Zee News Bengali
TMC Leader: দলীয় বৈঠক সেরে ফেরার পথে ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা! একের পর এক ধাক্কা, দুমড়ে-মুচড়ে গাড়ি...

Jalpaiguri: দলীয় বৈঠক সেরে ফেরার পথে ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে তৃণমূল নেতা। পিছন দিক থেকে দুটি লরি একের পর এক ধাক্কা মারে। তৃণমূল নেতার গাড়িটি সামনের দিকে ছিটকে গিয়ে আরেকটি গাড়িকে আঘাত করে। 

| Nov 08, 2025, 12:09 PM IST
1/6

দুর্ঘটনার কবলে তৃণমূল নেতা

প্রদ্যুৎ দাস: দুর্ঘটনার কবলে তৃণমূল নেতার গাড়ি। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন জলপাইগুড়ির তৃণমূল নেতা মিজানুর রহমান। ঘটনার তদন্তে পুলিস।  

2/6

দুর্ঘটনার কবলে তৃণমূল নেতা

সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি মিজানুর রহমান আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম থেকে একটি দলীয় বৈঠক সেরে ফেরার পথে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন। শুক্রবার গভীর রাতে বীরপাড়া চৌপতি মোড়ে ঘটে এই মারাত্মক দুর্ঘটনা। 

3/6

দুর্ঘটনার কবলে তৃণমূল নেতা

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মিজানুর রহমানের গাড়িটি ধীরগতিতে চৌপতিতে পৌঁছনোর সময় পিছন দিক থেকে দুটি লরি একের পর এক ধাক্কা মারে। 

4/6

দুর্ঘটনার কবলে তৃণমূল নেতা

তীব্র ধাক্কায় মিজানুরের গাড়িটি সামনের দিকে ছিটকে গিয়ে আরেকটি গাড়িকে আঘাত করে। মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে গেলেও, অলৌকিকভাবে অক্ষত থাকেন মিজানুর রহমান ও তাঁর গাড়িতে থাকা কর্মী-সমর্থকরা।

5/6

দুর্ঘটনার কবলে তৃণমূল নেতা

ঘটনার পর মুহূর্তে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বীরপাড়া চৌপতিতে। উপস্থিত মানুষজন ছুটে এসে উদ্ধার কাজে হাত লাগান। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বীরপাড়া থানার পুলিস, এবং দুর্ঘটনায় জড়িত দুটি লরি আটক করেছে। 

6/6

দুর্ঘটনার কবলে তৃণমূল নেতা

মিজানুর রহমান জানান, 'গাড়িটি খুব ধীরগতিতে যাচ্ছিল। এমন অবস্থায় পিছন থেকে হঠাৎ এত জোরে ধাক্কা আসবে, তা ভাবতেই পারিনি। ঈশ্বরের কৃপায় সবাই ভালো আছি।' অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন জেলার এই তৃণমূল নেতা ও তাঁর সহযাত্রীরা।  ঘটনার তদন্তে পুলিস।   

