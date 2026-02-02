SIR in Bengal: 'নাম বাদ গেলে জ্ঞানেশ কুমারের তুতো ভাইদের থাকতে দেব না', হুংকার দিয়ে অনশন প্রত্যাহার তৃণমূল নেতার...

SIR in Bengal: 'নাম বাদ গেলে জ্ঞানেশ কুমারের তুতো ভাইদের থাকতে দেব না', হুংকার দিয়ে অনশন প্রত্যাহার তৃণমূল নেতার...
SIR in Bengal: SIR-এ আদিবাসীদের হয়রানির অভিযোগ তুলে বর্ধমানে অনশনে বসেছিলেন তৃণমূলের আদিবাসী সেলের চেয়ারম্যান, প্রাক্তন সভাধিপতি দেবু টুডু। সঙ্গে তাঁর অনুগামী তারক টুডু।
অনশন প্রত্যাহার তৃণমূল নেতার
পার্থ চৌধুরী: শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছিল দলের অন্তরে। সুগার বেড়ে গিয়েছিল। উঠানামা করছিল রক্তচাপও। মন্ত্রীর বীরবাহার হাতে ডাবের জল খেয়ে অবশেষে অনশন প্রত্যাহার করে নিলেন তৃণমূল নেতা দেবু টুডু। তবে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন, 'আমরা জ্ঞানেশ কুমারকে ধরতে যাব না। যদি একটাও নাম বাদ যায়, ওর খুড়তুতো ভাইদের বাস উঠিয়ে দেব, থাকতে দেব না'
