Zee News Bengali
  • Rule Change in 2026: নতুন বছরে বদলে যাচ্ছে এই ৫ নিয়ম, না জানলে বিপদে পড়তে পারেন...

Rule Change in 2026: নতুন বছরে বদলে যাচ্ছে এই ৫ নিয়ম, না জানলে বিপদে পড়তে পারেন...

Rule Change in 2026: প্যান-আধার লিঙ্ক বাধ্য়তামূলক। হাতে মাত্র ২ দিন সময়। এর মধ্যে না করলে অনেক সমস্যায় পড়তে হবে। আয়কর দফতর বলছে....  

| Dec 29, 2025, 03:34 PM IST
1/6

নতুন বছরে নতুন নিয়ম

নতুন বছরে নতুন নিয়ম

নতুন বছরে বদলে যাচ্ছে বেশকিছু নিয়ম। এর প্রভাব সাধারণ মানুষের উপরে পড়বে। ওইসব বদলের মধ্যে রয়েছে প্যান-আধার লিঙ্ক, এলপিজির দাম, অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশের মতো বিষয়।  

2/6

প্যান-আধার লিঙ্ক

প্যান-আধার লিঙ্ক

প্যান-আধার লিঙ্ক বাধ্য়তামূলক। হাতে মাত্র ২ দিন সময়। এর মধ্যে না করলে অনেক সমস্যায় পড়তে হবে। আয়কর দফতর বলছে, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্যান-আধার লিঙ্ক করিয়ে নিন। তা না হলে প্যান ইন অপারেটিভ হয়ে যাবে। যারা এখনওপর্য়ন্ত প্যান-আধার লিঙ্ক করেননি তাদের ১০০০ টাকা লেট ফি দিতে হবে। যারা গতবছর অক্টোবরের পর প্যান হাতে পায়েছেন তারা লিঙ্ক করতে পারবেন বিনা খরচে। কেউ যদি প্যানের সঙ্গে আধার লিঙ্ক না করেন তা হলে তার তার প্যান ইন অপারেটিভ হয়ে যাবে। আর তা হলে গেলে তার একাধিক সমস্যা হতে পারে।প্যান আধার লিঙ্ক করা না থাকলে ট্যাক্সের কোনও রিফান্ড পাওয়া যাবে না। রিফান্ডের উপরে কোনও সুদ পাওয়া যাবে না।  ট্যাক্স ডিডাকশনের আওতায় যদি পড়েন তাহলে তার উপরে প্রভাব পড়বে প্যান-আধার লিঙ্ক করা না থাকলে।

3/6

অষ্টম পে কমিশনের সুপারিশ

অষ্টম পে কমিশনের সুপারিশ

২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ৮ম বেতন কমিশনের সুপারিশগুলো কার্যকর করতে পারে। একে সরকারি কর্মচারীদের জন্য একটি 'নতুন বছরের উপহার' হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়বে এবং তাঁদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। যদি এই প্রক্রিয়া কার্যকর করতে কিছুটা দেরিও হয়, তবে কর্মচারীরা দুশ্চিন্তার কারণ নেই; তাঁরা ওই সময়ের পাওনা টাকা বকেয়া বা 'এরিয়ার' হিসেবে একসঙ্গে পেয়ে যাবেন।  

4/6

রেশন কার্ডের নিয়ম

রেশন কার্ডের নিয়ম

রেশন কার্ড তৈরি করা বা সংশোধন করার জন্য এখন আর বারবার সরকারি অফিসে দৌড়াতে হবে না। ইতিমধ্যে অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এর ফলে গ্রাম ও শহর—উভয় এলাকার মানুষই ঘরে বসে সুবিধা পাবেন। পুরো বিষয়টি অনলাইন হওয়ায় রেশন কার্ডের কাজ এখন আগের চেয়ে অনেক দ্রুত শেষ হবে।  

5/6

এলপিজির দাম

এলপিজির দাম

ডিসেম্বর মাসে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম প্রায় ১০ টাকা কমানো হয়েছিল। নতুন বছরের শুরুতেই রান্নার গ্যাসের দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি দাম কমে, তবে তা সাধারণ মানুষের পকেটের চাপ কমাবে এবং বাজেটে স্বস্তি দেবে। সহজ কথায়, নতুন বছরের শুরুতেই রান্নার গ্যাসের দাম কমে আমজনতার মুখে হাসি ফুটতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।  

6/6

ক্রেডিট কার্ডের নিয়ম

ক্রেডিট কার্ডের নিয়ম

আগে ক্রেডিট ব্যুরোগুলো প্রতি ১৫ দিন অন্তর আপনার ক্রেডিট স্কোর আপডেট করত। এখন থেকে সেই কাজ হবে প্রতি সপ্তাহে অর্থাৎ প্রতি ৭ দিন অন্তর। এর ফলে আপনি কত দ্রুত লোন বা ঋণ পাওয়ার যোগ্য,তা অনেক আগেই জানা যাবে। আপনার ঋণের ইতিহাস বা লেনদেনের তথ্য এখন প্রায় সাথে সাথেই আপডেট হয়ে যাবে।   

