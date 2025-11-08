TMC Leader: দলীয় বৈঠক সেরে ফেরার পথে ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা! একের পর এক ধাক্কা, দুমড়ে-মুচড়ে গাড়ি...

TMC Leader: দলীয় বৈঠক সেরে ফেরার পথে ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা! একের পর এক ধাক্কা, দুমড়ে-মুচড়ে গাড়ি...
Jalpaiguri: দলীয় বৈঠক সেরে ফেরার পথে ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে তৃণমূল নেতা। পিছন দিক থেকে দুটি লরি একের পর এক ধাক্কা মারে। তৃণমূল নেতার গাড়িটি সামনের দিকে ছিটকে গিয়ে আরেকটি গাড়িকে আঘাত করে।
