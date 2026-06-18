/Ayushman Bharat: আয়ুষ্মান ভারত পেতে থাকবে হবে এই ৩ ক্যাটিগোরির রেশন কার্ড, আপনার আছে কী, দেখে নিন

Ayushman Bharat: আয়ুষ্মান ভারত কার্ড থাকলে টাটা ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার, সিএমসি ভেলোর, চেন্নাইয়ের হাসপাতালে, হায়দরাবাদের শঙ্কর নেত্রালয়ের মতো হাসপাতালেও চিকিত্সার সুযোগ পাওয়া যাবে
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চলে যাওয়ার পর রাজ্যে এসেছে বিজেপি সরকার। ফলে বিগত সরকারের স্বাস্থ্যসাথীর পরিবর্তে এবার চালু হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত। কিন্তু আয়ুষ্মান ভারক কার্ড পাওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে।
রাজ্যের প্রায় দেড় কোটি পরিবার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। এর জন্য ৯৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র।
বলা হচ্ছে বিশেষ কয়েকটি ক্যাটিগোরির রেশন কার্ডের অধিকারীরা এই প্রকল্পের সরাসরি সুবিধা পাবেন।
আপনার যদি অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (AAY), SPHH এবং PHH ডিজিটাল রেশন কার্ড থাকে তাহলে আয়ুষ্মান ভারত পাবেন। তবে আপনার সব নথি খতিয়ে দেখা হবে।
বিগত সরকারের স্বাস্থ্যসাথী-র সঙ্গে আয়ুষ্মান ভারত-এর তফাত হল আয়ুষ্মান চলবে গোটা দেশে। স্বাস্ত্যসাথীতে এই সুবিধে ছিল না। আয়ুষ্মান ভারত কার্ড থাকলে টাটা ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার, সিএমসি ভেলোর, চেন্নাইয়ের হাসপাতালে, হায়দরাবাদের শঙ্কর নেত্রালয়ের মতো হাসপাতালেও চিকিত্সার সুযোগ পাওয়া যাবে।
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