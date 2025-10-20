Anubrata Mondal's Kali Puja: Picture: আকাশছোঁয়া বাজারদর, তো? অনুব্রতর কালী সেজেছেন ৬০০ ভরি সোনার গয়নায়...

Anubrata Mondal's Kali Puja: Picture: আকাশছোঁয়া বাজারদর, তো? অনুব্রতর কালী সেজেছেন ৬০০ ভরি সোনার গয়নায়...
Anubrata Mondal: বীরভূমের বোলপুরে তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ে কালীপুজো মানেই অনুব্রত মণ্ডলের পুজো। প্রতিবছরই এই পুজোকে ঘিরে উৎসাহ ও জৌলুস চোখে পড়ার মতো। এ বছর সেই ঐতিহ্যে যুক্ত হয়েছে আরও এক অধ্যায়— মা কালিকে সাজানো হয়েছে আনুমানিক ৬০০ ভরি সোনার গহনায়, যা আগের বছরের তুলনায় আরও বেশি। গতবার যেখানে সোনার পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৭০ ভরি, এ বছর তা ছাড়িয়ে গিয়েছে বলেই জানা গিয়েছে।
1/8
photos
TRENDING NOW
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
photos