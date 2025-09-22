Quinton de Kock Reverses ODI Retirement: KKR দিচ্ছে কোটি-কোটি টাকা, দু'বছর আগেই অবসরে, আচমকাই আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন মহারথীর   

Quinton de Kock Reverses ODI Retirement: KKR দিচ্ছে কোটি-কোটি টাকা, দু'বছর আগেই অবসরে, আচমকাই আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন মহারথীর
অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন কুইন্টন ডি ককের
দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান কোচ শুকরি কনরাড ডি ককের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, প্রোটিয়া তারকা জাতীয় দলের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাদা বলের মাঠে কুইন্টনের প্রত্যাবর্তন আমাদের জন্য বড় বিষয়। গত মাসে যখন আমরা ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেছিলাম, তখন এটা স্পষ্ট ছিল যে, ডি ককের এখনও তার দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। সবাই জানে যে সে দলে কী কোয়ালিটি নিয়ে আসে, এবং তাকে ফিরে পেলে কেবল দলেরই লাভ হতে পারে।'
ডি কক এখনও পর্যন্ত ১৫৫টি ওডিআই খেলেছেন। ৪৫.৭৪-এর গড়ে এবং ৯৬.৬৪ স্ট্রাইক রেটে ৬৭৭০ রান করেছেন। ৯২টি টি-টোয়েন্টিআই-তে ১৩৮.৩২-এর স্ট্রাইক রেটে তাঁর রান ২৫৮৪। ডি কক তিনটি ওডিআই বিশ্বকাপ খেলেছেন - ২০১৫, ২০১৯ এবং ২০২৩। অবসরের পর তিনি যে একমাত্র আইসিসি টুর্নামেন্ট মিস করেছেন তা হল এই বছরের শুরুতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা সেমিফাইনালে হেরে যায়।
