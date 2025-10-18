Dev Guru Brihaspati: নভেম্বরে বক্রী হচ্ছেন দেবগুরু বৃহস্পতি, আচমকা বিশাল বদল আসছে এই ৩ রাশিক জাতকের জীবনে
Dev Guru Brihaspati: দেবগুরু বর্তমানে রয়েছেন মিথুন রাশিতে। নিজের রাশি বদলে কর্কট রাশিতে গোচর করবেন বৃহস্পতি
1/5
ক্রী হচ্ছেন দেবগুরু
2/5
দেবগুরু
3/5
বৃষ
4/5
তুলা
5/5
বৃশ্চিক
পারিবারিক সম্পর্ক ভালো হবে। সংকটের সময়ে পরিবারের সাহায্য পাবেন। কথাবার্তার মাধ্যমে যে কোনও সমস্যার সমাধান পাবেন। আটকে থাকা টাকা ফেরৎ পাবেন। আইনি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
