Nostradamus Prediction on Modi: প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বন্ধুই গোটা বিশ্বকে ঝাঁকিয়ে দেবে! নস্ত্রাদাুমস আর বাবা ভাঙ্গার বড় ভবিষ্যদ্বাণী জেনে নিন...

Nostradamus Prediction on Modi: প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বন্ধুই গোটা বিশ্বকে ঝাঁকিয়ে দেবে! নস্ত্রাদাুমস আর বাবা ভাঙ্গার বড় ভবিষ্যদ্বাণী জেনে নিন...
Baba Vanga and Nostradamus Prediction: প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বন্ধু পুরো বিশ্বের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে! বাবা ভাঙ্গা এবং নস্ট্রাদামুসের এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনলে অবাক হতে হয়। নস্ট্রাদামুসের বই 'লেস প্রফেটিস'-এ লেখা আছে যে ২০২৫ সালের শেষ তিন মাসে ইউরোপের অনেক দেশ যুদ্ধের আগুনে জ্বলবে, যার মধ্যে ইংল্যান্ডও থাকবে।
বাবা ভাঙ্গা আমেরিকার ৯/১১ সন্ত্রাসী হামলা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত সবকিছুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে, তাই ২০২৫ সাল নিয়ে তার কথা পুরো বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বাবা ভাঙ্গা মিয়ানমার এবং থাইল্যান্ডের বিধ্বংসী ভূমিকম্পেরও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা পুরো বিশ্ব দেখেছিল।
