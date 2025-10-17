Dhanteras 2025: প্রতি ধনতেরসে ঝাঁটা আর নুন কেনার ধুম পড়ে যায়! ঝাড়ু কেন কিনতেই হয়, জানলে তাজ্জব হবেন...

Dhanteras 2025: প্রতি ধনতেরসে ঝাঁটা আর নুন কেনার ধুম পড়ে যায়! ঝাড়ু কেন কিনতেই হয়, জানলে তাজ্জব হবেন...
Dhanteras rituals: ১৮ অক্টোবর, শনিবার ধনতেরাসে মা লক্ষ্মী, কুবের ও ধন্বন্তরীর পূজা করা হয় ধন, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির আশায়। শুভ মূহূর্ত সন্ধ্যা ০৬:৪১ থেকে রাত ০৭:৩৮ পর্যন্ত। এদিন সোনা, রূপা ও ঝাড়ু কেনা অত্যন্ত শুভ। বিশ্বাস, এতে ঘরে শুভ শক্তি, অর্থপ্রবাহ ও শান্তি আসে। দীপাবলির সূচনা হোক আলো, আনন্দ ও নতুন আশায়।
1/12
ধনতেরাস কী?
2/12
কলকাতায় ধনতেরাস ২০২৫ পুজোর সময়
3/12
কেন পালিত হয় ধনতেরাস
4/12
কারা পূজিত হন এই দিনে
5/12
কুবের পুজোর গুরুত্ব
6/12
দেবী ধন্বন্তরীর পুজো ও গুরুত্ব
7/12
লক্ষ্মী পুজোর ফল ও কে করেন
8/12
ধনতেরাসে কী কেনা উচিত
9/12
ঝাড়ু এবং নুন কেন কেনা উচিত
10/12
কেনার ফলাফল
11/12
আলোকিত ও শুভ শক্তির সূচনা হোক প্রতিটি ঘরে
