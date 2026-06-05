/TMC Big Breaking: আরও বড় ভাঙনের পথে তৃণমূল? আরও বড় ধাক্কা মমতার জন্য? ঋতব্রত বহিষ্কারকাণ্ডের মধ্যেই বিরাট আপডেট

Mamata Banerjee TMC Big Update: সূত্রের খবর, দলত্যাগ বিরোধী আইন বাঁচিয়ে স্পিকারকে চিঠি দিতে পারেন তৃণমূলের ১৮ থেকে ২০ জন সাংসদ। আগামী ৮ তারিখ চিঠি দেওয়া হতে পারে। তার আগে ৭ তারিখ সন্ধ্যায় দিল্লিতে বৈঠক করতে পারেন তৃণমূল সাংসদরা।
মৌমিতা চক্রবর্তী: তৃণমূলে আরও ভাঙন? আরও বড় বিপর্যয়ের পথে তৃণমূল? বিধায়কের পর এবার তৃণমূলের সাংসদ দলেও ভাঙন?
জানা যাচ্ছে, শুধু যে বিধায়করাই বিবাগী হয়েছেন এমনটা নয়, বড় একটা অংশের তৃণমূল সাংসদরাও দিল্লিতে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।
সূত্রের খবর প্রায় ২০ জন তৃণমূল সাংসদ বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। একাধিক তৃণমূল সাংসদ এখন জল মাপছেন, কোন দিকে যাবেন।
কৌশলগতভাবে মমতা বন্দোপাধ্যায় সব কমিটি ভেঙে দিলেও সাংসদদের মধ্যেও বিভাজনে সংসদে আরও বেশি অ্যাডভান্টেজে বিজেপি-ই।
যদিও বিজেপি বলেছে যে, তৃণমূল নেতাদের জন্য দরজা বন্ধ। কিন্তু তৃণমূল সাংসদদের একটা বড় অংশ ৪ তারিখের পর থেকে দলীয় কোনও কর্মসূচিতে যোগ দেননি।
এমনকি এলাকাতেও নেই। আর তাতেই জোরালো হচ্ছে তৃণমূলের সাংসদ দলে ভাঙনের জল্পনা। এই সাংসদরা কি সবাই ঋতব্রতর নেতৃত্বে বিদ্রোহী তৃণমূলের সঙ্গে? উঠছে প্রশ্ন।
প্রসঙ্গত, যদি বিদ্রোহী গোষ্ঠী দলের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়, তবে বিধায়কের পাশাপাশি সমর্থিত সাংসদ সংখ্যাও তাদের জন্য জরুরি।
কারণ সেক্ষেত্রে বিষয়টি আদালত ও নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত গড়াবে। নির্বাচন কমিশন তখন দেখবে যে, কোন গোষ্ঠীর অধিক সংখ্যক বিধায়ক ও সাংসদ আছে।
আর এই জল্পনার মধ্যেই সাংসদ দলেও ভাঙনের সম্ভাবনা উসকে দিয়েছে সাংসদ কাকলির বিস্ফোরক পোস্ট। যেখানে তিনি ফের দলের নীতি, আদর্শ এবং শাসনব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।