Durga Puja 2025: 'অভিষেকের দূত', পুজোয় নতুন যুব অ্যাপ তৃণমূলের , ঠাকুর দেখতে গিয়ে সমস্যা পড়লেই...

Durga Puja 2025: 'অভিষেকের দূত', পুজোয় নতুন যুব অ্যাপ তৃণমূলের , ঠাকুর দেখতে গিয়ে সমস্যা পড়লেই...
Durga Puja 2025: ছাব্বিশের আগে শেষ দুর্গাপুজো। তৃণমূলের জনসংযোগে এবার প্রযুক্তির ছোঁয়া। 'অভিষেকের দূত', নতুন অ্যাপ চালু হাওড়ায়।
হাওড়ার সদরে বিভিন্ন পুজো প্যান্ডেলে দলের যুব শাখার কর্মীদের কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল। তাঁদের প্রত্যেকের নাম দেওয়া রয়েছে এই অ্যাপে। হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাস মিশ্র বলেন, 'আজকাল সকলের হাতে এন্ড্রয়েড ফোন আছে। তাই আমরা দুর্গা পুজো অ্যাপ তৈরি করিয়েছি। এই অ্যাপে হাওড়া সদরের সাতটি বিধানসভা এলাকার ১৮০ জন ভলেন্টিয়ারের নাম ও ফোন নম্বর দেওয়া আছে। ২৪ ঘন্টা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা করা যাবে'।
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী বলেন, 'পুজোর প্যান্ডেলে ভিড় সামলাতে হিমশিম খায় পুলিশ। অনেকেই বিশেষত বয়স্ক মানুষ,মহিলা ও শিশুরা সমস্যায় পড়তে পারেন। এই অ্যাপের সাহায্যে সহজে অভিষেকের দূতের কাছে পৌঁছে যেতে পারবেন তাঁরা'। শুধু দুর্গাপুজো নয়. কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো এমনকি ছট পুজোতে এই অ্যাপ চালু থাকবে।
