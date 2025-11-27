English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bangladesh devastated Fire: প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! বিধ্বংসী আগুনে রাজধানীতে জ্বলছে ১৫০০ বাড়ি, লেলিহান শিখার গ্রাসে ভারী বাতাস...

Bangladesh Fire: ফায়ার সার্ভিসের ১৯টি ইউনিটের চেষ্টায় পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময় পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে বাংলাদেশের (Bangladesh, Dhaka fire) রাজধানী ঢাকার কড়াইল বস্তির (Karail slum) আগুন। আগুনে বস্তির প্রায় ১৫০০ ঘর-বাড়ি পুড়েছে। আগুনে এখন পর্যন্ত হতাহতের কোনো তথ্য নেই ফায়ার সার্ভিস ও পুলিসের কাছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে ৩৫ মিনিট সময় লাগার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, ঢাকা শহরে যানজট এর অন্যতম কারণ। বিকেলের দিকে যানজট বেশি ছিল। এজন্য তিন-চারটি স্টেশন থেকে ইউনিটগুলো মুভ করানো হয়। এখানে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আসার পরেও গাড়িগুলো ঢুকতে পারেনি। এ কারণে দূর থেকে পাইপ টেনে কাজ করতে হয়েছ

| Nov 27, 2025, 05:34 PM IST
1/11

কড়াইল বস্তির (Karail slum) আগুন

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকাল পাঁচটা ২২ মিনিট। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পরে নগরীর সবচেয়ে বড় বস্তি কড়াইল বস্তিতে। আগুনের ভয়াবহতা এতই বেশি, শহরের দূর দূরান্ত থেকেও নজরে পরে সবার। খবর পেয়ে নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিস। শুরুতে চারটি ইউনিট কাজ শুরু করলেও পরে আরও ১৬টি ইউনিট যোগ দেয়। আতঙ্কিত হয়ে বস্তি থেকে বের হয়ে আসেন বাসিন্দারা। আগুনে সর্বস্ব হারিয়ে আহাজারি করতে দেখা গেছে তাদের। তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ বা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।  প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে আগুনের সূত্রপাত। এ ঘটনায় এখনও হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

2/11

কড়াইল বস্তির (Karail slum) আগুন

ফায়ার সার্ভিস জানায়, বস্তিতে প্রবেশের রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ঢুকতে বেগ পেতে হয়েছে। কড়াইল বস্তিতে বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার ঘর রয়েছে। বারিধারার এক বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করেন হোসনে আরা। অন্যের বাসায় কাজ করেই দুই সন্তানসহ জীবন চালিয়ে আসছিলেন স্বামীহারা এই নারী। তিল তিল করে গত ১৩ বছরে গড়ে তোলা নিজের সংসারে টিভি-ফ্রিজ থেকে ছিল প্রয়োজনীয় সবই, অথচ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আগুনে পুড়ে ছাই হল সব; তার স্বপ্নও যেন পুড়ে গেল এক সন্ধ্যার আগুনে।

3/11

কড়াইল বস্তির (Karail slum) আগুন

ঢাকার অভিজাত এলাকা গুলশান ও বনানী লাগোয়া এলাকাতেই ছিল যাদের বসবাস, অথচ চাকচিক্যের সামান্য আড়ালে তাদের জীবনযুদ্ধটাই চিরন্তন। প্রায় কোনো নাগরিক সুবিধা ছাড়াই ‘সর্বস্ব চেষ্টায়’ তিলে তিলে সাজানো ঘর বাধা মানুষগুলোর মুখে এখন শুধুই ‘সব হারানোর’ আক্ষেপ।

4/11

কড়াইল বস্তির (Karail slum) আগুন

মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লাগা ভয়াবহ আগুনে সেখানকার প্রায় দেড় হাজার ঘর পুড়ে যাওয়ার তথ্য দিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। এদিন সন্ধ্যা ৫টা ২২ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস, এরপর একে একে ১৯টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে যোগ দেয়। সোয়া পাঁচ ঘণ্টা ধরে চেষ্টার পর রাত ১০ টা ৩৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণের খবর দেয় বাহিনীটি। আগুনে কোনো হতাহতের খবর না এলেও আগুনে পোড়া অংশের প্রায় সবাই 'সবকিছু' পুড়ে যাওয়ার কথা বলেছেন বাসিন্দারা।

