Hurun India Rich List 2025: ১২৪৯০ কোটির মালিকই ধনীতম অভিনেতা, ১৭ বছরে Miss India হওয়া নায়িকা তালিকায় দুয়ে!

Hurun India Rich List 2025: চলে এল হুরান ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫। ১২৪৯০ কোটি টাকার মালিক! পেলেন দেশের ধনীতম অভিনেতার মুকুট, তালিকায় প্রথম পাঁচে কারা?  

Oct 06, 2025, 05:47 PM IST
1/7

হুরান ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫

Hurun India Rich List 2025

বিশ্বব্যাপী গবেষণা, প্রকাশনা এবং ইভেন্ট সংস্থা হুরান। যারা বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তি এবং সবচেয়ে বিত্তশালী কোম্পানিগুলির তালিকা তৈরি করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯৯৯ সালে ব্রিটিশ হিসাবরক্ষক রুপার্ট হুগওয়ার্ফ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার সদর দফতর সাংহাইতে। ভারতে রয়েছে দারুণ উপস্থিতি।

2/7

হুরান ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫

Hurun India Rich List 2025

হুরান ইন্ডিয়া ২০২৫ সালের ধনী ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করেছে। প্রত্যাশা মতোই তালিকার শীর্ষে রয়েছেন গ্লোবাল স্টার শাহরুখ খান। বলিউড বাদশা যেখানে মগডালে, সেখানে তাহলে প্রথম পাঁচে কোন বলি তারকারা রয়েছেন?  

3/7

হুরান ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫

Hurun India Rich List 2025

১২৪৯০ কোটি টাকার আকাশছোঁয়া সম্পদের মালিক শাহরুখ। দেশে এবং দেশের বাইরে একাধিক সম্পত্তির মালিক তিনি। ৫৯ বছরের অভিনেতা ৩৫টি ব্র্যান্ড এনডোর্স করেন। রয়েছে প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট। আইপিএল-সহ বিশ্বব্যাপী ক্রিকেট লিগে ৫ দলের মালিক তিনি।  

4/7

হুরান ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫

Hurun India Rich List 2025

তালিকায় দুয়ে জুহি চাওলা। তাঁর ব্যবসায়ী স্বামী জয় মেহতার সঙ্গে যুগ্ম ভাবে ৭৭৯০ কোটি টাকার মালিক এই অভিনেত্রী। বেশ কয়েকটি ব্যবসার পাশাপাশি, জুহি আইপিএল দল কলকাতা নাইট রাইডার্সেরও সহ-মালকিন। জুহি কিন্তু মাত্র ১৭ বছর বয়সে মিস ইন্ডিয়া হয়েছিলেন।  

5/7

হুরান ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫

Hurun India Rich List 2025

তালিকায় তিনে হৃতিক রোশন। ভারতের 'গ্রিক গড' ২১৬০ কোটি টাকার মালিক। ১২টির উপর ব্র্যান্ড এনডোর্স করেন হৃতিক। এর সঙ্গেই রয়েছে তাঁর নিজস্ব লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড HRX  

6/7

হুরান ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫

Hurun India Rich List 2025

চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযোজক এবং অভিনেতা করণ জোহর রয়েছে চতুর্থ স্থানে। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১৮৮০ কোটি টাকা। ৫৩ বছর বয়সী এই অভিনেতা ধর্মার পাশাপাশি একাধিক লাইফস্টাইল ব্যবসার মালিকও।    

7/7

হুরান ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫

Hurun India Rich List 2025

তালিকায় পাঁচে 'বিগ বি' অমিতাভ বচ্চন। মেগাস্টার এবং তাঁর পরিবারের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৬৩০ কোটি টাকা! মহারাষ্ট্রে একাধিক সম্পত্তি রয়েছে শাহেনশাহ'র। একাধিক ব্র্যান্ড এনডোর্সও করেন ৮২ বছরের 'যুবক'। কমপক্ষে বছরে দু'টি ছবিতে অভিনয় করেন জলসার বাসিন্দা।  

