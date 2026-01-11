Aditi Munshi: শীতের কলকাতায় উষ্ণ সুসংবাদ! রবিবাসরীয় সকালে মা হলেন গায়িকা অদিতি মুন্সী, কী হল- ছেলে না মেয়ে?

Aditi Munshi: শীতের কলকাতায় উষ্ণ সুসংবাদ! রবিবাসরীয় সকালে মা হলেন গায়িকা অদিতি মুন্সী, কী হল- ছেলে না মেয়ে?
Aditi Munshi motherhood news: ২০২৬ সালের শুরুতেই টলিউড এবং বাংলার রাজনৈতিক মহলে খুশির হাওয়া। মা হলেন জনপ্রিয় কীর্তন গায়িকা তথা রাজারহাট-গোপালপুরের বিধায়িকা অদিতি মুন্সী। রবিবার, ১১ জানুয়ারি সকালেই এই আনন্দ সংবাদ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন। অদিতি ও তাঁর স্বামী, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা পৌরপিতা দেবরাজ চক্রবর্তীর কোল আলো করে এসেছে এক ফুটফুটে পুত্রসন্তান।
