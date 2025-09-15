English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nostradamus Prediction on Modi: প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বন্ধুই গোটা বিশ্বকে ঝাঁকিয়ে দেবে! নস্ত্রাদাুমস আর বাবা ভাঙ্গার বড় ভবিষ্যদ্বাণী জেনে নিন...

Baba Vanga and Nostradamus Prediction: প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বন্ধু পুরো বিশ্বের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে! বাবা ভাঙ্গা এবং নস্ট্রাদামুসের এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনলে অবাক হতে হয়। নস্ট্রাদামুসের বই 'লেস প্রফেটিস'-এ লেখা আছে যে ২০২৫ সালের শেষ তিন মাসে ইউরোপের অনেক দেশ যুদ্ধের আগুনে জ্বলবে, যার মধ্যে ইংল্যান্ডও থাকবে।

| Sep 15, 2025, 09:26 PM IST
বাবা ভাঙা ও নস্ট্রাদামাস ভবিষ্যত্‍বাণী

বাবা ভাঙ্গা এবং নস্ট্রাদামুস এমন দুই ভবিষ্যদ্বক্তা, যাদের ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়শই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। এখন বাবা ভাঙ্গার আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে।

বাবা ভাঙা ও নস্ট্রাদামাস ভবিষ্যত্‍বাণী

বাবা ভাঙ্গা ২০২৫ সাল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে বছরের শেষ তিন মাসে ইউরোপের একটি বড় অংশ যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাবে, যার ঝলক রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে দেখা যাচ্ছে।

বাবা ভাঙা ও নস্ট্রাদামাস ভবিষ্যত্‍বাণী

ট্রাম্পের মধ্যস্থতা সত্ত্বেও, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হচ্ছে না। 

বাবা ভাঙা ও নস্ট্রাদামাস ভবিষ্যত্‍বাণী

এমন পরিস্থিতিতে, আশা করা হচ্ছে যে এই যুদ্ধ বন্ধ করতে ভারতের উদ্যোগ সফল হতে পারে, কারণ প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং ভ্লাদিমির পুতিনের বন্ধুত্ব সুপরিচিত। সম্প্রতি, চীনের সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে উভয় নেতা মিলিত হয়েছিলেন।

বাবা ভাঙা ও নস্ট্রাদামাস ভবিষ্যত্‍বাণী

নস্ট্রাদামুসের বইয়ে লেখা বিষয়গুলি বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে মিলে যায়, যা এই বিষয়গুলিকে আরও শক্তিশালী করছে। অতীতে, বাবা ভাঙ্গার অনেক ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

বাবা ভাঙা ও নস্ট্রাদামাস ভবিষ্যত্‍বাণী

বাবা ভাঙা ও নস্ট্রাদামাস ভবিষ্যত্‍বাণী

বাবা ভাঙ্গা আমেরিকার ৯/১১ সন্ত্রাসী হামলা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত সবকিছুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে, তাই ২০২৫ সাল নিয়ে তার কথা পুরো বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বাবা ভাঙ্গা মিয়ানমার এবং থাইল্যান্ডের বিধ্বংসী ভূমিকম্পেরও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা পুরো বিশ্ব দেখেছিল।

বাবা ভাঙা ও নস্ট্রাদামাস ভবিষ্যত্‍বাণী

বাবা ভাঙ্গা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচ্ছিন্নতা এবং চেরনোবিল দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।  

বাবা ভাঙা ও নস্ট্রাদামাস ভবিষ্যত্‍বাণী

নস্ট্রাদামুস ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেনরির মৃত্যুর সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। 

