Zee News Bengali
Dev Guru Brihaspati: নভেম্বরে বক্রী হচ্ছেন দেবগুরু বৃহস্পতি, আচমকা বিশাল বদল আসছে এই ৩ রাশিক জাতকের জীবনে

Dev Guru Brihaspati: দেবগুরু বর্তমানে রয়েছেন মিথুন রাশিতে। নিজের রাশি বদলে কর্কট রাশিতে গোচর করবেন বৃহস্পতি

| Oct 18, 2025, 11:20 PM IST
নভেম্বরে বক্রী হচ্ছেন দেবগুরু বৃহস্পতি। ১১ নভেম্বর রাতে দেবগুরু বক্রী হচ্ছে কর্কট রাশিতে। 

দেবগুরু বর্তমানে রয়েছেন মিথুন রাশিতে। নিজের রাশি বদলে কর্কট রাশিতে গোচর করবেন বৃহস্পতি। এই বক্রীর প্রবল প্রভাব পড়বে তিন রাশির উপরে। নিয়ে আসবে বিপুল লক্ষ্মীলাভ, সৌভাগ্য।

হঠাত্ করেই বিপুল অর্থের অধিকারী হবেন বৃষ রাশির জাতকরা। যেখানেই ইনভেস্ট করবেন সেখান থেকে প্রচুর লাভ পাবেন। পুরনো দেন মিটে যাবে। মাথা ঠান্ডা থাকবে। পরিবারের সকলের সঙ্গে সদ্বাভ তৈরি হয়ে যাবে। ধর্মীয় কাজকর্ম মতি হবে।

গুরুর বক্রী তুলার জন্য বিপল লাভদায়ী হবে। আটকে থাকা আইনি জটিলতার সমাধান হয়ে যাবে। আয় বাড়বে। হঠাত্ করে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হবেন। বৃহস্পতির কৃপায় শুভ ফল পাবেন।

পারিবারিক সম্পর্ক ভালো হবে। সংকটের সময়ে পরিবারের সাহায্য পাবেন। কথাবার্তার মাধ্যমে যে কোনও সমস্যার সমাধান পাবেন। আটকে থাকা টাকা ফেরৎ পাবেন। আইনি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

