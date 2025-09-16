English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Team India New Sponsor: ৩০৩৬৭০০০০০০ টাকার বিখ্যাত এই ভারতীয় কোম্পানিই এবার টিম ইন্ডিয়ার নতুন স্পনসর

Team India New Sponsor: প্রতীক্ষার অবসান। বিখ্যাত এই ভারতীয় কোম্পানি এবার হাত ধরল বিসিসিআইয়ের। রেকর্ড অর্থে চুক্তি হল। এশিয়া কাপের মাঝেই মুখে হাসি ফুটল সূর্যকুমার যাদবদের

| Sep 16, 2025, 04:25 PM IST
ভারতে অনলাইন গেমিং বিল পাশ হওয়ার পরেই ড্রিম ইলেভেনের সঙ্গে স্পনসরশিপ চুক্তি শেষ হয়ে যায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের। টিম ইন্ডিয়ার টাইটেল স্পনসর হিসেবে ২০২৩-২০২৬ চক্রের জন্য ৩৫৮ কোটি টাকা মূল্যের চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল ড্রিম ইলেভেন। 

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ডের খেলোয়াড়দের স্পনসর করার জন্য সংস্থার অভাব হবে না। এই কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক স্পনসরদের জন্য বিসিসিআই স্টেক বাড়িয়েছিল। জার্সি ব্র্যান্ডিং রাইটের জন্য অনেক বেশি টাকাই দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।   

গত ২ সেপ্টেম্বর বিসিসিআই 'ইনভিটেশন ফর এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট' ওরফে আইইওআই প্রকাশ করেছে। দরপত্র জমা দেওয়ার এবং মূল্যায়নের বিস্তারিত শর্তাবলীও দেওয়া হয়েছিল। আইইওআই নথি কেনার শেষ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর, দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর। 

ভারত গেমিং, বেটিং, ক্রিপ্টো এবং তামাকজাত ব্র্যান্ডকে দরপত্র জমা দিতে দেয়নি। বিসিসিআই অ্যাথলেজার, স্পোর্টসওয়্যার, ব্যাংকিং এবং ফিনান্স, নন-অ্যালকোহলযুক্ত ঠান্ডা পানীয়, ফ্যান, মিক্সার গ্রাইন্ডার, সেফটি লক এবং বীমা ব্যবসাকারী কোম্পানিগুলিকেও বাদ দিয়েছিল।  

টয়োটা, ক্যানভা, জেকে টায়ার ও বিড়লা ওপাস পেইন্টস ভারতীয় দলের জার্সি স্পনসর হওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছিল। তবে সবাইকে বোল্ড আউট করে বিখ্যাত এক ভারতীয় কোম্পানিই হয়ে গেল টিম ইন্ডিয়ার নতুন স্পনসর। গত সেপ্টেম্বরের হিসেবে বলছে সে সংস্থার মোট সম্পত্তির পরিমাণ  ৩০৩৬৭০০০০০০ টাকা!  

এশিয়া কাপে সূর্যকুমার যাদবরা বিনা স্পনসরেই খেলছেন। আর এই টুর্নামেন্টের মাঝেই চলে এল বিরাট সুখবর। ভারতীয় ক্রিকেট দলের নতুন জার্সি স্পনসর হল অ্যাপোলো টায়ার্স। ১৯৭২ সালে তৈরি হওয়া এই বহুজাতিক টায়ার উৎপাদনকারী কোম্পানির সদর দফতর হরিয়ানার গুরুগ্রামে।  

অ্যাপোলো টায়ার্স বিসিসিআইকে প্রতি ম্যাচের জন্য ৪.৫ কোটি টাকা দেবে। ড্রিম ইলেভেন দিত ৪ কোটি টাকা। ২০২৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় দলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে অ্যাপোলো টায়ার্স

