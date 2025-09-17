English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
No.1 Ranked T20I Bowler: আর্কিটেকচার থেকে সিনেমায় জুনিয়র আর্টিস্ট! ভারতীয় ক্রিকেটের স্টার আজ বিশ্বের ১ নম্বর

Varun Chakravarthy Becomes No.1 Ranked T20I Bowler: কঠোর পরিশ্রমের ফল হাতেনাতে পেলেন এই ভারতীয় স্পিনার। ধারাবাহিক ভাবে ভালো বল করে এই স্টার হয়ে গেলেন বিশ্বের ১ নম্বর টি-২০আই বোলার

| Sep 17, 2025, 04:38 PM IST
বরুন চক্রবর্তী এখন বিশ্বের ১ নম্বর টি-২০আই বোলার

Varun Chakravarthy Becomes No.1 Ranked T20I Bowler

ভারতের স্টার স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী হয়ে গেলেন বিশ্বের ১ নম্বর টি-২০আই বোলার। ওমানের বিরুদ্ধে ভারতের শেষ গ্রুপ-পর্বের ম্যাচের মাত্র দু'দিন আগেই এল এই সুসংবাদ। বুধবার ১৭ সেপ্টেম্বর আইসিসি-র নতুন র‍্যাঙ্কিংয়ে মগডালে কেকেআরের ১২ কোটির মিস্ট্রি স্পিনার

বরুন চক্রবর্তী এখন বিশ্বের ১ নম্বর টি-২০আই বোলার

Varun Chakravarthy Becomes No.1 Ranked T20I Bowler

বরুণ তিন ধাপ এগিয়ে নিউ জিল্যান্ডের জ্যাকব ডাফিকে টপকে একে এসেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাটে বরুণের দুরন্ত বোলিংই তাঁকে একে নিয়ে এসেছে। জসপ্রীত বুমরা ও রবি বিষ্ণোইয়ের পর তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে বিশ্বের ১ নম্বর টি-২০আই বোলার হিসেবে ইতিহাস ৩৪ বছরের কর্ণাটকের বাসিন্দার।  

20I Bowler বরুন চক্রবর্তী এখন বিশ্বের ১ নম্বর টি-২০আই বোলার

Varun Chakravarthy Becomes No.1 Ranked T20I Bowler

২০২১ সালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে ভারতের বিপর্যয়কর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অভিযানের পর বরুণ দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। তবে ভারতীয় দলে তিনি দ্বিতীয় জীবন পেয়েছেন গৌতম গম্ভীরের হাত ধরে। বরুণ যে সিরিজেই খেলেছেন, সেখানেই সফল হয়েছেন ধারাবাহিক ভাবে।  

বরুন চক্রবর্তী এখন বিশ্বের ১ নম্বর টি-২০আই বোলার

Varun Chakravarthy Becomes No.1 Ranked T20I Bowler

২০২৫ সাল এখনও পর্যন্ত বরুণের জন্য দারুণ গিয়েছে। বছরের শুরুতেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টিআই সিরিজে বরুণ ১৪ উইকেট নিয়েছিলেন। ভারতকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতানোরও কারিগর ছিলেন। ৩ ম্যাচে নিয়েছিলেন ৯ উইকেট।   

বরুন চক্রবর্তী এখন বিশ্বের ১ নম্বর টি-২০আই বোলার

Varun Chakravarthy Becomes No.1 Ranked T20I Bowler

এশিয়া কাপেও বরুণ ভালো ফর্মেই আছেন। আমিরশাহীর  এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক উইকেট করে নিয়েছেন। একেবারে যোগ্য প্রার্থী হিসেবেই তিনি এক নম্বর হয়েছেন। র‍্যাঙ্কিং তালিকায়, ডাফি দুয়ে নেমেছেন, উইন্ডিজ স্পিনার আকিয়াল হোসেন রয়েছেন তিনে। অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পা এবং ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ যথাক্রমে চার এবং পাঁচ নম্বরে।  

বরুন চক্রবর্তী এখন বিশ্বের ১ নম্বর টি-২০আই বোলার

Varun Chakravarthy Becomes No.1 Ranked T20I Bowler

বরুন চক্রবর্তী কিন্তু শুধুই একজন ক্রিকেটার নন। আর্কিটেকচার হিসেবে তিন বছর কাজ করেছেন। সহকারি পরিচালক হিসেবে সিনেমায় পাওয়া গিয়েছে তাঁকে। এমনকী কাজ করেছেন জুনিয়র আর্টিস্ট হিসাবেও। গিটার বাজানো এবং মিউজিকেও তিনি আছেন।  

