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Councillor Ananya Banerjee net worth: মডেল-অভিনেত্রী, 'ডানাকাটা' সুন্দরী-- অরুপ বিশ্বাস ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলর অনন্যা ব্যানার্জির সম্পত্তির হার মানাবে বড় বড় নেতাদেরও

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 16, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:07 PM IST

Ananya Banerjee property: কলকাতা পুরসভার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতি ও জনমানসে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার একটি অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিত থাকার মাঝেই, মুকুন্দপুরে তাঁর ওয়ার্ড অফিসে আছড়ে পড়ে বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষের প্রবল জনরোষ। আর এই ঘটনার সূত্র ধরেই ওই অফিস ও প্রাক্তন কাউন্সিলরের সম্পত্তি নিয়ে তল্লাশি চালাতে গিয়ে সামনে এসেছে একের পর এক বিস্ফোরক ও চাঞ্চল্যকর তথ্য।

 

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’ 1/17

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’

স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে এখন অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তোষপুর অ্যাভিনিউয়ের বিলাসবহুল চারতলা বাড়িটি, যা এলাকায় ‘হাতিবাড়ি’ নামে পরিচিত। 

 

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’ 2/17

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’

বাড়ির সামনে বসানো পেল্লাই হাতির প্রতিকৃতি এবং রাজকীয় স্থাপত্য দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায় সাধারণ মানুষের। 

 

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’ 3/17

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’

স্থানীয়দের দাবি, মাত্র বছর চারেক আগেও এটি একটি দোতলা বিয়েবাড়ি ছিল, যার নাম ছিল ‘মাঙ্গলিক’। 

 

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’ 4/17

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’

সন্তোষপুর মিনি বাসস্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত সেই বিয়েবাড়িটি কিনে, তা ভেঙে এই রাজপ্রাসাদ তৈরি করেন অনন্যা।

 

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’ 5/17

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’

কী নেই এই চারতলা প্রাসাদে! লিফট থেকে শুরু করে সুসজ্জিত সিঁড়ি, দামী গ্লাসরুম-সহ আধুনিক বিলাসের সমস্ত আয়োজন মজুত রয়েছে সেখানে। এই বিলাসবহুল বাড়িটি ঘিরেই এখন উঠছে একাধিক আইনি প্রশ্ন।

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’ 6/17

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’

 বাড়িটির কেবল তিন তলা পর্যন্ত নির্মাণের অনুমতি ছিল। কিন্তু পদের প্রভাব খাটিয়ে বেআইনিভাবে বাড়তি ফ্লোর নির্মাণ করা হয়েছে।

 

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’ 7/17

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’

কলকাতা পুরসভার মেয়র পরিষদ (MMIC) বৈঠকের প্রভাব খাটিয়ে এই বেআইনি নির্মাণকে পরবর্তীতে রেগুলারাইজেশন বা বৈধ করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি বাড়ির সামনের হাতির প্রতিকৃতিটি নিয়েও আইনি প্রশ্ন উঠেছে।

 

হলফনামায় সম্পত্তির খতিয়ান8/17

হলফনামায় সম্পত্তির খতিয়ান

তৃণমূল জমানার এই জনপ্রতিনিধির আয়ব্যয়ের খতিয়ান খতিয়ে দেখতে গিয়ে হলফনামায় সম্পত্তির যে বিপুল শ্রীবৃদ্ধি দেখা গেছে, তা এককথায় আকাশছোঁয়া

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’ 9/17

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’

সাল ও বিবরণ                       ২০১৫ সালের খতিয়ান                     ২০২১ সালের খতিয়ান

মোট সম্পত্তি                      প্রায় ৫১.৫ লক্ষ টাকা                        প্রায় ৩.৭ কোটি টাকা

স্থাবর সম্পত্তি                      ২৫ লক্ষ টাকা                                 ৩.৩ কোটি টাকা

অস্থাবর সম্পত্তি                   ২৬.৫ লক্ষ টাকা                             ৪১ লক্ষ টাকা

বার্ষিক আয়                         ২ লক্ষ ৫ হাজার ৬৬৭ টাকা             ৯ লক্ষ টাকা

নামে-বেনামে ফ্ল্যাটের পাহাড়10/17

নামে-বেনামে ফ্ল্যাটের পাহাড়

২০১৫ সালে যখন অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমবার তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়া ফুল প্রতীকে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন, তখন ডায়মন্ড হারবার রোডের একটি ২২০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট ছিল তাঁর বাসস্থান। 

 

নামে-বেনামে ফ্ল্যাটের পাহাড়11/17

নামে-বেনামে ফ্ল্যাটের পাহাড়

কিন্তু দ্বিতীয় দফায় কাউন্সিলর হওয়ার পর থেকেই নামে ও বেনামে তাঁর ফ্ল্যাটের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। 

 

নামে-বেনামে ফ্ল্যাটের পাহাড়12/17

নামে-বেনামে ফ্ল্যাটের পাহাড়

বর্তমানে পঞ্চসায়র এবং নিউ গড়িয়ার বিভিন্ন অভিজাত এলাকায় তাঁর একাধিক ফ্ল্যাট রয়েছে বলে জানা গেছে।

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’ 13/17

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’

কাউন্সিলর হওয়ার আগে থেকেই নেত্রী অনন্যা-- অভিনয় এবং মডেলিং পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পরেও তিনি এই পেশা বজায় রাখেন। 

 

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’ 14/17

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’

কিন্তু জনসাধারণের প্রশ্ন, একজন কাউন্সিলরের মাসিক ভাতা যেখানে মাত্র ১০ হাজার টাকা, সেখানে কোন জাদুবলে মাত্র কয়েক বছরে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ৫১ লক্ষ থেকে পৌনে ৪ কোটি টাকায় পৌঁছল?

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’ 15/17

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বা বর্তমান পরিস্থিতিতে এখন সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’ 16/17

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’

শুধুই কি তৎকালীন প্রভাবশালী মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদেই এই বিপুল বিত্তের মালিক হয়েছেন?

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’ 17/17

সন্তোষপুরের ‘হাতিবাড়ি’

এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে? তা নিয়ে এখন এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও গুঞ্জন শুরু হয়েছে। তৃণমূল জমানার এই জনপ্রতিনিধির আয়ব্যয়ের উৎস এখন পুরোপুরি সাধারণ মানুষের স্ক্যানারে।

 

TAGS:
TMC Councillor Ananya Bandyopadhyay

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