No.1 Ranked T20I Bowler: আর্কিটেকচার থেকে সিনেমায় জুনিয়র আর্টিস্ট! ভারতীয় ক্রিকেটের স্টার আজ বিশ্বের ১ নম্বর

No.1 Ranked T20I Bowler: আর্কিটেকচার থেকে সিনেমায় জুনিয়র আর্টিস্ট! ভারতীয় ক্রিকেটের স্টার আজ বিশ্বের ১ নম্বর
Varun Chakravarthy Becomes No.1 Ranked T20I Bowler: কঠোর পরিশ্রমের ফল হাতেনাতে পেলেন এই ভারতীয় স্পিনার। ধারাবাহিক ভাবে ভালো বল করে এই স্টার হয়ে গেলেন বিশ্বের ১ নম্বর টি-২০আই বোলার
বরুন চক্রবর্তী এখন বিশ্বের ১ নম্বর টি-২০আই বোলার
এশিয়া কাপেও বরুণ ভালো ফর্মেই আছেন। আমিরশাহীর এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক উইকেট করে নিয়েছেন। একেবারে যোগ্য প্রার্থী হিসেবেই তিনি এক নম্বর হয়েছেন। র্যাঙ্কিং তালিকায়, ডাফি দুয়ে নেমেছেন, উইন্ডিজ স্পিনার আকিয়াল হোসেন রয়েছেন তিনে। অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পা এবং ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ যথাক্রমে চার এবং পাঁচ নম্বরে।
