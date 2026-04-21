IPL 2026: ৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,৬,৬,৬,৬,৬,৬,৬, প্রতিপক্ষের স্কোরের চেয়েও বেশি তাঁর একার রানই, ৮০০০০০০০ টাকার বিশ্বজয়ী নক্ষত্রের অবিশ্বাস্য কীর্তি

তিলক ভার্মা যা করলেন, তা এর আগে কেউ পারেননি। ভারতের বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার ভেঙে চুরমার করে দিলেন রেকর্ডের পর রেকর্ড GT

| Apr 21, 2026, 03:35 PM IST

গুজরাত টাইটান্স বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

GT vs MI

৫ বারের যুগ্মসর্বাধিক আইপিএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। কোথাও যেন এবার খেই হারিয়ে ফেলেছিল। আর এবার মুম্বই দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করল লিগে। গুজরাত টাইটান্সের ঘরের মাঠে ঢুকে তাদের ৯৯ রানে হারিয়ে, লিগ তালিকায় ৭ নম্বরে উঠে এল।   

তিলক ভার্মা

Tilak Varma

টানা ৪ ম্যাচে হারের পর হার্দিক পাণ্ডিয়াদের খাদের কিনারা থেকে তুলে আনলেন তিলক ভার্মা। নীতা আম্বানির টিমের বিশ্বজয়ী তারকা অবিশ্বাস্য রেকর্ড করলেন গুজরাতের বিরুদ্ধে। আইপিএল ইতিহাস লিখলেন ৮ কোটির হায়দরাবাদি।   

গুজরাতের স্কোরের চেয়েও বেশি তাঁর একার রানই

Outscoring the Opposition

মুম্বই টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ১৯৯ রান তুলেছিল। জবাবে গুজরাত গুটিয়ে যায় মাত্র ১০০ রানেই। তিলক এই ম্যাচে করেছেন ৪৫ বলে ১০১ রান। মানে গুজরাতের স্কোরের চেয়েও বেশি তাঁর নিজের রানই!৭৮ মিনিটের তাণ্ডবলীলায় আটটি ৪ ও ৭টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন। তিলকের স্ট্রাইক রেট ছিল ২২৪.৪৪!   

ঐতিহাসিক কৃতিত্ব

Historic Achievement

ব্যাটিং অর্ডারে ৫ বা তার নীচে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করার নজির গড়েছেন তিলক। আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এই রেকর্ড করে ইতিহাস লিখলেন তিনি।     

চমকে দেওয়া অ্যাকসেলারেশন

Extreme Acceleration

মুম্বই ৯৬ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর নামেন তিলক। প্রথম ২০ বলে তিনি মাত্র ১৭ রান করেছিলেন। ৮৪ রান আসে পরের ২৫ বলে। স্ট্রাইক রেটে ২৫১-এর ব্যবধান হয়ে গিয়েছিল। যা আইপিএলে নজির। কখনও হয়নি।     

সবচেয়ে কম বয়সে মুম্বইয়ের সেঞ্চুরিয়ান

Youngest MI Centurion

মাত্র ২৩ বছর ১৬৩ দিনে তিলক শতরান করেছেন। এর আগে এত কম বয়সে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কোনও প্লেয়ার তা করতে পারননি। কনিষ্ঠতম MI সেঞ্চুরিয়ন হিসেবে ইতিহাস লিখলেন তিলক।  

তিলক ভার্মা স্পর্শ করলেন সনথ জয়সূর্যকে

Tilak Varma equals Sanath Jayasuriya

মুম্বইয়ের হয়ে যুগ্ম ভাবে দ্রুততম শতরানকারী হিসেবে তিলক স্পর্শ করলেন শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি সনথ জয়সূর্যকে। ২০০৮ সালে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে এই রেকর্ড করেছিলেন সনথ। ১৮ বছর পর সেই রেকর্ড ছুঁলেন তিলক  

Bank 5-Day Week: আমূল বদলে যাবে গোটা দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা? কবে থেকে চালু হচ্ছে নয়া সিস্টেম? বড় আপডেট

