Dhanteras 2025: প্রতি ধনতেরসে ঝাঁটা আর নুন কেনার ধুম পড়ে যায়! ঝাড়ু কেন কিনতেই হয়, জানলে তাজ্জব হবেন...

Dhanteras rituals: ১৮ অক্টোবর, শনিবার ধনতেরাসে মা লক্ষ্মী, কুবের ও ধন্বন্তরীর পূজা করা হয় ধন, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির আশায়। শুভ মূহূর্ত সন্ধ্যা ০৬:৪১ থেকে রাত ০৭:৩৮ পর্যন্ত। এদিন সোনা, রূপা ও ঝাড়ু কেনা অত্যন্ত শুভ। বিশ্বাস, এতে ঘরে শুভ শক্তি, অর্থপ্রবাহ ও শান্তি আসে। দীপাবলির সূচনা হোক আলো, আনন্দ ও নতুন আশায়।

| Oct 17, 2025, 07:58 PM IST
1/12

ধনতেরাস কী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ধনতেরাস হল দীপাবলির প্রথম দিন, যা সমৃদ্ধি ও শুভ সূচনার প্রতীক। 

2/12

কলকাতায় ধনতেরাস ২০২৫ পুজোর সময়

২০২৫ সালে ধনতেরাস পড়েছে ২৫ অক্টোবর (শনিবার)। পুজোর শুভ মূহূর্ত সন্ধ্যা ৬:৩৮ থেকে রাত ৮:৩১ পর্যন্ত। এই সময়ে লক্ষ্মী পুজো ও কেনাকাটা অত্যন্ত শুভ।

3/12

কেন পালিত হয় ধনতেরাস

ধনতেরাসে ধন, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির প্রার্থনা করা হয়। বিশ্বাস, এদিন কেনাকাটা ও পূজা করলে বাড়িতে স্থায়ী শুভ শক্তির প্রবেশ ঘটে।

4/12

কারা পূজিত হন এই দিনে

এই দিনে মা লক্ষ্মী, ধন্বন্তরী ও কুবের দেব-এর পূজিত হন ধন, স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য লাভের জন্য। 

5/12

কুবের পুজোর গুরুত্ব

কুবের হলেন দেবলোকের ধনের অধিপতি। ধনতেরাসে কুবের পূজা করলে অর্থসংগ্রহ, সঞ্চয় ও ব্যবসায়িক উন্নতি হয় বলে বিশ্বাস।

6/12

দেবী ধন্বন্তরীর পুজো ও গুরুত্ব

সমুদ্র মন্থন থেকে উদ্ভূত দেবী ধন্বন্তরী, বিষ্ণুর আরেক রূপ। তিনি চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদের দেবী বলে জানা যায়। তাঁকে পুজো করলে রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয় বলে মনে করা হয়।

7/12

লক্ষ্মী পুজোর ফল ও কে করেন

মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদে বাড়িতে ধন, ঐশ্বর্য ও শান্তি আসে। ব্যবসায়ী, গৃহস্থ সকলেই এই দিনে দেবীর পূজা করেন ভবিষ্যতের সাফল্যের আশায়।

8/12

ধনতেরাসে কী কেনা উচিত

এদিন সোনা, রূপা, বাসন, নতুন কাপড় বা ইলেকট্রনিক দ্রব্য কেনা শুভ বলে ধরা হয়। বিশ্বাস, এগুলো ঘরে স্থায়ী শুভ শক্তি আনতে সাহায্য করে।

9/12

ঝাড়ু এবং নুন কেন কেনা উচিত

ধনতেরাসে ঝাড়ু ও নুন কেনা বিশেষভাবে শুভ।  নুন নেতিবাচক শক্তি শোষণ করে, ঝাঁটা পরিষ্কার করে কর্মজগতের ধূলিকণা, আর নতুন বাসন প্রতীক পুষ্টি ও সমৃদ্ধির। 

10/12

কেনার ফলাফল

ঘরে অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়, পরিবারের মধ্যে শান্তি ও ঐক্য আসে, এবং নেতিবাচক শক্তি দূর হয়ে শুভ শক্তি প্রবেশ করে। তাই সোনা-রূপা না কিনলেও, মনোযোগ ও শুভ উদ্দেশ্যে এই জিনিসগুলি সংগ্রহ করলে ঘরে আসতে পারে সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য।

11/12

আলোকিত ও শুভ শক্তির সূচনা হোক প্রতিটি ঘরে

ধনতেরাসে বাড়ি আলোয় সাজানো, নতুন জিনিস কেনা ও উপহার দেওয়া শুভ।

12/12

এতে ঘরে আনন্দ, ঐক্য ও দেবীর কৃপা বজায় থাকে।   