5/11

কড়াইল বস্তির (Karail slum) আগুন

সদ্য কৈশর পেরুনো সামিউল ইসলাম আকাশ বাবা-মাসহ থাকেন বস্তির একটি ঘরে। বনানীতে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তাকর্মীর কাজ করা সামিউল সুদে টাকা এনে ও ধার করে মাত্র চার মাস আগে একটি ঘর তুলেছেন। যেটি চোখের সামনে পুড়ে যেতে দেখেছেন তিনি। তিনি বলেন, চার মাস হয় ঘর করছিলাম। ফ্রিজ, টিভি কিনছি কিস্তির উপরে। এখন সব ছাই। তার মত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলের পরিচ্ছন্নতাকর্মী মো. লিটনও সব হারিয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ৫ বছর ধরে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে বসবাস করে আসা ঘরটি পুড়ে গেছে। এখন তিনি জানেন না কী করবেন। তিনি বলেন, “আমার ওয়াইফ একটা বাসায় কাম করে, দুইজন মিল্লা কোনরকম কইরা আস্তে আস্তে ঘরটা গুছাইছিলাম। আইজ আমি আবার রাস্তায় বইসা গেলাম। রিপন বলেন, ফায়ার সার্ভিস বস্তিতে আসার আগেই আগুন ছড়ায়া যায়। আমি তখন দোকানে ছিলাম, দোকান থেকে কোনমতে বের হইয়া বাসায় গেছি। পরিবারের লোকজনরে বাইর করছি। সবাইরে বাইর কইরা আর দোকানে ঢুকতে পারিনাই। আমি এখন সর্ব-শান্ত আমার যা মালামাল আছিল ঘরে ও দোকানে পুড়ে ছাই।

6/11

কড়াইল বস্তির (Karail slum) আগুন

প্রায় ৯০ একর জায়গার ওপর ১০ হাজার ঘর রয়েছে এই বস্তিতে। যেখানে প্রায়ই অগ্নিকাণ্ডে ঘটে। চলতি বছরের ২১ শে ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে ওই বস্তিতে লাগা আগুনে পুড়ে যায় অন্তত ডজনখানেক ঘর। গেল বছরের ২৪ মার্চ ও ১৮ ডিসেম্বরেও আগুনে পুড়ে কড়াইল বস্তি। প্রায় প্রতিবারই অগ্নিনির্বাপক বাহিনী জানিয়েছে, বস্তিতে ঢোকার রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ঢুকতে বেগ পেতে হয়। টিন, বাঁশ, কাঠের ঘরগুলো গায়ে গা লাগিয়ে ওঠানো হয়েছে; যার কারণে এখানে আগুন লাগলে দ্রুত ছড়ায়।

7/11

কড়াইল বস্তির (Karail slum) আগুন

ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা তাজুলের ভাষ্য, এখানে যে পরিমাণ ঘিঞ্জি এলাকা এবং লোকেলোকারণ্য ছিল। যখন ফায়ার ফাইটাররা ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তখন আগুনটা ‘ডেভলপ স্টেইজে’ চলে যায়। যার কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে সময় লেগেছে। ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আনুমানিক ১৫০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সঠিক ক্ষতির পরিমাণটা বের করা একটু সময়সাপেক্ষ। আগুনের উৎপত্তির বিষয়টিও তদন্তের পর নিশ্চিত হওয়ার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, “সোর্সটা আসলে বিভিন্নজন বিভিন্ন কথা বলছেন, তবে আমরা এটা তদন্ত সাপেক্ষে এটা বের করতে পারব। এখানে অনেক কিছুই দেখতে পেয়েছি, প্রচুর পরিমাণে তার রয়েছে।

8/11

কড়াইল বস্তির (Karail slum) আগুন

প্রত্যেকটা বাসাতেই কমবেশি সিলিন্ডার রয়েছে, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে হতে পারে। তদন্ত করে আমরা বলতে পারব উৎপত্তি কোথায়। এই কর্মকর্তা বলেন, এখানে আসার পরেও গাড়িগুলো ভেতরে ঢুকতে পারছিল না। ছোট ছোট গাড়ি দিয়ে রাস্তাগুলো আটকানো ছিল, যত্রতত্র পার্কিং করা ছিল। তাৎক্ষণিকভাবে সরিয়ে যে আমাদের বড় গাড়িটাকে ঢুকাবো সেই পরিস্থিতি ছিল না। এ কারণে গাড়িগুলো অনেক দূরে রেখে পাইপ দিয়ে ফায়ারের স্পটে কাজ করতে হয়েছে।

