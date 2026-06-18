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Ayushman Bharat: আয়ুষ্মান ভারত পেতে থাকবে হবে এই ৩ ক্যাটিগোরির রেশন কার্ড, আপনার আছে কী, দেখে নিন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 18, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:32 AM IST

Ayushman Bharat: আয়ুষ্মান ভারত কার্ড থাকলে টাটা ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার, সিএমসি ভেলোর, চেন্নাইয়ের হাসপাতালে, হায়দরাবাদের শঙ্কর নেত্রালয়ের মতো হাসপাতালেও চিকিত্সার সুযোগ পাওয়া যাবে

স্বাস্থ্যসাথীর পরিবর্তে আয়ুষ্মান ভারত1/6

স্বাস্থ্যসাথীর পরিবর্তে আয়ুষ্মান ভারত

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চলে যাওয়ার পর রাজ্যে এসেছে বিজেপি সরকার। ফলে বিগত সরকারের স্বাস্থ্যসাথীর পরিবর্তে এবার চালু হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত। কিন্তু আয়ুষ্মান ভারক কার্ড পাওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে।

৯৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ2/6

৯৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ

রাজ্যের প্রায় দেড় কোটি পরিবার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। এর জন্য ৯৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র।

বিশেষ রেশন কার্ডেই মিলবে সুবিধে3/6

বিশেষ রেশন কার্ডেই মিলবে সুবিধে

বলা হচ্ছে বিশেষ কয়েকটি ক্যাটিগোরির রেশন কার্ডের অধিকারীরা এই প্রকল্পের সরাসরি সুবিধা পাবেন।

কোন ধরনের রেশন কার্ড4/6

কোন ধরনের রেশন কার্ড

আপনার যদি অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (AAY), SPHH এবং PHH  ডিজিটাল রেশন কার্ড থাকে তাহলে আয়ুষ্মান ভারত পাবেন। তবে আপনার সব নথি খতিয়ে দেখা হবে।

দেশজুড়ে চলবে এই কার্ড5/6

দেশজুড়ে চলবে এই কার্ড

বিগত সরকারের স্বাস্থ্যসাথী-র সঙ্গে আয়ুষ্মান ভারত-এর তফাত হল আয়ুষ্মান চলবে গোটা দেশে। স্বাস্ত্যসাথীতে এই সুবিধে ছিল না। আয়ুষ্মান ভারত কার্ড থাকলে টাটা ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার, সিএমসি ভেলোর, চেন্নাইয়ের হাসপাতালে, হায়দরাবাদের শঙ্কর নেত্রালয়ের মতো হাসপাতালেও চিকিত্সার সুযোগ পাওয়া যাবে। 

কোন কোন রোগের চিকিত্সা6/6

কোন কোন রোগের চিকিত্সা

## কার্ডিওলজি-বাইপাস সার্জিরি, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, ডবল ভাল্ব রিপ্লেসমেন্ট, স্ট্রোক ম্যানেজমেন্ট।

## অনকোলজি-ক্যানসার সার্জারি, কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন থেরাপি।

## অর্থোপেডিক্স-জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট(হাঁটু/কোমর), হাড়ভাঙা

## নেফ্রোলজি-ইউরোলজি-কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট, প্রস্ট্রেট সার্জারি, ডায়ালিসিস

## নিউরোলজি-ব্রেন সার্জিরি ও জটিল নিউরোলজিক্য়াল প্রসিডিউর

## জেনারেল সার্জারি-অ্যাপেন্ডিক্স, গল ব্লাডার, হার্নিয়া

## অন্যান্য-পোড়ার চিকিত্সা, শিশুদের চিকিত্সা, মায়েদের চিকিত্সা 

TAGS:
Ayushman Bharat
Ayushman Bharat Condition

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