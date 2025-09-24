English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durga Puja 2025: 'অভিষেকের দূত', পুজোয় নতুন যুব অ্যাপ তৃণমূলের , ঠাকুর দেখতে গিয়ে সমস্যা পড়লেই...

Durga Puja 2025: ছাব্বিশের আগে শেষ দুর্গাপুজো। তৃণমূলের জনসংযোগে এবার প্রযুক্তির ছোঁয়া।   'অভিষেকের দূত',  নতুন অ্যাপ চালু হাওড়ায়।

| Sep 24, 2025, 09:42 PM IST
দেবব্রত ঘোষ:  পুজোর সময়ে জনসংযোগেও এবার প্রযুক্তি ছোঁয়া।  'অভিষেকের দূত', নতুন অ্যাপ আনল হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেস। কোনও সমস্যা হলে বিভিন্ন প্যান্ডেলে থাকা তৃণমূলকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে এই অ্য়াপের মাধ্যমেই। 'বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটা আই ওয়াশ', পাল্টা কটাক্ষ বিজেপির।

 ছাব্বিশের আগে শেষ দুর্গাপুজো। পুজোর সময়ে জনসংযোগে নজর তৃণমূলের।

গতবার পুজোর সময়ে 'অভিষেকের দূত' কর্মসূচি নিয়েছিল তৃণমূল। সেই কর্মসূচিতেই এবার পরিষেবা মিলবে অ্য়াপে।

হাওড়ার সদরে বিভিন্ন পুজো প্যান্ডেলে দলের যুব শাখার কর্মীদের কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল। তাঁদের প্রত্যেকের নাম দেওয়া রয়েছে এই অ্যাপে। হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাস মিশ্র বলেন, 'আজকাল সকলের হাতে এন্ড্রয়েড ফোন আছে। তাই আমরা  দুর্গা পুজো অ্যাপ তৈরি  করিয়েছি। এই অ্যাপে হাওড়া সদরের সাতটি বিধানসভা এলাকার ১৮০ জন ভলেন্টিয়ারের নাম ও ফোন নম্বর দেওয়া আছে। ২৪ ঘন্টা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা করা যাবে'।   

 আজ, বুধবার তৃতীয়ার দিনে 'অভিষেকের দূত' পুজোর অ্য়াপের উদ্বোধন করলেন  রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী বলেন, 'পুজোর প্যান্ডেলে ভিড় সামলাতে হিমশিম খায় পুলিশ। অনেকেই বিশেষত বয়স্ক মানুষ,মহিলা ও শিশুরা সমস্যায় পড়তে পারেন। এই অ্যাপের সাহায্যে সহজে অভিষেকের দূতের কাছে পৌঁছে যেতে পারবেন তাঁরা'। শুধু দুর্গাপুজো নয়.  কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো এমনকি ছট পুজোতে এই অ্যাপ চালু থাকবে।

যুব তৃণমূলের এই উদ্য়োগকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি।  দলের সম্পাদক ওমপ্রকাশ সিং বলেন,  'বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটা আই ওয়াশ।মানুষের সাথে ওরা নেই।২০২৬ শে নির্বাচনে মানুষ বুঝিয়ে দেবে'।  

