Team India News Before T20 World Cup 2026: আনক্যাপড অলরাউন্ডারই ভারতের অধিনায়ক! অণ্ডকোষের অস্ত্রোপচারের পর ফিরলেন নক্ষত্র, ১৫০ কিমিতে বল করা এক্সপ্রেস পেসারও টিমে

Team India News Before T20 World Cup 2026: আনক্যাপড অলরাউন্ডারই ভারতের অধিনায়ক! অণ্ডকোষের অস্ত্রোপচারের পর ফিরলেন নক্ষত্র, ১৫০ কিমিতে বল করা এক্সপ্রেস পেসারও টিমে
India A Squad For T20 WC Warm-Up Matches: বিশ্বকাপের ৫ দিন আগেই সুখবর। অণ্ডকোষের সফল অস্ত্রোপচারের পর প্রত্যাবর্তন দলের তারকা ব্যাটার তিলক ভার্মার। অধিনায়ক করা হল আনক্যাপড অলরাউন্ডারকে।
ইন্ডিয়া এ স্কোয়াড
নেতৃত্বে আয়ুষ বাদোনি
তিলক ভার্মা ফিরলেন
ওয়ার্ম-আপ ম্যাচের তারিখ
ইন্ডিয়া এ দল ২ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ খেলবে। এরপর ৬ ফেব্রুয়ারি নামিবিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ রয়েছে। ম্যাচগুলি এমন ভাবেই সাজানো হয়েছে, যাতে দলের বাইরের এবং উদীয়মান খেলোয়াড়রা টুর্নামেন্টের সময় প্রত্যাশিত ম্যাচের মতো পরিস্থিতিতে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।
সিনিয়ররাও ওয়ার্ম-আপে
কোন মাঠে খেলা
ইন্ডিয়া এ স্কোয়াড
