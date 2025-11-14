English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Tim Southee Joins KKR: ১৯২১ উইকেট+ ৮১৯২ রান! কলকাতায় 'ঘর ওয়াপসি' মহারথীর, শাহরুখদের দুরন্ত মাস্টারস্ট্রোক...

Tim Southee Joins KKR:  কলকাতায় 'ঘর ওয়াপসি' হল কিউয়ি মহারথীর। আইপিএল নিলামের আগেই শাহরুখদের দুরন্ত মাস্টারস্ট্রোক! চমকে গেল বাকি টিমগুলো

| Nov 14, 2025, 04:11 PM IST
1/6

টিম সাউদি ফিরলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সে

Tim Southee Joins KKR For IPL 2026

গত ৩০ অক্টোবর কলকাতা নাইট রাইডার্স নতুন হেড কোচ হিসেবে বেছে নিয়েছে অভিষেক নায়ারকে। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সহকারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা নায়ারের পদোন্নতি হয়েছে। কলকাতায় 'পণ্ডিত'মশাইয়ের পাঠাশালা এখন অতীত!

2/6

টিম সাউদি ফিরলেন কলকাতা নাইট রাইডার্স

Tim Southee Joins KKR For IPL 2026

অজি কিংবদন্তি অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসনকে বেছে নেওয়া হয়েছে সহকারি কোচ হিসেবে। ওয়াটসনের যেমন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা, তেমনই  আধুনিক ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটেও জ্ঞান। এবার কেকেআর বেছে নিল তাদের বোলিং কোচ।   

3/6

টিম সাউদি ফিরলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সে

Tim Southee Joins KKR For IPL 2026

কেকেআরে 'ঘর ওয়াপসি' হল কিউয়ি মহারথী টিম সাউদির। নিউ জিল্যান্ডের প্রাক্তন ফাস্ট বোলার ঢুকলেন নায়ারের সংসারে। ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ মরসুমে কেকেআরের হয়ে খেলা তারকা জোরে বোলার পা গলালেন ভরত অরুণের জুতোয়।  

4/6

টিম সাউদি ফিরলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সে

Tim Southee Joins KKR For IPL 2026

কেকেআরে ফিরে সাউদি বললেন, 'কেকেআর আমার ঘরের মতো। নতুন ভূমিকায় ফিরে আসা সম্মানের। ফ্র্যাঞ্চাইজির একটি অবিশ্বাস্য সংস্কৃতি, উৎসাহী ভক্ত এবং খেলোয়াড়দের মিলিয়ে দুর্দান্ত দল। আমি বোলারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করে আইপিএল ২০২৬-এ দলকে সাফল্য এনে দেওয়ার অপেক্ষায়।'  

5/6

টিম সাউদি ফিরলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সে

Tim Southee Joins KKR For IPL 2026

কেকেআর সিইও ভেঙ্কি মাইসোর বললেন, 'টিম সাউদিকে আবারও কেকেআর পরিবারে। ওকে কোচ হিসেবে পেয়ে আমরা আনন্দিত। টিমের বিশাল অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা আমাদের বোলিং ইউনিট গঠনে সাহায্য করবে। ওর নেতৃত্বের গুণ এবং শান্ত মনোভাব আমাদের তরুণ বোলারদের জন্য আদর্শ পরামর্শদাতা করে তুলবে।'   

6/6

টিম সাউদি ফিরলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সে

Tim Southee Joins KKR For IPL 2026

গত বছর সাউদি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে গুডবাই বলেছেন। নিউ জিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ১০৭টি টেস্ট, ১৬১টি ওডিআই এবং ১২৬টি টি-টোয়েন্টিআই খেলেছেন। ৭০০-র উপর আন্তর্জাতিক উইকেট নিয়েছেন সাউদি। সারা জীবনের ক্রিকেট সঞ্চয়ে রয়েছে ১৯২১ উইকেট ও ৮১৯২ রান!  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Jeet's Wife on Mohona Madnani: সুপারস্টারের স্ত্রী হয়েও শোবিজ থেকে দূরে! বিয়ের ১৪ বছর পর বিনোদুনিয়ায় জিত্‍ঘরণী মোহনা...

পরবর্তী অ্যালবাম

Jeet&#039;s Wife on Mohona Madnani: সুপারস্টারের স্ত্রী হয়েও শোবিজ থেকে দূরে! বিয়ের ১৪ বছর পর বিনোদুনিয়ায় জিত্‍ঘরণী মোহনা...

Jeet's Wife on Mohona Madnani: সুপারস্টারের স্ত্রী হয়েও শোবিজ থেকে দূরে! বিয়ের ১৪ বছর পর বিনোদুনিয়ায় জিত্‍ঘরণী মোহনা...

Jeet's Wife on Mohona Madnani: সুপারস্টারের স্ত্রী হয়েও শোবিজ থেকে দূরে! বিয়ের ১৪ বছর পর বিনোদুনিয়ায় জিত্‍ঘরণী মোহনা... 8
Bengal Weather Update: ১৭ ডিগ্রির ঘরে কলকাতার পারদ! রবিবার থেকে আরও নামবে... আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট...

Bengal Weather Update: ১৭ ডিগ্রির ঘরে কলকাতার পারদ! রবিবার থেকে আরও নামবে... আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট...

Bengal Weather Update: ১৭ ডিগ্রির ঘরে কলকাতার পারদ! রবিবার থেকে আরও নামবে... আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট... 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: অন্যের জন্য কাজ করুন বৃষ, বড়দের আশা পূরণ করতে সক্ষম সিংহ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অন্যের জন্য কাজ করুন বৃষ, বড়দের আশা পূরণ করতে সক্ষম সিংহ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অন্যের জন্য কাজ করুন বৃষ, বড়দের আশা পূরণ করতে সক্ষম সিংহ... 12
SIR In Bengal: ৬৫ জন ভোটারেরই &#039;বাবা&#039;র নাম এক! SIR নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড মায়াপুরে...

SIR In Bengal: ৬৫ জন ভোটারেরই 'বাবা'র নাম এক! SIR নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড মায়াপুরে...

SIR In Bengal: ৬৫ জন ভোটারেরই 'বাবা'র নাম এক! SIR নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড মায়াপুরে... 7