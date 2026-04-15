West Bengal Assembly Election 2026: মগরাহাটে মহাপর্ব: শামিম আহমেদের পয়লা বৈশাখ উদযাপনে ভোটবাজারে হইহই

West Bengal Assembly Election 2026: নববর্ষ কেবল ক্যালেন্ডারের পাতা পরিবর্তন নয়, এটি বাঙালির এক গভীর আবেগের নাম। আর এই আবেগকে সঙ্গী করেই ভোটের ময়দানে নতুন এক সমীকরণ তৈরি করলেন মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী শামিম আহমেদ।

| Apr 15, 2026, 05:36 PM IST
রাজনৈতিক ময়দানে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া

নকিব উদ্দিন গাজী: পয়েলা বৈশাখকে ঘিরে বাংলা জুড়ে উৎসবের আমেজ। এই আবহে রাজনৈতিক ময়দানেও দেখা গেল বাঙালিয়ানার ছোঁয়া। 

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শামিম আহমেদ নববর্ষের দিন নিজেকে পুরোপুরি বাঙালি সাজে সাজিয়ে নেমে পড়লেন প্রচারে।

বুধবার উস্তি থানার একতারা অঞ্চলের হটুগঞ্জ এলাকায় প্রার্থীকে দেখা যায় পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে, সঙ্গে বাউল শিল্পীদের নিয়ে প্রচারে বেরোতে। 

বাউল গানের সুরে সুরে এবং নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে জানাতে তিনি বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যান সাধারণ মানুষের দুয়ারে। মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তুলতেই এই ভিন্নধর্মী উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে।

পয়েলা বৈশাখ বাঙালির আবেগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই আবেগকেই হাতিয়ার করে ভোটের প্রচারে নেমেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। মগরাহাট পশ্চিমেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। শামিম আহমেদের এই বাঙালিয়ানা সাজে প্রচার ইতিমধ্যেই এলাকায় কৌতূহল ও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

নববর্ষের দিনে এমন সাংস্কৃতিক আবহে প্রচার যে ভোটারদের মনে আলাদা প্রভাব ফেলবে, তা বলাই যায়। এখন দেখার, এই অভিনব প্রচার কৌশল ভোটবাক্সে কতটা প্রভাব।

