West Bengal Assembly Election 2026: গণনার আগেই জয়ের উল্লাস, এক্সিট পোলের তোয়াক্কা না করেই উত্তরপাড়ায় উড়ল সবুজ আবির

West Bengal Assembly Election 2026: গণনার আগেই জয়ের উল্লাস, এক্সিট পোলের তোয়াক্কা না করেই উত্তরপাড়ায় উড়ল সবুজ আবির
Uttarpara election 2026 Result: এক্সিট পোল যাই বলুক জয়ের ব্যাপারে একশো শতাংশ আশাবাদী তৃণমূল। ভোট গণনার আগে উল্লাস উন্মাদনা, উত্তরপাড়ায় সেই ছবি ধরা পড়ল। উত্তরপাড়ার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা আগাম সবুজ আবির খেললেন। রসগোল্লা খেয়ে খাইয়ে লক্ষীর ভান্ডার নিয়ে নাচ মহিলাদের।
উত্তরপাড়ায় জয়ের উল্লাস
বুধবার সন্ধ্যা থেকেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বিজেপি বা এনডিএ জোটের দিকে। তবে এই সমস্ত পরিসংখ্যানকে স্রেফ 'অনুমান' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন উত্তরপাড়ার তৃণমূল কর্মীরা। তাঁদের দাবি, মানুষের আসল রায় ইভিএম-বন্দি রয়েছে এবং ৪ জুন ফলাফল বেরোলে দেখা যাবে তৃণমূলই বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছে।
