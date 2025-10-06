Hurun India Rich List 2025: ১২৪৯০ কোটির মালিকই ধনীতম অভিনেতা, ১৭ বছরে Miss India হওয়া নায়িকা তালিকায় দুয়ে!

Hurun India Rich List 2025: ১২৪৯০ কোটির মালিকই ধনীতম অভিনেতা, ১৭ বছরে Miss India হওয়া নায়িকা তালিকায় দুয়ে!
Hurun India Rich List 2025: চলে এল হুরান ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫। ১২৪৯০ কোটি টাকার মালিক! পেলেন দেশের ধনীতম অভিনেতার মুকুট, তালিকায় প্রথম পাঁচে কারা?
1/7
হুরান ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫
2/7
হুরান ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫
photos
TRENDING NOW
3/7
হুরান ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫
4/7
হুরান ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫
5/7
হুরান ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫
6/7
হুরান ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫
7/7
হুরান ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫
photos