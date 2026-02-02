English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Team India News Before T20 World Cup 2026: আনক্যাপড অলরাউন্ডারই ভারতের অধিনায়ক! অণ্ডকোষের অস্ত্রোপচারের পর ফিরলেন নক্ষত্র, ১৫০ কিমিতে বল করা এক্সপ্রেস পেসারও টিমে

Team India News Before T20 World Cup 2026: আনক্যাপড অলরাউন্ডারই ভারতের অধিনায়ক! অণ্ডকোষের অস্ত্রোপচারের পর ফিরলেন নক্ষত্র, ১৫০ কিমিতে বল করা এক্সপ্রেস পেসারও টিমে

India A Squad For T20 WC Warm-Up Matches: বিশ্বকাপের ৫ দিন আগেই সুখবর। অণ্ডকোষের সফল অস্ত্রোপচারের পর প্রত্যাবর্তন দলের তারকা ব্যাটার তিলক ভার্মার। অধিনায়ক করা হল আনক্যাপড অলরাউন্ডারকে। 

| Feb 02, 2026, 06:13 PM IST
1/7

ইন্ডিয়া এ স্কোয়াড

India A Squad

বিসিসিআই, সোমবার ২ ফেব্রুয়ারি, আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জোড়া প্রস্তুতি ম্যাচের জন্য ভারত ইন্ডিয়া এ স্কোয়াড ঘোষণা করল। ফিরলেন ব্যাটার তিলক ভার্মা ও এক্সপ্রেস পেসার মায়াঙ্ক যাদব    

2/7

নেতৃত্বে আয়ুষ বাদোনি

Badoni to lead India A in T20 World Cup 2026 warm-ups

দিল্লির ২৬ বছরের ব্যাটিং অলরাউন্ডার আয়ুষ বাদোনি এই দলের নেতৃত্ব দেবেন। ভারত- নিউ জিল্যান্ড ওডিআই সিরিজে বাদোনি প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পেয়েছিলেন। ওয়াশিংটন সুন্দরের পরিবর্ত হিসেবে আসা বাদোনি যদিও প্রথম একাদশে সুযোগ পাননি  

3/7

তিলক ভার্মা ফিরলেন

Tilak Varma Returns

দলে নজর কেড়েছে তিলক ভার্মার প্রত্যাবর্তন, যিনি সম্প্রতি টেস্টিকুলার টর্শন' সার্জারি (অণ্ডকোষের মোচড়ের জন্য অস্ত্রোপচার) করিয়ে দলে ফিরলেন। তিলক বিশ্বকাপের দলেও রয়েছেন। মূল টুর্নামেন্টের আগে ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পেতেই গা ঘামানোর ম্যাচগুলিতে তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছে।  

4/7

ওয়ার্ম-আপ ম্যাচের তারিখ

India A Warm-up Matches

ইন্ডিয়া এ দল ২ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ খেলবে। এরপর ৬ ফেব্রুয়ারি নামিবিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ রয়েছে। ম্যাচগুলি এমন ভাবেই সাজানো হয়েছে, যাতে দলের বাইরের এবং উদীয়মান খেলোয়াড়রা টুর্নামেন্টের সময় প্রত্যাশিত ম্যাচের মতো পরিস্থিতিতে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।  

5/7

সিনিয়ররাও ওয়ার্ম-আপে

Senior Warm-up Matches

বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ভারতের সিনিয়র পুরুষ দলও একটি প্রস্তুতি ম্যাচে অংশ নেবে। ৪ ফেব্রুয়ারি তারা দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে।        

6/7

কোন মাঠে খেলা

Warm-up Matches Venues

বেঙ্গালুরুর বিসিসিআই সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের দু'টি মাঠ, নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম ও চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম বেছে নেওয়া হয়েছে ওয়ার্ম-আপ ম্যাচের ভেন্যু হিসেবে।    

7/7

ইন্ডিয়া এ স্কোয়াড

India A Squad

আয়ুষ বাদোনি (অধিনায়ক), নমন ধীর, আশুতোষ শর্মা, প্রিয়াংশ আর্য, এন জগদীসান (উইকেটরক্ষক), তিলক ভার্মা, রিয়ান পরাগ, মানব সুতার, অশোক শর্মা, উর্ভিল প্যাটেল (উইকেটরক্ষক), গুরজপনীত সিং, বিপ্রজ নিগম ও রবি বিষ্ণোই, খালিল আহমেদ ও ময়াঙ্ক যাদব  

