English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Aditi Munshi: শীতের কলকাতায় উষ্ণ সুসংবাদ! রবিবাসরীয় সকালে মা হলেন গায়িকা অদিতি মুন্সী, কী হল- ছেলে না মেয়ে?

Aditi Munshi: শীতের কলকাতায় উষ্ণ সুসংবাদ! রবিবাসরীয় সকালে মা হলেন গায়িকা অদিতি মুন্সী, কী হল- ছেলে না মেয়ে?

Aditi Munshi motherhood news: ২০২৬ সালের শুরুতেই টলিউড এবং বাংলার রাজনৈতিক মহলে খুশির হাওয়া। মা হলেন জনপ্রিয় কীর্তন গায়িকা তথা রাজারহাট-গোপালপুরের বিধায়িকা অদিতি মুন্সী। রবিবার, ১১ জানুয়ারি সকালেই এই আনন্দ সংবাদ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন। অদিতি ও তাঁর স্বামী, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা পৌরপিতা দেবরাজ চক্রবর্তীর কোল আলো করে এসেছে এক ফুটফুটে পুত্রসন্তান।

| Jan 11, 2026, 02:28 PM IST
1/15

জীবনের নতুন ইনিংস

২০১৮ সালে রাজনীতিক দেবরাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন অদিতি। বিয়ের দীর্ঘ সাত বছর পর তাঁদের দুই জনের সংসারে এল নতুন অতিথি।   

2/15

জীবনের নতুন ইনিংস

জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে পুত্রসন্তানের জন্ম দেন শিল্পী। নবজাতক ও মা—দু’জনেই বর্তমানে সুস্থ আছেন বলে পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে।

3/15

জীবনের নতুন ইনিংস

দেবরাজ চক্রবর্তী নিজেই সংবাদমাধ্যমের কাছে এই পিতৃত্বের স্বাদ পাওয়ার আনন্দ ভাগ করে নিয়েছেন।  

4/15

জল্পনার অবসান ও মাতৃত্বকালীন বিরতি

বেশ কিছু মাস ধরেই অদিতির মা হতে চলার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল অনুরাগী মহলে।   

5/15

জল্পনার অবসান ও মাতৃত্বকালীন বিরতি

সেই কারণেই দীর্ঘ দিন ধরে তিনি গানের মঞ্চ এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। মূলত মাতৃত্বকালীন ছুটির কারণে তাঁকে সোশ্যাল মিডিয়া বা জনসমক্ষে দেখা যাচ্ছিল না।   

6/15

জল্পনার অবসান ও মাতৃত্বকালীন বিরতি

অদিতিকে শেষবার টেলিভিশনের পর্দায় দেখা গিয়েছিল ‘জি বাংলা সোনার’ চ্যানেলের একটি গানের রিয়্যালিটি শো-তে বিচারকের আসনে। সেখানে প্রতিযোগীদের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় ‘গানের দিদি’।  

7/15

সঙ্গীত ও রাজনীতির মেলবন্ধন

অদিতি মুন্সী বাংলার ঘরে ঘরে পরিচিত তাঁর মিষ্টি হাসি আর লক্ষ্মী প্রতিমার মতো শান্ত চেহারার জন্য।   

8/15

সঙ্গীত ও রাজনীতির মেলবন্ধন

রিয়্যালিটি শো-র মঞ্চ থেকে উঠে আসা এই শিল্পী কীর্তনের চিরাচরিত ধারাকে আধুনিক প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। এমনকি কীর্তনে ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়ে তিনি বিশেষ সমাদর পেয়েছেন।   

9/15

সঙ্গীত ও রাজনীতির মেলবন্ধন

সুরের জগত ছাপিয়ে ২০২১ সালে তিনি পা রাখেন সক্রিয় রাজনীতিতে এবং রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্র থেকে বিধায়িকা নির্বাচিত হন।  

10/15

সঙ্গীত ও রাজনীতির মেলবন্ধন

সঙ্গীত এবং রাজনীতির মতো দুটি ভিন্ন মেরুর দায়িত্ব সমান দক্ষতায় সামলেছেন তিনি। তাঁর এই যাত্রাপথে স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তী সবসময়ই ছায়ার মতো পাশে থেকেছেন।  

