Zee News Bengali
  • SIR in Bengal: নাম বাদ গেলে জ্ঞানেশ কুমারের তুতো ভাইদের থাকতে দেব না, হুংকার দিয়ে অনশন প্রত্যাহার তৃণমূল নেতার...

SIR in Bengal: 'নাম বাদ গেলে জ্ঞানেশ কুমারের তুতো ভাইদের থাকতে দেব না', হুংকার দিয়ে অনশন প্রত্যাহার তৃণমূল নেতার...

SIR in Bengal: SIR-এ আদিবাসীদের হয়রানির অভিযোগ তুলে বর্ধমানে অনশনে বসেছিলেন তৃণমূলের আদিবাসী সেলের চেয়ারম্যান, প্রাক্তন সভাধিপতি দেবু টুডু। সঙ্গে তাঁর অনুগামী তারক টুডু।  

| Feb 02, 2026, 08:54 PM IST
পার্থ চৌধুরী: শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছিল দলের অন্তরে। সুগার বেড়ে গিয়েছিল। উঠানামা করছিল রক্তচাপও। মন্ত্রীর বীরবাহার হাতে ডাবের জল খেয়ে অবশেষে অনশন প্রত্যাহার করে নিলেন তৃণমূল নেতা দেবু টুডু। তবে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন,  'আমরা জ্ঞানেশ কুমারকে ধরতে যাব না। যদি একটাও নাম বাদ যায়, ওর খুড়তুতো ভাইদের বাস উঠিয়ে দেব, থাকতে দেব না'

SIR বিতর্কে উত্তাল বঙ্গ রাজনীতি।  

SIR-এ আদিবাসীদের হয়রানির অভিযোগ তুলে বর্ধমানে অনশনে বসেছিলেন দলের আদিবাসী সেলের চেয়ারম্যান, প্রাক্তন সভাধিপতি দেবু টুডু। সঙ্গে তাঁর অনুগামী তারক টুডু।  

SIR-এ আদিবাসীদের হয়রানির অভিযোগ তুলে বর্ধমানে অনশনে বসেছিলেন দলের আদিবাসী সেলের চেয়ারম্যান, প্রাক্তন সভাধিপতি দেবু টুডু। সঙ্গে তাঁর অনুগামী তারক টুডু।  

টানা ৯ দিনের অনশনে রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন দেবু ও তারক। বস্তুত, দু'জনকেই হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিত্‍সকরা। যদিও সেই পরামর্শ মানতে রাজি ছিলেন না তাঁরা।  

শীতের রাতে বর্ধমান শহরে জেলাশাসকের দফতরের সামনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির চলছিল অনশন।  

অবশেষে আসরে নামেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। আজ, সোমবার এক সমাবেশ ডাক দেয় তৃণমূল।  

 সেই সমাবেশের মঞ্চ থেকে রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্য়ায় বলেন, দেবু টুডুর কমিশনকে জানিয়েছেন জেলাশাসক। শারীরিক কারণে যেন অনশন প্রত্যাহার করে নেন তিনি। 'অভিভাবকে'র কথায় শেষপর্যন্ত অনশন প্রত্যাহার করতে রাজি হন দেবু।

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! বাংলায় ১০ দফায় বিধানসভা ভোট? বড় খবরের বড় আপডেট...

