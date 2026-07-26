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একটা মণ্ডপ, একটিই বর কিন্তু তিন কনে! বিচ্ছেদ এড়াতে চরম সিদ্ধান্ত, ভাইরাল সতীনের কাণ্ড

Written BySoumita Khan
Published: Jul 26, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:19 PM IST

Uttar Pradesh Viral Video: ভিডিয়োটি দেখে প্রথমে অনেকেই ভেবেছিলেন এটি একটি স্ক্রিপ্টেড রিলস। কিন্তু পরে ওই তিন বোন ভিডিও বানিয়ে জানান যে বিয়েটি সত্যি। ভিডিওটিতে হাসানপুর পুরসভার চেয়ারম্যানকেও দেখা গেছে। এর ফলে বিতর্কের আঁচ আরও বাড়ে।

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জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একই সঙ্গে তিন বোনকে বিয়ে। উত্তরপ্রদেশের অমরোহা জেলার এই ঘটনা ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। বিকাশ নামের এক যুবক ধোরিয়া গ্রামের তিন বোনকে একই সঙ্গে বিয়ে করেছে। ঝড়ের গতিতে ভাইরাল বিয়ের সেই ভিডিয়ো। সমালোচনার ব্যাপক ঝড় ধেয়ে আসে তাদের দিকে। 

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দুই বোন সরোজ ও সাবিত্রী এবং তাদের সম্পর্কের বোন সন্তোষ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বিকাশকে হিন্দু রীতি মেনে বিয়ে করেছেন। বিকাশ পেশায় একজন ক্যামেরাম্যান। তিনি ওই তিন বোনের সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিয়োর জন্য নিয়মিত কাজ করতেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। 

 

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হাসানপুরের মা চামুন্ডা মন্দিরের বিয়ের ভিডিয়োতে দেখা যায়, বিকাশ তিন বোনকে সিঁদুর পরাচ্ছেন। তাঁরা আগুনের চারপাশে সাত পাক ঘুরছেন। এরপর তাঁরা বড়দের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদও নিচ্ছেন। বোনদের ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকে লাখ লাখ ফলোয়ার রয়েছে। বিয়ের ভিডিয়োতে হাসানপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানকেও দেখা গিয়েছে।

কেন এই সিদ্ধান্ত?4/8

কেন এই সিদ্ধান্ত?

প্রথমে সবাই ভেবেছিলেন, এটি কেবলই প্রচার বা লাইকের জন্য বানানো ভিডিয়ো। কিন্তু পরে চারজনে মিলে ভিডিয়ো তৈরি করে জানান, বিয়েটি সম্পূর্ণ সত্যি। নববধূরা জানান, তাঁরা ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছেন। তাই তাঁরা বিয়ে করে আলাদা হতে চাননি। পরিবার তাঁদের আলাদা জায়গায় বিয়ের কথা ভাবছিল। তখন তাঁরা আত্মহত্যা করার কথা চিন্তা করেন। 

কেন এই সিদ্ধান্ত?5/8

কেন এই সিদ্ধান্ত?

পরে তাঁরা তিনজন মিলে এক পুরুষকেই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক। সরোজ বিটেক পড়ছেন এবং বাকি দুইজন টুয়েলভ পাস। বিকাশ তাঁদের বোনদের ভালোবাসার কথা ভেবে রাজি হন।

 

মন্দির কর্তৃপক্ষের আলাদা দাবি6/8

মন্দির কর্তৃপক্ষের আলাদা দাবি

তবে মন্দির কর্তৃপক্ষ এই বিয়ের কথা অস্বীকার করেছে। তারা জানায়, মন্দির সংস্কারের কাজ চলছিল। তাই সে সময় কোনো পুরোহিত বা কর্মী উপস্থিত ছিলেন না। 

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অন্যদিকে, বিয়ের খবর ছড়াতেই কয়েকটি হিন্দু সংগঠন বিরোধিতা শুরু করে। কিছু মানুষ অবশ্য তাঁদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। সমালোচনার উত্তরে বোনেরা রাজা দশরথের তিনটি বিয়ের উদাহরণ টানেন।

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আইন অনুযায়ী এই বিয়ের কোনো বৈধতা নেই। ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনের ৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী, জীবিত স্বামী বা স্ত্রী থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে করা যায় না। নতুন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-র ৮২ নম্বর ধারা অনুযায়ী বহুবিবাহ একটি অপরাধ। এত বিতর্ক হলেও দুই পরিবারের কেউই সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খোলেনি।

TAGS:
three sisters marry same man

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