওষুধ না খাওয়া কিডনির ওপর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতিদিনের কিছু সাধারণ অভ্যাসই হতে পারে ভবিষ্যতের বড় বিপদের কারণ। কিডনি শরীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা রক্ত পরিস্কার করে এবং টক্সিন বের করে। কিন্তু অজান্তেই এমন কিছু অভ্যাস আমরা প্রতিদিন সকালে করি, যেগুলি কিডনির ওপর মারাত্মক চাপ ফেলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এইসব অভ্যাস দীর্ঘদিন চললে কিডনি বিকল হওয়া পর্যায় পৌঁছতে পারে।
প্রস্রাব চেপে রাখা অভ্যাস
খালি পেটে চা অথবা কফি খাওয়া
লবণাক্ত খাবার দিয়ে দিন শুরু করা
খালিপেটে ওষুধ খাওয়া
