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লাগবে এই সার্টিফিকেট! যুবশক্তি পেতে তাই দিতে হচ্ছে এই টাকা

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 07, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:03 PM IST

Yuva Shakti Bharosa Yojana: যুবশক্তির টাকা পাওয়ার জন্য সেই সার্টিফিকেট তোলারই ধুম পড়ে গিয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে। 

 

পুজোর আগেই যুবশক্তি1/5

পুজোর আগেই যুবশক্তি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোর আগেই চালু হচ্ছে যুবশক্তি প্রকল্প। খবর তেমনই। যুবশক্তি প্রকল্পে স্নাতক উত্তীর্ণ বেকার যুবক-যুবতীরা পাবেন মাসে ৩০০০ টাকা। আর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণদের জন্য মাসে ২০০০ টাকা। 

যুবশক্তির জন্য লাগবে সার্টিফিকেট2/5

যুবশক্তির জন্য লাগবে সার্টিফিকেট

এখন যুবশক্তির টাকা পাওয়ার জন্য স্নাতক উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীদের লাগবে স্নাতক উত্তীর্ণের প্রমাণ স্বরূপ সার্টিফিকেট। আর সেই সার্টিফিকেট তোলারই ধুম পড়ে গিয়েছে কলেজে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যাগুলিতে। 

সার্টিফিকেট তুলতে টাকা3/5

সার্টিফিকেট তুলতে টাকা

যার ব্যতিক্রম নয় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। রীতিমতো বিজ্ঞপ্তি জারি করে মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ঘোষণা করে হয় যে, কীভাবে পাওয়া যাবে সার্টিফিকেট? অরিজিনাল ও প্রভিশনাল সার্টিফিকেট, কোনটি তুলতে কত টাকা লাগবে?

কোন সার্টিফিকেট তুলতে কত টাকা?4/5

কোন সার্টিফিকেট তুলতে কত টাকা?

বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয় যে, অরিজিনাল সার্টিফিকেটের জন্য লাগবে ১,০০০ টাকা। আর প্রভিশনাল সার্টিফিকেটের জন্য লাগবে ৫০০ টাকা। ব্যাংক চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হবে এই ফি। আর চালানের এক কপি অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে।

সার্টিফিকেট তুলতে ডকুমেন্টস5/5

সার্টিফিকেট তুলতে ডকুমেন্টস

এছাড়া আবেদনকারীদের অবশ্যই তাদের আবেদনের সাথে ফাইনাল মার্কশিটের জেরক্স, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বা অ্যাডমিট কার্ডের জেরক্স  ও আধার বা ভোটার কার্ডের জেরক্সও জমা দিতে হবে।

TAGS:
Yuva Shakti Bharosa Yojana

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