English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Astrology: ষষ্ঠী থেকেই দুর্ভোগ শুরু, এবার পুজো ভালো যাবে না এইসব রাশির জাতকদের

Astrology on Sasthi:কাজের জায়গায় সহকর্মীদের সঙ্গে বিরোধ। কারও সঙ্গে বিরোধে যাবেন না। আইনি ঝামেলা এড়িয়ে চলুন মকর

| Sep 27, 2025, 11:58 PM IST
1/6

ষষ্ঠী

ষষ্ঠী

রবিবার ষষ্ঠী। শুরু হয়ে যাচ্ছে বাঙালির সবয়েয়ে বড় পুজো দুর্গাপুজো। খুশির এই সময় থেকেই শুরু হচ্ছে ৫টি রাশির খারাপ সময়। বলা যেতে পারে এবার পুজো খুব একটা ভালো যাবে না এইসব রাশির।  

2/6

মীন

মীন

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ। বিশেষ করে স্ত্রীর আত্মীয়দের সঙ্গে। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে সাবধান। শরীরের দিকে মন দিন।  

3/6

মকর

মকর

সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ। দুর্ঘটনা যোগ। কাজের জায়গায় সহকর্মীদের সঙ্গে বিরোধ। কারও সঙ্গে বিরোধে যাবেন না। আইনি ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। পরিচিতি লোকের ষড়যন্ত্র থেকে সাবধান।

4/6

তুলা

তুলা

সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। কাজের জায়গায় সমস্যা। পরিবারের কারও স্বাস্থ্য নিয়ে বিচলিত থাকবেন।

5/6

বৃশ্চিক

বৃশ্চিক

আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করুন, সমস্যা নিয়ে আদালতে যাবেন না। আলোচনা করেই পারিবারিক বিবাদের সমাধান সম্ভব। বেফাঁস কথা বলবেন না।

6/6

কুম্ভ

কুম্ভ

কথা বুঝে না বললে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন। পারিবারিক অশান্তি তুঙ্গে উঠবে। দুম করে কোনও ইনভেস্ট করবেন না। ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সাবধানে পা ফেলুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Durga Puja 2025: আনন্দেও বিষাদের সুর! ধুপগুড়ির প্রতি পুজোমন্ডপে জ়ুবিনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি ভক্তদের...

পরবর্তী অ্যালবাম

Durga Puja 2025: আনন্দেও বিষাদের সুর! ধুপগুড়ির প্রতি পুজোমন্ডপে জ়ুবিনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি ভক্তদের...

Durga Puja 2025: আনন্দেও বিষাদের সুর! ধুপগুড়ির প্রতি পুজোমন্ডপে জ়ুবিনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি ভক্তদের...

Durga Puja 2025: আনন্দেও বিষাদের সুর! ধুপগুড়ির প্রতি পুজোমন্ডপে জ়ুবিনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি ভক্তদের... 6
Super Dancer Contestant Death: মাত্র ২৩ বছরেই সব শেষ! দুবাই থেকে উদ্ধার শিলিগুড়ির সুপার ডান্সার-খ্যাত ডান্সারের দেহ...

Super Dancer Contestant Death: মাত্র ২৩ বছরেই সব শেষ! দুবাই থেকে উদ্ধার শিলিগুড়ির সুপার ডান্সার-খ্যাত ডান্সারের দেহ...

Super Dancer Contestant Death: মাত্র ২৩ বছরেই সব শেষ! দুবাই থেকে উদ্ধার শিলিগুড়ির সুপার ডান্সার-খ্যাত ডান্সারের দেহ... 5
Durga Puja Weather Update: পুজোর মধ্যেই আবার নিম্নচাপ! ৫০-৬০ কিমি গতিতে বইবে ঝড়, বৃষ্টিতে ভাসবে এই এই জেলা...

Durga Puja Weather Update: পুজোর মধ্যেই আবার নিম্নচাপ! ৫০-৬০ কিমি গতিতে বইবে ঝড়, বৃষ্টিতে ভাসবে এই এই জেলা...

Durga Puja Weather Update: পুজোর মধ্যেই আবার নিম্নচাপ! ৫০-৬০ কিমি গতিতে বইবে ঝড়, বৃষ্টিতে ভাসবে এই এই জেলা... 6
Durga Puja 2025: কলকাতার বুকে গ্রামবাংলার ছোঁয়া, বাগুইআটি পশ্চিম নারায়ণতলা অধিবাসীবৃন্দের পুজোতে...

Durga Puja 2025: কলকাতার বুকে গ্রামবাংলার ছোঁয়া, বাগুইআটি পশ্চিম নারায়ণতলা অধিবাসীবৃন্দের পুজোতে...

Durga Puja 2025: কলকাতার বুকে গ্রামবাংলার ছোঁয়া, বাগুইআটি পশ্চিম নারায়ণতলা অধিবাসীবৃন্দের পুজোতে... 4