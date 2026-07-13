অভিশপ্ত 'মা কালী' ট্রলারে ছিলেন ৩ ভাই, দেহ শনাক্ত করতে এসে মুখের ঢাকা সরাতেই...

Bay of Bengal Trawler Tragedy: উত্তাল সাগরে দুর্ঘটনার কবলে 'মা কালী' ট্রলার। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিখোঁজ ৩ ভাই। উত্কণ্ঠায় পরিবার।
নকিবুদ্দিন গাজী: উত্তাল সাগরে দুর্ঘটনার কবলে ট্রলার। অভিশপ্ত সেই ট্রলারেই ছিলেন ৩ ভাই। তাঁরা কোথায়? এখনও পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি। উত্কণ্ঠায় পরিবারের লোকেরা।
বঙ্গোপসাগরে অবশেষে খোঁজ মিলেছে 'জয় মা কালী' ট্রলারের।
গত রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকখালি উপকূল থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে চুলকাঠির জঙ্গলের কাছে ট্রলারটিকে শনাক্ত করা হয়।
উলটে থাকা অবস্থাতেই ট্রলারটিকে টেনে আনা হয়েছে সীতারামপুর ঘাটে। ট্রলারে ১৫ মত্স্যজীবী ছিলেন। তাঁদের ৯ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু নিখোঁজ ৬।
নিখোঁজের তালিকায় ওড়িশার জলেশ্বরের রবীন্দ্র মাঝি, জয়রাম মাঝি ও জগন্নাথ মাঝি। সম্পর্কে তাঁরা ভাই।
বঙ্গোপসাগরে ট্রলার উদ্ধারের খবর পেয়ে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে চলে এসেছেন পরিবারের লোকেরা।
জানা গিয়েছে, দীঘার শংকরপুর বন্দর থেকে গত ২ জুলাই মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল 'মা কালী' ট্রলারটি। ৫ জুলাইয়ের পর থেকে ট্রলারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ট্রলারটি নিখোঁজ হয়ে যায়।