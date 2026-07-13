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অভিশপ্ত 'মা কালী' ট্রলারে ছিলেন ৩ ভাই, দেহ শনাক্ত করতে এসে মুখের ঢাকা সরাতেই...

Published: Jul 13, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:13 PM IST

Bay of Bengal Trawler Tragedy: উত্তাল সাগরে দুর্ঘটনার কবলে 'মা কালী' ট্রলার।  মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিখোঁজ ৩ ভাই। উত্‍কণ্ঠায় পরিবার।

নিখোঁজ ৩ ভাই1/8

নিখোঁজ ৩ ভাই

নকিবুদ্দিন গাজী: উত্তাল সাগরে দুর্ঘটনার কবলে ট্রলার। অভিশপ্ত সেই ট্রলারেই ছিলেন ৩ ভাই। তাঁরা কোথায়? এখনও পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি। উত্‍কণ্ঠায় পরিবারের লোকেরা।

 

খোঁজ মিলল 'জয় মা কালী' ট্রলারের2/8

খোঁজ মিলল 'জয় মা কালী' ট্রলারের

বঙ্গোপসাগরে অবশেষে খোঁজ মিলেছে  'জয় মা কালী' ট্রলারের। 

 

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা3/8

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

গত রবিবার  দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকখালি উপকূল থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে চুলকাঠির জঙ্গলের কাছে ট্রলারটিকে শনাক্ত করা হয়। 

 

৯ জনের দেহ উদ্ধার4/8

৯ জনের দেহ উদ্ধার

উলটে থাকা অবস্থাতেই ট্রলারটিকে টেনে আনা হয়েছে সীতারামপুর ঘাটে। ট্রলারে ১৫ মত্‍স্যজীবী ছিলেন। তাঁদের  ৯ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু নিখোঁজ ৬।

 

খোঁজ নেই ৩ ভাইয়ের5/8

খোঁজ নেই ৩ ভাইয়ের

নিখোঁজের তালিকায় ওড়িশার জলেশ্বরের রবীন্দ্র মাঝি, জয়রাম মাঝি ও জগন্নাথ মাঝি। সম্পর্কে তাঁরা ভাই।

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন6/8

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

পরিবার সূত্রে খবর, চলতি মাসের ২ তারিখ একসঙ্গেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন রবীন্দ্র, জয়রাম ও  জগন্নাথ। তারপর থেকে পরিবারের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ হয়নি তাঁর।
উত্‍কণ্ঠায় পরিবার7/8

উত্‍কণ্ঠায় পরিবার

বঙ্গোপসাগরে ট্রলার উদ্ধারের খবর পেয়ে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে চলে এসেছেন পরিবারের লোকেরা।

 

দুর্ঘটনার কবলে ট্রলার8/8

দুর্ঘটনার কবলে ট্রলার

জানা গিয়েছে, দীঘার শংকরপুর বন্দর থেকে গত ২ জুলাই মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল 'মা কালী' ট্রলারটি। ৫ জুলাইয়ের পর থেকে ট্রলারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।  দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ট্রলারটি নিখোঁজ হয়ে যায়।

 

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