LIQUOR BANNED BIG BREAKING UPDATE: মদ্যপায়ীদের মাথায় বাজ, সরকারের কড়া পদক্ষেপে 'লিকার ব্যান'! নতুন মুখ্যমন্ত্রীর ঐতিহাসিক নির্দেশে কার্যকর নিয়ম

Wine shops in Tamil Nadu: ২১ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের মদ বিক্রি করবে না। সাফ জানিয়ে দিল তামিলনাড়ু সরকার। চালু হয়ে গেল নতুন নিয়ম
তামিলনাড়ু সরকারের বিরাট সিদ্ধান্ত। সেই রাজ্যের মদের দোকানগুলি ২১ বছরের কম বয়সী কাউকে মদ বিক্রি করতে পারবে না। কার্যকর হয়ে গিয়েছে এই নয়া নিয়ম।
মদের দোকানদার যদি কোনও ক্রেতার বয়স নিয়ে সন্দিহান থাকেন, তাহলে মদ বিক্রির আগে বয়সের প্রমাণের নথি চাইতে পারেন। '২১ বছরের কম বয়সী কোনও ব্যক্তিকে মদ বিক্রি, সরবরাহ বা পরিবেশন করা যাবে না। কোনও ব্যক্তির বয়স নিয়ে সন্দেহ থাকলে, মদ পরিবেশনের আগে বয়সের বৈধ ও দলিল প্রমাণ হিসেবে যাচাই করতে হবে'। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছে এক সরকারি আধিকারিক।
মাদকমুক্ত, স্বাস্থ্যকর ও সামাজিক দায়িত্বশীল রাজ্য তৈরির বৃহত্তর পরিকল্পনারই অংশ নিয়েছে তামিলনাড়ু সরকার।
সমস্ত এফএলটু ক্লাব এবং এফএলথ্রি হোটেলকে 'তামিলনাড়ু মদ্যপান বিধিমালার ১৯৮১’ কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এফএলটু লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল ক্লাবকে তাদের সদস্যদের জন্য সদস্যপদ পরিচয়পত্র ইস্যু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রযোজ্য নিয়ম ও লাইসেন্সের শর্তানুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র নিবন্ধিত সদস্য এবং তাঁদের যোগ্য অতিথিদেরই মদ্যপানীয় পরিবেশন করতে পারবে।
এফএলটু ক্লাবগুলি মূলত বার হিসেবে কার্যক্রম চালাতে পারবে না। তাদের কার্যক্রম কেবল অনুমোদিত কার্যকলাপগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।
ক্লাব কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে যে, ক্লাবে নিয়মিত ও কার্যকর ভাবে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নিয়মকানুন কঠোর ভাবে মেনে চলা বাধ্যতামূলক এবং তা লঙ্ঘন করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানিয়েছেন।