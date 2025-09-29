Durga Puja 2025: 'এটুকু রোজগারই সম্বল', পুজোয় পানের দোকান দিলেন তৃণমূলের দু'বারের পঞ্চায়েত প্রধান!

Durga Puja 2025: 'এটুকু রোজগারই সম্বল', পুজোয় পানের দোকান দিলেন তৃণমূলের দু'বারের পঞ্চায়েত প্রধান!
Durga Puja 2025: জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান অনিতা রাউত। পাতকাটা কলোনি অগ্রণী সংঘের পুজো মণ্ডপের পানের দোকান দিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান। পাওয়া যাচ্ছে চা ও ঠাণ্ডা পানীয়ও।
পাহাড়পুর পঞ্চায়েতের দু'বারের প্রধান অনিতা। সংসার চালাতে পুজোয় দোকান দেওয়ায় তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ বিরোধীরাও। তাঁদের কথায়, তৃণমূলের আর পাঁচজন জনপ্রতিনিধির থেকে পাহাড়পুর পঞ্চায়েতের প্রধান একেবারেই আলাদা। তিনি গাড়ি ব্যবহার করেন না। বেশিরভাগ দিন বাড়ি থেকে টোটো করে পঞ্চায়েত অফিসে যান। টোটো না পেলে কিংবা কোনও জরুরি দরকার হলে স্বামীর পুরনো বাইকে যাওয়া আসা করেন।
