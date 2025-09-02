Famous Influencer Death: জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সরকে খুন করে বাঁধা হল প্লাস্টিকে! খতম স্বামী, ছেলে-মেয়েও...

Famous Influencer Death: জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সরকে খুন করে বাঁধা হল প্লাস্টিকে! খতম স্বামী, ছেলে-মেয়েও...
TikTok Star Found Dead: বাড়ির সামনে অপেক্ষা করেছিলরা আততায়ীরা। তারপর অপহরণ করে ইনফ্লুয়েন্সরের স্বামী, ছেলেমেয়ে সহ হাড়হিম খুন করা হয়।
1/8
মেক্সিকান টিকটকার খুন
2/8
মেক্সিকান টিকটকার খুন
photos
TRENDING NOW
3/8
মেক্সিকান টিকটকার খুন
4/8
মেক্সিকান টিকটকার খুন
5/8
মেক্সিকান টিকটকার খুন
6/8
মেক্সিকান টিকটকার খুন
7/8
মেক্সিকান টিকটকার খুন
8/8
মেক্সিকান টিকটকার খুন
এসমেরালদা গারিবে ছিলেন একজন জনপ্রিয় টিকটক ইনফ্লুয়েন্সার। যাঁর ফলোয়ার সংখ্যা ছিল ৪৪,০০০-এর বেশি। তিনি প্রায়ই বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ভিডিয়ো শেয়ার করতেন- যেমন ডিওর, গুচি, লুই ভুইতঁর জিনিস, দামী গাড়ি, কসমেটিক সার্জারি, ও ব্যয়বহুল ছুটির ছবি। তিনি মেক্সিকোর মাদক চক্রের জীবনযাপন নিয়ে লেখা গান 'নারকো-কোরিডো' তে ঠোঁট মেলানোর ভিডিয়োও পোস্ট করতেন। তাঁর কিছু ভিডিয়োতে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তাঁর স্বামী হয়তো কোনও কার্টেলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই বিষয়টিই হয়তো অপরাধী গোষ্ঠীর নজরে আসে, তারপরই এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ।
photos