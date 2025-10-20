English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Anubrata Mondal's Kali Puja: Picture: আকাশছোঁয়া বাজারদর, তো? অনুব্রতর কালী সেজেছেন ৬০০ ভরি সোনার গয়নায়...

Anubrata Mondal: বীরভূমের বোলপুরে তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ে কালীপুজো মানেই অনুব্রত মণ্ডলের পুজো। প্রতিবছরই এই পুজোকে ঘিরে উৎসাহ ও জৌলুস চোখে পড়ার মতো। এ বছর সেই ঐতিহ্যে যুক্ত হয়েছে আরও এক অধ্যায়— মা কালিকে সাজানো হয়েছে আনুমানিক ৬০০ ভরি সোনার গহনায়, যা আগের বছরের তুলনায় আরও বেশি। গতবার যেখানে সোনার পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৭০ ভরি, এ বছর তা ছাড়িয়ে গিয়েছে বলেই জানা গিয়েছে।

| Oct 20, 2025, 06:01 PM IST
1/8

স্থানীয়দের মতে, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মীয় আবেগের এমন মিলন অনুব্রত মণ্ডলের পুজোকেই আলাদা করে তুলেছে।

2/8

পুজো উপলক্ষে প্রতিবারের মতো এ বছরও বিশেষ ভোগ, আরতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

3/8

'প্রতি বছরই ভক্তরা মাকে ১০ থেকে ১২ ভরি সোনা দান করেন। মাকে সোনা পড়ানো সময়টা আমি নিজে উপস্থিত থেকে দেখতে ভালোবাসি। মা সোনা পরে থাকলে আমি শান্তি পাই।'

4/8

আজ দুপুরে দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছে মা কালির দর্শন করেন তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। মায়ের পায়ে প্রণাম করে তিনি জানান, “সারা বছরে আমি একমাত্র এই দিনেই উপবাস করি।' তিনি আরও বলেন, 'এই পুজোয় ভোগের বিশেষ আয়োজন থাকে'। 

5/8

এই কালীপুজো এখন বোলপুরের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ছে তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ে। চারদিক আলো ও সোনার ঝলকে ভরে উঠেছে পুরো এলাকা। 

6/8

মা কালির গলায়, হাতে, কোমরে— সর্বত্র সোনার গহনার ঝলক। সূত্রের খবর, এবার মোট সোনার পরিমাণ প্রায় ৬০০ ভরি ছাড়িয়েছে। শুধু সোনা নয়, সঙ্গে রয়েছে হিরে, রুবি, পান্না ও অন্যান্য রত্নখচিত অলংকারও।   

7/8

স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ও ভক্তদের ভাষায়— “এই পুজো অনুব্রতবাবুর পুজো নামেই পরিচিত। তিনি যেমন ধর্মে বিশ্বাসী, তেমনই মায়ের প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত। তাই প্রতি বছরই মা কালির সোনার গহনার সংখ্যা বাড়তেই থাকে।”  

8/8

বোলপুরের তৃণমূল কার্যালয়ের এই সোনায় মোড়া মা কালী এখন দর্শনার্থীদের কাছে এক বিস্ময়ের প্রতীক। কেউ বলছেন, “এ যেন রাজকীয় সাজ”, কেউ আবার বলছেন, “ভক্তির উজ্জ্বল উদাহরণ”— তবে একথা সবাই মানছেন, এ বছর বোলপুরের সবচেয়ে ঝলমলে কালী মা এখানেই।

