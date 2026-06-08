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Jahangir Khan Arrested: জালে 'ঝুঁকেগা নেহি পুষ্পা'! গ্রেফতার জাহাঙ্গির, ভেস্তে গেল নেপালে সেটেল হওয়ার ছক

Written BySoumita Khan
Published: Jun 08, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:12 PM IST

TMC Leader Jahangir Khan Arrested: পালিয়েও শেষ রক্ষা হল না জাহাঙ্গির খানের। অবশেষে রাজ্য এসটিএফের জালে ধরা পড়ল পুষ্পা, ফলতার ত্রাস। নেপাল লাগোয়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার বেঙ্গল এসটিএফের গোয়েন্দারা।

গ্রেফতার জাহাঙ্গির খান1/7

গ্রেফতার জাহাঙ্গির খান

পিয়ালি মিত্র: নির্বাচনের পর পালিয়ে গিয়েছিল ফলতার ত্রাস পুষ্পা। অবশেষে জালে পুষ্পা। রাজ্য এসটিএফের জালে ধরা পড়ল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাগরেদ জাহাঙ্গির খান। জানা গিয়েছে, নেপাল লাগোয়া এলাকায় গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল এতদিন। এবং সেখান থেকেই জাহাঙ্গিরকে খুঁজে বের করে বেঙ্গল এসটিএফের গোয়েন্দারা।

গ্রেফতার জাহাঙ্গির খান2/7

গ্রেফতার জাহাঙ্গির খান

আরও জানা গিয়েছে, নির্বাচনের আগেই জাহাঙ্গির খান বুঝতে পেরেছিল যে পুলিসের জাল এড়িয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা ডান-বাঁ হাত হিসেবে পরিচিতরা একে একে প্রত্যেকেই গ্রেফতার হয়ে যাচ্ছিল। এরপরেই সে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং নেপাল সীমান্তে গিয়ে আত্মগোপন করে।

গ্রেফতার জাহাঙ্গির খান3/7

গ্রেফতার জাহাঙ্গির খান

তদন্তকারী অফিসার ও এসটিএফের গোয়েন্দারা আলাদা আলাদা টিম গঠন করে দীর্ঘদিন ধরে তার খোঁজ চালাচ্ছিলেন। বিভিন্ন ম্যানুয়াল ও টেকনিক্যাল সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে জাহাঙ্গীর খানের অবস্থান ট্র্যাক করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। অবশেষে দিনদুয়েক আগে গোয়েন্দাদের কাছে পিনপয়েন্ট তথ্য আসে যে সে কোথায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে এসটিএফের টিম সেখানে পৌঁছায় এবং তাকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার জাহাঙ্গির খান4/7

গ্রেফতার জাহাঙ্গির খান

তদন্তকারীদের হাতে উঠে আসে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা যায়, নেপালে পালিয়ে গিয়ে সেখানে বসবাসের পরিকল্পনা ছিল জাহাঙ্গিরের। এমনকী বাচ্চাদের নেপালের স্কুলে ভর্তি করানো পরিকল্পনা ছিল। সেই সংক্রান্ত বেশ কিছু নথিও পেয়েছেন তদন্তকারীরা। স্ত্রী এবং বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়েই ঘর ভাড়া নিয়ে থাকছিল পুষ্পা।

গ্রেফতার জাহাঙ্গির খান5/7

গ্রেফতার জাহাঙ্গির খান

উল্লেখ্য, ফলতার এই জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে। ২০১১ সালের পর থেকে ওই এলাকায় এক ত্রাসের রাজত্ব চলত এবং সাধারণ মানুষের ভোট দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না বলেও অভিযোগ। এমনকী ডায়মন্ড হারবারে মডেলের কথা বলা হয়, এটা আদতে ওখানে ত্রাসের একটা রাজ চলত।

গ্রেফতার জাহাঙ্গির খান6/7

গ্রেফতার জাহাঙ্গির খান

নিজেকে 'পুষ্পা' বলে দাবি করা এই জাহাঙ্গিরের বক্তব্য ছিল, তার ডিকশনারিতে নাকি 'ভয়' বলে কোনও শব্দ নেই। গত ২১ মে ফলতায় পুনর্নির্বাচনের ঠিক আগের দিনই সে নিজের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে। এবং এলাকা ছেড়ে পালিয়েছিল।

গ্রেফতার জাহাঙ্গির খান7/7

গ্রেফতার জাহাঙ্গির খান

এর আগে শওকত মোল্লাও বাংলাদেশে পালানোর পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু তার সেই চেষ্টা সফল হয়নি। জাহাঙ্গিরের ক্ষেত্রেও নেপালে আশ্রয় নেওয়ার পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিল রাজ্য এসটিএফ। পুষ্পাকে ইতোমধ্যেই এখানে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

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