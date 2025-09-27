Astrology: ষষ্ঠী থেকেই দুর্ভোগ শুরু, এবার পুজো ভালো যাবে না এইসব রাশির জাতকদের

Astrology: ষষ্ঠী থেকেই দুর্ভোগ শুরু, এবার পুজো ভালো যাবে না এইসব রাশির জাতকদের
Astrology on Sasthi:কাজের জায়গায় সহকর্মীদের সঙ্গে বিরোধ। কারও সঙ্গে বিরোধে যাবেন না। আইনি ঝামেলা এড়িয়ে চলুন মকর
ষষ্ঠী
মীন
মকর
তুলা
বৃশ্চিক
কুম্ভ
কথা বুঝে না বললে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন। পারিবারিক অশান্তি তুঙ্গে উঠবে। দুম করে কোনও ইনভেস্ট করবেন না। ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সাবধানে পা ফেলুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
