  • West Bengal Assembly Election 2026: গণনার আগেই জয়ের উল্লাস, এক্সিট পোলের তোয়াক্কা না করেই উত্তরপাড়ায় উড়ল সবুজ আবির

West Bengal Assembly Election 2026: গণনার আগেই জয়ের উল্লাস, এক্সিট পোলের তোয়াক্কা না করেই উত্তরপাড়ায় উড়ল সবুজ আবির

Uttarpara election 2026 Result: এক্সিট পোল যাই বলুক জয়ের ব্যাপারে একশো শতাংশ আশাবাদী তৃণমূল। ভোট গণনার আগে উল্লাস উন্মাদনা, উত্তরপাড়ায় সেই ছবি ধরা পড়ল। উত্তরপাড়ার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা আগাম সবুজ আবির খেললেন। রসগোল্লা খেয়ে খাইয়ে লক্ষীর ভান্ডার নিয়ে নাচ মহিলাদের।

| May 01, 2026, 07:16 PM IST
উত্তরপাড়ায় জয়ের উল্লাস

বিধান সরকার: জাতীয় স্তরের বুথ ফেরত সমীক্ষা বা এক্সিট পোল যাই বলুক না কেন, পশ্চিমবঙ্গের ঘাসফুল শিবির যে নিজের জয়ের ব্যাপারে একশো শতাংশ আত্মবিশ্বাসী, তার এক ছবি ধরা পড়ল হুগলির উত্তরপাড়ায়।   

উত্তরপাড়ায় জয়ের উল্লাস

ভোট গণনার আগে, যখন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা হিসেব মেলাতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই উত্তরপাড়ার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ধরা পড়ল এক ভিন্ন চিত্র। সেখানে রীতিমতো সবুজ আবির খেলে, মিষ্টি মুখ করে আগাম বিজয় উৎসবে মেতে উঠলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকরা।  

উত্তরপাড়ায় জয়ের উল্লাস

বুধবার সন্ধ্যা থেকেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বিজেপি বা এনডিএ জোটের দিকে। তবে এই সমস্ত পরিসংখ্যানকে স্রেফ 'অনুমান' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন উত্তরপাড়ার তৃণমূল কর্মীরা। তাঁদের দাবি, মানুষের আসল রায় ইভিএম-বন্দি রয়েছে এবং ৪ জুন ফলাফল বেরোলে দেখা যাবে তৃণমূলই বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছে।  

উত্তরপাড়ায় জয়ের উল্লাস

এদিন উত্তরপাড়ার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। বিশেষত মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর প্রতীকী কৌটো ও প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে রাজপথে নেমে আসেন মহিলারা।   

উত্তরপাড়ায় জয়ের উল্লাস

বাজনার তালে তালে তাঁদের নাচ এবং উল্লাস প্রমাণ করে দিচ্ছিল যে, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া এই বিশাল ভোটব্যাঙ্ক তাঁদের দলের পক্ষেই রয়েছে। এক মহিলা সমর্থকের কথায়, "দিদি আমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়েছেন, আমরা দিদিকে ভোট দিয়েছি। এক্সিট পোল কী বলছে তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।"  

উত্তরপাড়ায় জয়ের উল্লাস

উৎসবের মেজাজে সবাই মেতে ওঠেন সবুজ আবিরের রঙে। একে অপরকে আবির মাখিয়ে জয়ের আগাম শুভেচ্ছা জানান কর্মীরা। সঙ্গে ছিল রসগোল্লা। উপস্থিত সাধারণ মানুষ ও পথচলতি জনতাকে রসগোল্লা খাইয়ে মুখ মিষ্টি করান তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব। তাঁদের মতে, লড়াই শেষ হয়েছে ভোটের দিনই, এখন শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা। 

Auto Fare Hike: বিধাননগর থেকে গড়িয়াহাট, ভোট মিটতেই সব রুটেই বাড়ছে অটোভাড়া?

Auto Fare Hike: বিধাননগর থেকে গড়িয়াহাট, ভোট মিটতেই সব রুটেই বাড়ছে অটোভাড়া?

Auto Fare Hike: বিধাননগর থেকে গড়িয়াহাট, ভোট মিটতেই সব রুটেই বাড়ছে অটোভাড়া?

West Bengal Assembly Election 2026: বড় বড় এগজিট পোল উলটে যাওয়ার স্পষ্ট আভাস: বিজেপি এবারও বাংলায় ডাহা ফেল? বিক্রি হচ্ছে সবুজ আবীর, কী বলছে POLIQ? নিজেই দেখে নিন

West Bengal Assembly Election 2026: বড় বড় এগজিট পোল উলটে যাওয়ার স্পষ্ট আভাস: বিজেপি এবারও বাংলায় ডাহা ফেল? বিক্রি হচ্ছে সবুজ আবীর, কী বলছে POLIQ? নিজেই দেখে নিন

Bengal Exit Poll UPDATES: ৯২.৪৭%-র পদ্মে কত, ঘাসফুলে কত? গেরুয়া-সবুজ যুদ্ধে কে এগিয়ে? সব হিসেব উল্টে দেওয়া সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি বিরাট আপডেট

Bengal Exit Poll UPDATES: ৯২.৪৭%-র পদ্মে কত, ঘাসফুলে কত? গেরুয়া-সবুজ যুদ্ধে কে এগিয়ে? সব হিসেব উল্টে দেওয়া সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি বিরাট আপডেট

VIRAL: সোফায় এক নিঃশ্বাস-দূরত্বে সুন্দরী শেহনাজ, অবর্ণনীয় উষ্ণতায় টিম ইন্ডিয়ার 'নেক্সট' ক্যাপ্টেন, আরও কাছাকাছি আরও কাছে এস

VIRAL: সোফায় এক নিঃশ্বাস-দূরত্বে সুন্দরী শেহনাজ, অবর্ণনীয় উষ্ণতায় টিম ইন্ডিয়ার 'নেক্সট' ক্যাপ্টেন, আরও কাছাকাছি আরও কাছে এস

