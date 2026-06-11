/Saayoni Ghosh: উল্কার গতিতে উত্থান: অল্প সময়েই মমতা-অভিষেকের ড্রয়িংরুমে পৌঁছন তৃণমূলের যাদবপুরের সাংসদ সায়নীর বিপুল সম্পত্তির পরিমাণ জানেন?

Saayani Ghosh TMC MP News: তৃণমূল কংগ্রেসের এইমুহূর্তে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়া বিদ্রোহী সাংসদদের মধ্যে যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষের নাম আসতেই তোলপাড় পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। লোকসভা সংসদীয় দলে এখন তীব্র ভাঙন ও অস্থিরতা। লোকসভার স্পিকারকে দেওয়া চিঠিতে তৃণমূলের যে ২০ জন সাংসদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অমান্য করে ‘বিদ্রোহী ব্লকে’ শামিল হয়েছেন এবং এনডিএ (NDA)-কে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম অত্যন্ত পরিচিত মুখ সায়নী ঘোষ।
২০২১ এর কিছু আগে থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে সায়নী ঘোষের নাম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সিনেমা জগতে স্বল্প নাম করতে করতেই নেক নজরে পড়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের। আর তৃণমূলে তখন থেকেই তাঁর দরাজ যাতায়াতর পরে যোগদান।
একসময় যিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী এবং বিজেপির বিরুদ্ধে অন্যতম ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিত ছিলেন, সেই যাদবপুরের নবীন সাংসদের মমতার বিরুদ্ধ গোষ্ঠীতে যাওয়ার এই ভোলবদল রাজ্য রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় চমক।
মমতার সাজ, মমতার চলাফেরা, মমতার হাওয়াই চটি নকল করে চলা সায়নীকে দলে মমতার রেপ্লিকা বলা হত। নিন্দুকেরা বলেন, বহুজন্মে একটাই মমতা হয়, মমতা সাজলেই কেউ হয়ে যায় না, তার জন্য বহু তপস্যা, কষ্ট, অধ্যবসায় আর পরিশ্রম লাগে।
এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আবহেই সাধারণ মানুষের মধ্যে সায়নী ঘোষের জীবনযাত্রা ও তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ নিয়ে তুমুল কৌতূহল তৈরি হয়েছে। কী ভাবে তিনি অভিষেকের এত কাছের, কী ভাবে তাঁর ঝড়ের গতিতে উথ্থান, কী ভাবে তৃণমূলের যুবর মাথা হলেন, মমতা-অভিষেকের ড্রয়িংরুমে অবাধ যাতায়াত থেকেই পরপর দুবার নির্বাচনের টিকিট পাওয়া। রূপকথার মতো জীবনের রহস্য নিয়ে আমজনতা পাগল।
দেখা যাচ্ছে, নির্বাচন কমিশনে পেশ করা হলফনামা এবং আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী, এই নেত্রী তথা অভিনেত্রীর মোট সম্পদ এবং আর্থিক খতিয়ান...