9/11

কড়াইল বস্তির (Karail slum) আগুন

অন্তত ৩৫ মিনিট পর আগুনের স্থলে পৌঁছানোর কারণ হিসেবে ফায়ার সার্ভিস বরাবরের মতই ঢাকার যানজটের কথা বলেছেন। এজন্য প্রথমে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় বাসীন্দাদের তোপের মুখে পড়েন। কাজ করতে গিয়েও অনেক বাসিন্দা নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে বেপরোয়া আচরণ করায়, ফায়ার সার্ভিসের স্বাভাবিক কাজে ‘বিঘ্ন ঘটেছে’ বলে জানিয়েছেন তারা।

10/11

কড়াইল বস্তির (Karail slum) আগুন

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, কড়াইল বস্তির অগ্নিকাণ্ডে যেসব পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছেন, তাদের দুঃখ-কষ্ট আমাদের সকলের বেদনার। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম জোরদারের পাশাপাশি আগুনের কারণ অনুসন্ধান করে ভবিষ্যতের দুর্ঘটনা রোধে ‘কার্যকর ব্যবস্থা’ নিতে নির্দেশনা প্রদান করেছেন তিনি।

11/11

কড়াইল বস্তির (Karail slum) আগুন

কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বিপুলসংখ্যক ঘর পুড়ে বহু পরিবার নিঃস্ব হওয়ার ঘটনায় ‘গভীর উদ্বেগ ও সমবেদনা’ প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার এক বার্তায় তিনি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Hong Kong Fire: দাউ দাউ করে জ্বলছে ৭ বহুতল! রাক্ষুসে আগুনে জীবন্ত পুড়ে কাঠ ৫৫, দশকের সবচেয়ে ভয়ংকর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড...

পরবর্তী অ্যালবাম

Hong Kong Fire: দাউ দাউ করে জ্বলছে ৭ বহুতল! রাক্ষুসে আগুনে জীবন্ত পুড়ে কাঠ ৫৫, দশকের সবচেয়ে ভয়ংকর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড...

Hong Kong Fire: দাউ দাউ করে জ্বলছে ৭ বহুতল! রাক্ষুসে আগুনে জীবন্ত পুড়ে কাঠ ৫৫, দশকের সবচেয়ে ভয়ংকর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড...

Hong Kong Fire: দাউ দাউ করে জ্বলছে ৭ বহুতল! রাক্ষুসে আগুনে জীবন্ত পুড়ে কাঠ ৫৫, দশকের সবচেয়ে ভয়ংকর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড... 8
Tv Actress Shraboni Bonik: ক্যানসারে আক্রান্ত শ্রাবণী! চিকিত্‍সার জন্য দরকার ১২ লক্ষ, নেটপাড়ায় কাতর আবেদন ছেলের...

Tv Actress Shraboni Bonik: ক্যানসারে আক্রান্ত শ্রাবণী! চিকিত্‍সার জন্য দরকার ১২ লক্ষ, নেটপাড়ায় কাতর আবেদন ছেলের...

Tv Actress Shraboni Bonik: ক্যানসারে আক্রান্ত শ্রাবণী! চিকিত্‍সার জন্য দরকার ১২ লক্ষ, নেটপাড়ায় কাতর আবেদন ছেলের... 10
Cyclone Senyar Big Update: &#039;বিরলের মধ্যে বিরলতম&#039; সেনিয়ার! বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসক্ষমতা মারাত্মক! ভয়ংকর বৃষ্টিতে ভাসিয়ে নেবে সবকিছু? কাঁপছে...

Cyclone Senyar Big Update: 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' সেনিয়ার! বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসক্ষমতা মারাত্মক! ভয়ংকর বৃষ্টিতে ভাসিয়ে নেবে সবকিছু? কাঁপছে...

Cyclone Senyar Big Update: 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' সেনিয়ার! বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসক্ষমতা মারাত্মক! ভয়ংকর বৃষ্টিতে ভাসিয়ে নেবে সবকিছু? কাঁপছে... 8
New Aadhaar Card Rules: নতুন আধার কার্ডের নিয়মে বড় পরিবর্তন, আগে যা দেখিয়ে পাওয়া যেত, তা বাতিল! যা লাগবে আপনার আছে তো?

New Aadhaar Card Rules: নতুন আধার কার্ডের নিয়মে বড় পরিবর্তন, আগে যা দেখিয়ে পাওয়া যেত, তা বাতিল! যা লাগবে আপনার আছে তো?

New Aadhaar Card Rules: নতুন আধার কার্ডের নিয়মে বড় পরিবর্তন, আগে যা দেখিয়ে পাওয়া যেত, তা বাতিল! যা লাগবে আপনার আছে তো? 12