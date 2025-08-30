English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Vidyasagar Setu Closed: ফের ভোগান্তি! রবিবার প্রায় ষোলো ঘণ্টা বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু...

Vidyasagar Setu Closed: মেরামতি এবং কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে এলিভেটেড করিডর-এর কাজের জন্য ফের বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু। ৩১ আগস্ট ভোর ৫ টা থেকে রাত ৯ টা অর্থাৎ প্রায় গোটা দিন সেতু সম্পুর্ন বন্ধ থাকবে।

| Aug 30, 2025, 01:50 PM IST
1/8

ফের বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু

দেবব্রত ঘোষ: গত রবিবারের মতো এই রবিবার অর্থাৎ আগামীকাল ফের বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু এবং কোনা এক্সপ্রেসওয়ের যান চলাচল।  

2/8

ফের বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু

ভোর ৫ টা থেকে রাত ৯ টা অর্থাৎ প্রায় গোটা দিন সেতু সম্পুর্ন বন্ধ থাকবে। হাওড়া সিটি পুলিসের পক্ষ থেকে এসপ্তাহে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। 

3/8

ফের বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু

আগামীকাল এইচআরবিসি কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় হুগলী সেতুর কেবল মেরামতির কাজ করবে। সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনাস এর কাছে স্টিলের বিম বসানোর কাজ করবে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।

4/8

ফের বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু

কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে এলিভেটেড করিডর জন্য ওই বিম বসানো হবে। এই কাজের জন্য হাওড়া থেকে কলকাতাগামী এবং কলকাতা থেকে হাওড়া গামী গাড়িগুলোকে বিভিন্ন রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।  

5/8

ফের বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু

হাওড়া সিটি পুলিসের ডি সি ট্রাফিক সুজাতা বিনাপানী জানান কোলাঘাট থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতুগামী গাড়িগুলোকে নিবেদিতা সেতু দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

6/8

ফের বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু

আবার কলকাতা থেকে হাওড়াগামী গাড়ি হাওড়া ব্রিজ হয়ে নিবেদিতা সেতুর দিকে যাবে। 

7/8

ফের বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু

এছাড়াও মালবাহী গাড়ি বাদে বাস এবং অন্যান্য গাড়ি কাজীপাড়া আন্দুল রোড হয়ে সরাসরি আলমপুর মোড় দিয়ে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে যাবে। বেশ কিছু গাড়ি হ্যাংস্যাং ক্রসিং, বেলেপোল, শৈলেন মান্না সরণি হয়ে হাওড়া আমতা রোড ধরে ডোমজুড় হয়ে ডানকুনির দিকে যেতে পারে।

8/8

ফের বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু

আবার বেশ কিছু গাড়িকে জিটি রোড, বালি, মাইতি পাড়া দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। ওইদিন রাত সাড়ে নটার পর রাস্তা খুলে দেওয়া হবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Shani on Silver Feet: রুপোর পায়ে শনি এবার সোনার সৌভাগ্য ডেকে আনছেন কয়েকটি রাশির জন্য! এঁদের হাতে বন্যার মতো ঢুকবে টাকা...

পরবর্তী অ্যালবাম

Shani on Silver Feet: রুপোর পায়ে শনি এবার সোনার সৌভাগ্য ডেকে আনছেন কয়েকটি রাশির জন্য! এঁদের হাতে বন্যার মতো ঢুকবে টাকা...

Shani on Silver Feet: রুপোর পায়ে শনি এবার সোনার সৌভাগ্য ডেকে আনছেন কয়েকটি রাশির জন্য! এঁদের হাতে বন্যার মতো ঢুকবে টাকা...

Shani on Silver Feet: রুপোর পায়ে শনি এবার সোনার সৌভাগ্য ডেকে আনছেন কয়েকটি রাশির জন্য! এঁদের হাতে বন্যার মতো ঢুকবে টাকা... 7
Bengal Weather Update: সাগরে তৈরি হচ্ছে একাদশ নিম্নচাপ! সোম থেকে শুরু হবে বৃষ্টির খেলা... আবহাওয়ার বড় আপডেট...

Bengal Weather Update: সাগরে তৈরি হচ্ছে একাদশ নিম্নচাপ! সোম থেকে শুরু হবে বৃষ্টির খেলা... আবহাওয়ার বড় আপডেট...

Bengal Weather Update: সাগরে তৈরি হচ্ছে একাদশ নিম্নচাপ! সোম থেকে শুরু হবে বৃষ্টির খেলা... আবহাওয়ার বড় আপডেট... 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সন্দেহ করা থেকে দূরে থাকুন মিথুন, একাধিক বিষয়ে উন্নতি কর্কটের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সন্দেহ করা থেকে দূরে থাকুন মিথুন, একাধিক বিষয়ে উন্নতি কর্কটের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সন্দেহ করা থেকে দূরে থাকুন মিথুন, একাধিক বিষয়ে উন্নতি কর্কটের... 12
Baba Vanga Predictions 2025: ২০২৫-এর এখনও চার মাস বাকি! বাবা ভাঙ্গা এ বছর বলে বলে মিলিয়েছেন, আরও ভয়ানক কিছু অপেক্ষায়...

Baba Vanga Predictions 2025: ২০২৫-এর এখনও চার মাস বাকি! বাবা ভাঙ্গা এ বছর বলে বলে মিলিয়েছেন, আরও ভয়ানক কিছু অপেক্ষায়...

Baba Vanga Predictions 2025: ২০২৫-এর এখনও চার মাস বাকি! বাবা ভাঙ্গা এ বছর বলে বলে মিলিয়েছেন, আরও ভয়ানক কিছু অপেক্ষায়... 10