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নেপালে বিধ্বংসী বন্যায় মহাপ্রলয়ের পরই হিমালয় কাঁপিয়ে তিব্বতে রাক্ষুসে ভূমিকম্প! শেষের ঘণ্টা বাজিয়েই দিল প্রকৃতি?

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 03, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:47 PM IST
নেপাল সীমান্তের কাছে তিব্বতে হিমবাহ ধসের ফলে সৃষ্ট গত ২৬ অগাস্টের ভয়াবহ প্লাবন, যা শহর ও উপত্যকাগুলির উপর দিয়ে বয়ে  ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আর তার এক সপ্তাহেরও মধ্যে ফের হিমালয় কাঁপল ভূমিকম্পে!

Tibet Earthquake: নেপাল সীমান্তের কাছে তিব্বতে হিমবাহ ধসের ফলে সৃষ্ট গত ২৬ অগাস্টের ভয়াবহ প্লাবন, যা শহর ও উপত্যকাগুলির উপর দিয়ে বয়ে  ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আর তার এক সপ্তাহেরও মধ্যে ফের হিমালয় কাঁপল ভূমিকম্পে!

 

Nepal Flood1/8

নেপালে বিধ্বংসী হড়পা বান

নেপালে হড়পা বান বিপর্যয়ের রেশ এখনও কাটেনি! বিধ্বংসী বন্যার এক সপ্তাহের মধ্যে ফের হিমালয় কাঁপল। বৃহস্পতিবার তিব্বতে আঘাত হানল ভূমিকম্প!

Tibet Earthquake2/8

তিব্বতে আঘাত হানল ভূমিকম্প

রিখটার স্কেলে জোরাল কম্পনের মাত্রা ছিল ৫। এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ স্পষ্ট নয়। তবে নতুন করে বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে তিব্বতে।

 

National Center for Seismology3/8

জাতীয় ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণ

জাতীয় ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি) জানিয়েছে ভূমিকম্প উত্তরাখণ্ডের জোশিমঠের ১২৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে আঘাত হেনেছে।

GFZ Says4/8

১০ কিলোমিটার গভীরে আঘাত

ওদিকে জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেসে এর তথ্য অনুযায়ী, এই ভূমিকম্প ১০ কিলোমিটার গভীরে আঘাত হেনেছিল।

Shallow earthquakes 5/8

অগভীর ভূমিকম্পের প্রভাব

অগভীর ভূমিকম্প সাধারণত অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি করে, কারণ তা ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছনোর আগেই ভূ-কম্পনজনিত শক্তিকে অপেক্ষাকৃত কম দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় এবং ফলে যাত্রাপথে এর শক্তিও কম হ্রাস পায়।

 

Moderate earthquakes6/8

মাঝারি ভূমিকম্প

৫.০ মাত্রার ভূমিকম্পকে মাঝারি মানের হিসেবেই গণ্য করা হয়। তবে এতে বাড়িগুলি দৃশ্যমান ভাবে কেঁপে উঠতে পারে এবং দুর্বলভাবে নির্মিত কাঠামোর সামান্য থেকে মাঝারি ধরনের ক্ষতি হতে পারে। তবে ভালোভাবে নির্মিত ভবনগুলি সাধারণত কোনও বড় ধরনের কাঠামোগত ক্ষতি ছাড়াই এ ধরনের ভূমিকম্প সহ্য করতে পারে।

Glacial disaster7/8

হিমবাহ বিপর্যয়

হিমবাহ বিপর্যয়ের কারণেই তিব্বত ও নেপালে ভয়াল বন্যা হয়েছে। আর তার ঠিক কয়েক দিন পরেই এই ভূমিকম্প। সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী, হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৫২। এখনও নিখোঁজ অন্তত ৪২১৬ জন।

 

Tibet's Gyirong border crossing8/8

তিব্বতের গিরং সীমান্ত খুলল

নেপাল বিপর্যয়ের পর চিন, তিব্বতের গিরং সীমান্ত পারাপারের সেই রাস্তা আবার খুলে দিয়েছে, যা জলের প্রবল স্রোত ও ধ্বংসস্তূপের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যার ফলে ভারী যন্ত্রপাতি প্রথমবারের মতো সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে যেতে পারছে।

 

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