11/15

শুভেচ্ছার জোয়ার

অদিতি ও দেবরাজের ঘর আলো করে সন্তান আসার খবর ছড়িয়ে পড়তেই টলিপাড়া থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহলে আনন্দের জোয়ার বয়ে গিয়েছে।   

12/15

অদিতি মুন্সী

গত বছর থেকেই বলিউড ও টলিউডের একাধিক তারকা দম্পতি মা-বাবা হওয়ার খবর দিয়েছেন। সেই তালিকায় বছরের শুরুতেই যুক্ত হলেন এই হেভিওয়েট দম্পতি।   

13/15

অদিতি মুন্সী

ভক্তদের মতে, তাঁর নিজের গানের স্কুল ‘সঙ্গীতম’-এর ছাত্রছাত্রীরা তো তাঁর সন্তানের মতোই ছিল, তবে এবার নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহারটি পেলেন শিল্পী।    

14/15

অদিতি মুন্সী

ব্যস্ত রাজনৈতিক জীবন এবং সুরের সাধনার মাঝে এবার শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। জীবনের এই নতুন ব্যস্ততা যে কোনো সাফল্যের চেয়েও বেশি তৃপ্তির, তা বলাই বাহুল্য।  

15/15

অদিতি মুন্সী

অনুরাগী থেকে শুরু করে সহকর্মীরা সকলেই এই নতুন মা-বাবাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Snowfall in Purulia: যা হওয়ার ছিল না তাই হল, AI কারিকুরি নয়! পুরুলিয়ায় সত্যি পড়ল তুষার... দেখে নিন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Snowfall in Purulia: যা হওয়ার ছিল না তাই হল, AI কারিকুরি নয়! পুরুলিয়ায় সত্যি পড়ল তুষার... দেখে নিন...

Snowfall in Purulia: যা হওয়ার ছিল না তাই হল, AI কারিকুরি নয়! পুরুলিয়ায় সত্যি পড়ল তুষার... দেখে নিন...

Snowfall in Purulia: যা হওয়ার ছিল না তাই হল, AI কারিকুরি নয়! পুরুলিয়ায় সত্যি পড়ল তুষার... দেখে নিন... 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলাই ভালো বৃষের, পরিবার-পেশা উভয় দিকেই লাভ মকরের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলাই ভালো বৃষের, পরিবার-পেশা উভয় দিকেই লাভ মকরের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলাই ভালো বৃষের, পরিবার-পেশা উভয় দিকেই লাভ মকরের... 12
Union Budget 2026: সামনেই বাজেট, বড় ৫ চমকের পথে অর্থমন্ত্রী নির্মলা! ব্যাংক থেকে ট্যাক্স-- বদলে যাবে সবই...

Union Budget 2026: সামনেই বাজেট, বড় ৫ চমকের পথে অর্থমন্ত্রী নির্মলা! ব্যাংক থেকে ট্যাক্স-- বদলে যাবে সবই...

Union Budget 2026: সামনেই বাজেট, বড় ৫ চমকের পথে অর্থমন্ত্রী নির্মলা! ব্যাংক থেকে ট্যাক্স-- বদলে যাবে সবই... 17
Who is Lauren Bell WPL 2026: যেন স্বর্গের অপ্সরা মেয়েদের আইপিএলে! &#039;লালপরী&#039;র নেশায় বুঁদ ফ্যানরা! কে এই পরম সুন্দরী?

Who is Lauren Bell WPL 2026: যেন স্বর্গের অপ্সরা মেয়েদের আইপিএলে! 'লালপরী'র নেশায় বুঁদ ফ্যানরা! কে এই পরম সুন্দরী?

Who is Lauren Bell WPL 2026: যেন স্বর্গের অপ্সরা মেয়েদের আইপিএলে! 'লালপরী'র নেশায় বুঁদ ফ্যানরা! কে এই পরম সুন্দরী? 6