Durga Puja 2025: একদিনে ২৯! পুজোর উদ্বোধনে সেঞ্চুরি পার বর্ধমানের 'সেলিব্রিটি' বিধায়কের....

Durga Puja 2025: একদিনে ২৯! পুজোর উদ্বোধনে সেঞ্চুরি পার বর্ধমানের 'সেলিব্রিটি' বিধায়কের....
Durga Puja 2025: বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক খোকন দাস। বর্ধমানে ছোট, বড়, মাঝারি মিলিয়ে প্রায় দুশোটির মতো দুর্গাপুজো হয়। বেশির পুজোরই সভাপতি বিধায়ক খোকন। শোনা যাচ্ছে, সামনের বছর কিছু পুজো ভার্চুয়াল উদ্বোধন করতে পারেন তিনি। অবশ্য যদি বিধায়ক থাকেন।
পুজোর উদ্বোধনে সেঞ্চুরি পার বিধায়কের!