২০১০ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে ‘ইচ্ছে ডানা’ টেলিফিল্মের মাধ্যমে অভিনয় জগতে পা রাখেন সায়নী ঘোষ। এরপর একের পর এক টেলিভিশন সিরিয়াল, সিনেমা এবং ওয়েব সিরিজে অভিনয় ও গান গেয়ে নিজেকে গ্ল্যামার দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন।
২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে আসেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন।
২০২১-এর বিধানসভা ভোটে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়ে হেরে গেলেও, তাঁর লড়াকু মানসিকতার জন্য ২০২৩ সালে তাঁকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়।
এরপর ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তারকা কেন্দ্র যাদবপুর থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সংসদে পৌঁছান সায়নী।
নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হলফনামা এবং ‘myneta.info’-এর তথ্য অনুযায়ী, সায়নী ঘোষের মোট ঘোষিত সম্পদের পরিমাণ ৯১.৮৯ লক্ষ টাকা (প্রায় ৯২ লক্ষ টাকা)।
তবে এই সম্পত্তির পাশাপাশি তাঁর ওপর একটি বড় অঙ্কের আর্থিক দায় বা ঋণও রয়েছে। তাঁর মোট ঋণের (Liabilities) পরিমাণ প্রায় ৫৯.৮৫ লক্ষ টাকা (প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা)।
হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের নির্বাচনের সময় সায়নী ঘোষের হাতে নগদ (Cash in hand) ছিল মাত্র ৩৫,০০০ টাকা। তবে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তাঁর সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশ ভাল।
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক (যোধপুর পার্ক এবং গোলপার্ক শাখা), ইউকো ব্যাঙ্ক (শরৎ বোস রোড শাখা)-এর বিভিন্ন সেভিংস অ্যাকাউন্ট এবং মায়ের সাথে যৌথ অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে তাঁর মোট জমা টাকার পরিমাণ ১০.২৫ লক্ষ টাকা।
আজকালকার দিনে অনেক তারকাই শেয়ার বাজার, মিউচুয়াল ফান্ড বা বন্ডে বিনিয়োগ করলেও, সায়নী ঘোষ এই সমস্ত ক্ষেত্র থেকে পুরোপুরি দূরত্ব বজায় রেখেছেন।
তাঁর হলফনামা অনুযায়ী, কোনও কোম্পানির স্টক, বন্ড, ডিবেঞ্চার কিংবা পোস্টাল সেভিংসে তাঁর এক টাকারও বিনিয়োগ নেই।
সায়নী ঘোষের মোট চারটি জীবন বিমা বা লাইফ ইন্সুরেন্স পলিসি রয়েছে। এর মধ্যে দুটি এলআইসি (LIC) এবং দুটি এইচডিএফসি লাইফ (HDFC Life)-এর পলিসি। এই ৪টি জীবন বিমার মোট আর্থিক মূল্য প্রায় ১১.০৩ লক্ষ টাকা।
এছাড়া গয়নাগাটির কথা বলতে গেলে, সায়নীর কাছে খুব বেশি সোনা নেই। তিনি হলফনামায় মাত্র ৮ গ্রাম ওজনের সোনার গহনা থাকার কথা ঘোষণা করেছেন, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫৮,৫০০ টাকা।
যাতায়াতের জন্য সায়নী ঘোষের একটি নিজস্ব চারচাকা গাড়ি রয়েছে। ২০১৭ সালে কেনা তাঁর ‘Honda Jazz 1.2 S MT (i-VTEC)’ মডেলের গাড়িটির মূল্য হলফনামায় প্রায় ৬.৭৭ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে।
এছাড়া স্থাবর সম্পত্তি বা ফ্ল্যাটের জন্য যাদবপুরের উদয় শঙ্কর সরণির একটি অ্যাপার্টমেন্টে (লীলাদীপ অ্যাপার্টমেন্ট) অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তিনি প্রায় ৬৯ লক্ষ টাকা অগ্রিম বা অ্যাডভান্স দিয়েছেন।
রাজনীতিতে বাগ্মী হিসেবে পরিচিত সায়নী ঘোষের শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্র্য়াজুয়েশন। ২০১১ সালে কলকাতার ‘হিরেন্দ্র লীলা পাত্রনবিশ স্কুল’ থেকে তিনি উচ্চমাধ্যমিক (ISC) পাস করেন।
এরপর তিনি সম্পূর্ণভাবে বিনোদন জগতে মনোনিবেশ করেন। তাঁর আয়কর রিটার্ন (ITR) অনুযায়ী, তাঁর বার্ষিক ঘোষিত আয় ছিল প্রায় ৪.৭ লক্ষ টাকা।
একসময়ের কট্টর মমতা-পন্থী এবং যুব তৃণমূলের সভানেত্রী সায়নী ঘোষের এই আকস্মিক ‘ইউ-টার্ন’ বা বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দেওয়া তৃণমূলের অন্দরে বড়সড় ফাটল ধরিয়েছে।
রাজনৈতিক মহলের মতে, দলের সুসময়ে লাইমলাইটে থাকা সায়নী যখন এনডিএ শিবিরের দিকে ঝুঁকেছেন, তখন তাঁর এই বিপুল সম্পত্তি, ঋণের খতিয়ান এবং রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন সাধারণ মানুষের আতসকাচের তলায় চলে এসেছে।