Famous Influencer Death: জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সরকে খুন করে বাঁধা হল প্লাস্টিকে! খতম স্বামী, ছেলে-মেয়েও...

TikTok Star Found Dead: বাড়ির সামনে অপেক্ষা করেছিলরা আততায়ীরা। তারপর অপহরণ করে ইনফ্লুয়েন্সরের স্বামী, ছেলেমেয়ে সহ হাড়হিম খুন করা হয়।

Sep 02, 2025, 04:31 PM IST
1/8

মেক্সিকান টিকটকার খুন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জনপ্রিয় টিকটক ইনফ্লুয়েন্সরের ভয়ংকর পরিণতি। গোটা পরিবার-সহ প্লাস্টিক বন্দি অবস্থায় মিলল ইনফ্লুয়েন্সর দেহ। 

2/8

মেক্সিকান টিকটকার খুন

গত ২২ অগাস্ট একটি পিক ভ্যানের পিছনে মেক্সিকান টিকটক তারকা এসমেরালদা ফেরার গারিবে এবং তাঁর পরিবারের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দুই ছেলেমেয়ে, স্বামী-সহ টিকটকারের দেহ উদ্ধার করা হয়।

3/8

মেক্সিকান টিকটকার খুন

জানা গিয়েছে, ৩২ বছর বয়সী এসমেরালদা, তার স্বামী ৩৬ বছর বয়সী রবার্তো কার্লোস গিল লিসিয়া, তাদের ১৩ বছরের ছেলে গায়েল সান্তিয়াগো এবং ৭ বছরের মেয়ে রেজিনার মৃতদেহগুলি প্লাস্টিকে মোড়া অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

4/8

মেক্সিকান টিকটকার খুন

পুলিস সূত্রে খবর, এই হত্যাকাণ্ড মাদকচক্র বা কার্টেল সংক্রান্ত সহিংসতার সঙ্গে জড়িত বলে মনে করা হচ্ছে।

5/8

মেক্সিকান টিকটকার খুন

ইতোমধ্যেই পুলিস ওই ভ্যানের রুট শনাক্ত করতে পেরেছে। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, ভ্যানটি একটি গ্যারেজের মধ্যে ঢুকছে। সেই গ্যারেজে গিয়ে রক্তের ছোপ, গুলির খোল এবং অন্যান্য প্রমাণ উদ্ধার করে।

6/8

মেক্সিকান টিকটকার খুন

গোটা পরিবারকে গ্যারেজে খুন করা হয়। তারপর মৃতদেহ একটা গাড়িতে করে অন্য় স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে গাড়ির ভেতরেই দেহগুলো ফেলে রাখা হয়।

7/8

মেক্সিকান টিকটকার খুন

পুলিস আরও জানিয়েছে, অভিযুক্তরা দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এসমেরালদার বাড়ির সামনে অপেক্ষা করে। তারপর সপরিবারকে অপহরণ করে খুন করা হয়। ইতোমধ্যেই পুলিস ওই গ্যারেজ থেকে দুজনকে আটক করে।

8/8

মেক্সিকান টিকটকার খুন

এসমেরালদা গারিবে ছিলেন একজন জনপ্রিয় টিকটক ইনফ্লুয়েন্সার। যাঁর ফলোয়ার সংখ্যা ছিল ৪৪,০০০-এর বেশি। তিনি প্রায়ই বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ভিডিয়ো শেয়ার করতেন- যেমন ডিওর, গুচি, লুই ভুইতঁর জিনিস, দামী গাড়ি, কসমেটিক সার্জারি, ও ব্যয়বহুল ছুটির ছবি। তিনি মেক্সিকোর মাদক চক্রের জীবনযাপন নিয়ে লেখা গান 'নারকো-কোরিডো' তে ঠোঁট মেলানোর ভিডিয়োও পোস্ট করতেন। তাঁর কিছু ভিডিয়োতে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তাঁর স্বামী হয়তো কোনও কার্টেলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই বিষয়টিই হয়তো অপরাধী গোষ্ঠীর নজরে আসে, তারপরই এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ।  

