Zee News Bengali
Identity Proof documents for SIR: ৯ ডিসেম্বর SIR ভিত্তিক প্রথম ভোটার লিস্টে নাম না থাকলেও ঘাবড়াবেন না! এই ১২ নথির যে কোনও একটি থাকলেই, ব্যস...

Important Documents for SIR: SIR পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম পর্বের পর ২৮শে অক্টোবর, ২০২৫ থেকে শুরু হয়েছে SIR  দ্বিতীয় পর্ব। ভারতীয় নির্বাচন কমিশন (ECI) ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (Special Intensive Revision - SIR) দ্বিতীয় পর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বেশ কিছু রাজ্য়। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি: আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, গোয়া, পুদুচেরি, ছত্তিশগড়, গুজরাট, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং লক্ষদ্বীপ। দ্বিতীয় পর্বের SIR-এ যদি আপনার নাম না ওঠে তাহলে একদমই চিন্তা করবেন না। ভয় পাও

| Nov 21, 2025, 06:03 PM IST
1/12

বাড়ি-বাড়ি গণনা ও খসড়া প্রকাশ

এই পর্বে, বাড়ি-বাড়ি গণনা (House-to-house enumeration) প্রক্রিয়াটি এক মাস ধরে চলবে— ৪ঠা নভেম্বর থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত।

2/12

SIR দ্বিতীয় পর্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার (PSU) নিয়মিত কর্মচারী/পেনশনভোগীর জন্য জারি করা যেকোনো পরিচয়পত্র, পেনশন পেমেন্ট অর্ডার।  

3/12

SIR দ্বিতীয় পর্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

ভারত সরকার/ব্যাঙ্ক/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ/PSU দ্বারা জারি করা যেকোনো পরিচয়পত্র/সনদ/নথিপত্র।

4/12

SIR দ্বিতীয় পর্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সক্ষম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা জন্ম শংসাপত্র (Birth certificate) ও পাসপোর্ট (Passport)।

5/12

SIR দ্বিতীয় পর্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

স্বীকৃত বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জারি করা ম্যাট্রিকুলেশন/শিক্ষাগত শংসাপত্র।

6/12

SIR দ্বিতীয় পর্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

রাজ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র (Permanent resident certificate)।  

7/12

SIR দ্বিতীয় পর্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

বনাধিকার শংসাপত্র (Forest Rights Certificate)।  

8/12

SIR দ্বিতীয় পর্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

OBC/ST/SC বা যেকোনো জাতির শংসাপত্র।

9/12

SIR দ্বিতীয় পর্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন্স (যেখানে এটি বিদ্যমান)।

10/12

SIR দ্বিতীয় পর্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

রাজ্য/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুত পারিবারিক নথি (Family register)।

11/12

SIR দ্বিতীয় পর্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সরকার কর্তৃক যেকোনো জমি/বাড়ি বরাদ্দের শংসাপত্র।

12/12

SIR দ্বিতীয় পর্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

আধার-এর জন্য, কমিশন কর্তৃক ৯.০৯.২০২৫ তারিখের চিঠি নং ২৩/২০২৫-ERS/Vol.II-এর নির্দেশাবলী প্রযোজ্য হবে।

