/Kalyan Banerjee Attacked: ফের জনরোষের শিকার তৃণমূল নেতা, চণ্ডীতলায় মাথা আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন কল্যাণ

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর এবার জনরোষের শিকার তৃণমূল সাংসদ কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্যায়। থানায় ডেপুটেশন দিতে গিয়ে মার খেলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায়। -তথ্য-বিধান সরকার
রবিবার হুগলির চণ্ডীতলা থানায় গিয়েছিলেন ডেপুটেশন দিতে। তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতার ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার বিরুদ্ধে চণ্ডীতলা থানার সামনে একটি প্রতিবাদ সভা হচ্ছিল তৃণমূলের। -তথ্য-বিধান সরকার
তৃণমূলের সভায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ঢুকছিলেন সেইসময় তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হয়, ওঠে চোর চোর স্লোগান। -তথ্য-বিধান সরকার
এর মধ্যেই ভিড়ে মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। হঠাত্ মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে পড়ে যান কল্যাণ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাঁকে তুলে ধরেন। -তথ্য-বিধান সরকার
ভিজে রুমাল তাঁরা মাথায় চেপে ধরেন তাঁর সঙ্গীসাথীরা। এরপর তিনি সভায় বক্তব্যও রাখেন। পাশাপাশি চণ্ডীতলা থানার সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। -তথ্য-বিধান সরকার
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ তাঁকে ঢিল মারা হয়েছে। সেটি তাঁর মাথায় লাগে। বিজেপির তরফে দাবি, সাধারণ মানুষের জনরোষের শিকার হয়েছেন কল্যাণ। তৃণমূল সূত্রে খবর কল্যাণের মাথায় আঘাত হয়েছে। তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। -তথ্য-বিধান সরকার