তৃণমূলের হাত মাথার ওপর? 'ছাত্র' সেজে সাংবাদিক হেনস্থা! কে এই 'টিম মাফিয়া' আফরোজ?

Kolkata Journalist Attack: এই প্রথমবার নয়। আগেও গ্রেফতার হয় আফরোজ। বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে আগে একবার কলকাতা পুলিসের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল আফরোজ। তাঁর বিভিন্ন ভিডিয়োতে অস্ত্র হাতে ভিডিয়ো বানানোর ছবি ধরা পড়েছে। সেগুলি আসল কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
পিয়ালী মিত্র: সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্ত মহম্মদ আফরোজের অতীত খতিয়ে দেখে একাধিক তথ্য সামনে এসেছে। সূত্রের খবর, মহম্মদ আফরোজের একসময় কলকাতার পঞ্চপাড়া ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকতেন। ছোটবেলাতেই মায়ের মৃত্যু হওয়ায় ঠাকুমার কাছেই তার বেড়ে ওঠা।
স্থানীয় সূত্রের দাবি, আফরোজের তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তৃণমূল বিধায়ক খালেক মোল্লার প্রচারে ধরা পড়েছে তার ছবি। তার সোশ্যাল মিডিয়াতে তৃণমূল নেতা কর্মীদের সঙ্গে ছবিও ধরা পড়েছে।
কিছুদিন সে গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স-এ কাজ করে। তবে মাত্র দু’মাসের মধ্যেই বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে সে গ্রেফতার হয় কয়েক বছর আগে।
আগে রাজারবাগান এলাকায় থাকলেও প্রায় পাঁচ বছর আগে রাজাবাগান এলাকা ছেড়ে নদিয়াল থানার অন্তর্গত ওয়ারিশ নগর এলাকায় বসবাস শুরু করে।
বর্তমানে তিনি ওয়েস্ট পোর্ট থানার অধীনস্থ সিগারেট কল এলাকায় সাদ্দাম নামে এক ব্যক্তির অধীনে কাজ করে আফরোজ।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, সাদ্দাম পরিবহণ এবং নির্মাণ-সংক্রান্ত ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।
ছাত্রের ভেক ধরে মিছিলে হাজির সাংবাদিক পিটিয়ে গুন্ডামি জাহির করেছে আফরোজ। নিজেই সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে। তার সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে কখনো 'মাফিয়া গ্যাং', 'টিম মাফিয়া' নামে দক্ষিণী কায়দায় ভিডিয়ো পোস্ট করা আছে। যেখানে একাধিক ভিডিয়ো তাঁর হাতে দেখা যাচ্ছে আগ্নেয়াঅস্ত্র। সেলগুলি আসল কিনা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।