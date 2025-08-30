Vidyasagar Setu Closed: ফের ভোগান্তি! রবিবার প্রায় ষোলো ঘণ্টা বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু...

Vidyasagar Setu Closed: ফের ভোগান্তি! রবিবার প্রায় ষোলো ঘণ্টা বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু...
Vidyasagar Setu Closed: মেরামতি এবং কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে এলিভেটেড করিডর-এর কাজের জন্য ফের বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু। ৩১ আগস্ট ভোর ৫ টা থেকে রাত ৯ টা অর্থাৎ প্রায় গোটা দিন সেতু সম্পুর্ন বন্ধ থাকবে।
