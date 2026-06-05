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TMC Big Breaking: আরও বড় ভাঙনের পথে তৃণমূল? আরও বড় ধাক্কা মমতার জন্য? ঋতব্রত বহিষ্কারকাণ্ডের মধ্যেই বিরাট আপডেট

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 05, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:47 PM IST

Mamata Banerjee TMC Big Update: সূত্রের খবর, দলত্যাগ বিরোধী আইন বাঁচিয়ে স্পিকারকে চিঠি দিতে পারেন তৃণমূলের ১৮ থেকে ২০ জন সাংসদ। আগামী ৮ তারিখ চিঠি দেওয়া হতে পারে। তার আগে ৭ তারিখ সন্ধ্যায় দিল্লিতে বৈঠক করতে পারেন তৃণমূল সাংসদরা।

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তৃণমূলের সাংসদ দলেও ভাঙন?

মৌমিতা চক্রবর্তী: তৃণমূলে আরও ভাঙন? আরও বড় বিপর্যয়ের পথে তৃণমূল? বিধায়কের পর এবার তৃণমূলের সাংসদ দলেও ভাঙন? 

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তৃণমূলের সাংসদ দলেও ভাঙন?

জানা যাচ্ছে, শুধু যে বিধায়করাই বিবাগী হয়েছেন এমনটা নয়, বড় একটা অংশের তৃণমূল সাংসদরাও দিল্লিতে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।

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তৃণমূলের সাংসদ দলেও ভাঙন?

সূত্রের খবর প্রায় ২০ জন তৃণমূল সাংসদ বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। একাধিক তৃণমূল সাংসদ এখন জল মাপছেন, কোন দিকে যাবেন। 

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তৃণমূলের সাংসদ দলেও ভাঙন?

কৌশলগতভাবে মমতা বন্দোপাধ্যায় সব কমিটি ভেঙে দিলেও সাংসদদের মধ্যেও বিভাজনে সংসদে আরও বেশি অ্যাডভান্টেজে বিজেপি-ই। 

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তৃণমূলের সাংসদ দলেও ভাঙন?

যদিও বিজেপি বলেছে যে, তৃণমূল নেতাদের জন্য দরজা বন্ধ। কিন্তু তৃণমূল সাংসদদের একটা বড় অংশ ৪ তারিখের পর থেকে দলীয় কোনও কর্মসূচিতে যোগ দেননি। 

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তৃণমূলের সাংসদ দলেও ভাঙন?

এমনকি এলাকাতেও নেই। আর তাতেই জোরালো হচ্ছে তৃণমূলের সাংসদ দলে ভাঙনের জল্পনা। এই সাংসদরা কি সবাই ঋতব্রতর নেতৃত্বে বিদ্রোহী তৃণমূলের সঙ্গে? উঠছে প্রশ্ন। 

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তৃণমূলের সাংসদ দলেও ভাঙন?

প্রসঙ্গত, যদি বিদ্রোহী গোষ্ঠী দলের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়, তবে বিধায়কের পাশাপাশি সমর্থিত সাংসদ সংখ্যাও তাদের জন্য জরুরি। 

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তৃণমূলের সাংসদ দলেও ভাঙন?

কারণ সেক্ষেত্রে বিষয়টি আদালত ও নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত গড়াবে। নির্বাচন কমিশন তখন দেখবে যে, কোন গোষ্ঠীর অধিক সংখ্যক বিধায়ক ও সাংসদ আছে। 

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তৃণমূলের সাংসদ দলেও ভাঙন?

আর এই জল্পনার মধ্যেই সাংসদ দলেও ভাঙনের সম্ভাবনা উসকে দিয়েছে সাংসদ কাকলির বিস্ফোরক পোস্ট। যেখানে তিনি ফের দলের নীতি, আদর্শ এবং শাসনব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। 

TAGS:
TMC Big Breaking
TMC MP MLA
Mamata Banerjee
BJP
ritabrata banerjee

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