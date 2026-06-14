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TMC Rebel MPs Diner: তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ ১৯ সাংসদের শাহি নৈশভোজ দিল্লিতে! কী কী থাকছে রবিসন্ধ্যার 'বিদ্রোহী'-মেনুতে?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 14, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:51 PM IST
TMC Rebel MPs Diner in Delhi: প্রসঙ্গত, দুদিন আগেই জানা গিয়েছিল, বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদদের তালিকা জমা পড়েছে লোকসভার স্পিকারের দফতরে। বিক্ষুব্ধ হিসেবে ২০ জনের কথা কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। তার মধ্যে ১৯ জন সংসদের তালিকা সেদিনই জমা পড়েছিল।
বঙ্গভবনের কনফারেন্স হলে1/9

বঙ্গভবনের কনফারেন্স হলে

রাজীব চক্রবর্তী: সূত্রের খবর-- আজ, রবিবার বিকেল ৪টেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠকে বসবেন তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা। বঙ্গভবনের কনফারেন্স হলে নৈশভোজেও মিলিত হবেন তাঁরা! 

নৈশভোজের মেনু 2/9

নৈশভোজের মেনু

এবং এই মুহূর্তে দিল্লিতে বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের এই নৈশভোজের মেনু নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে। জানেন, কী থাকছে বিদ্রোহী-মেনুতে?

 

ভাত/রুটি 3/9

ভাত/রুটি

মেনুর শুরুতেই থাকছে-- স্যালাড, তারপর ভাত অথবা রুটি! 

ডাল-ভাজা4/9

ডাল-ভাজা

মুগের ডাল, আলুভাজা, পটলের দোলমা। 

আমিষ পদ5/9

আমিষ পদ

এরপর রয়েছে জম্পেশ আমিষ পদ। থাকছে ইলিশ ভাপা, থাকছে খাসির মাংস। 

চাটনি-পাঁপড়6/9

চাটনি-পাঁপড়

এবং তার পর রীতি মেনে যথারীতি চাটনি ও পাঁপড়। 

দই-মিষ্টি7/9

দই-মিষ্টি

তারপর, যে দুটি জিনিস ছাড়া বাঙালির ভোজ সম্পূর্ণ হয় না, থাকছে সেই দুটি জিনিসও-- দই এবং রসগোল্লা।

শাহ ও ওম8/9

শাহ ও ওম

প্রসঙ্গত, দুদিন আগেই জানা গিয়েছিল, বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদদের তালিকা জমা পড়েছে লোকসভার স্পিকারের দফতরে। বিক্ষুব্ধ হিসেবে ২০ জনের কথা কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। তার মধ্যে ১৯ জন সংসদের তালিকা সেদিনই জমা পড়েছিল। এবং তখনই জানা ছিল, রবিবার দিল্লিতে নৈশভোজে মিলিত হবেন এই বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদরা। তাঁর দেখা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে। এবং পরদিন, সোমবার তাঁরা লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গেও দেখা করে নিজেদের বক্তব্য জানাবেন। এনডিএ-কে সমর্থনের পাশাপাশি সংসদ কক্ষে নিজেদের বসার আসন পৃথক করার আবেদন জানাবেন বলেও জানা গিয়েছিল।

কোন ১৯?9/9

কোন ১৯?

তবে, তখনও সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল-- কোন ১৯ জনের নাম পৌঁছে গিয়েছিল বিজেপির ঘরে? সূত্র বলছিল-- ওই ২০ জনের মধ্যে ১৯ জন তাঁদের নাম লোকসভা স্পিকারের অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ১৮ মে তারিখেই! কারা তাঁরা? যা জানা গিয়েছিল, তাঁরা হলেন-- 1. কাকলি ঘোষ দস্তিদার, 2. শতাব্দী রায়, 3. বাপি হালদার, 4. ড. শর্মিলা সরকার,  5. প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, 6. জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, 7. অসিত কুমার মাল, 8. অরূপ চক্রবর্তী, 9. রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, 10. সায়নী ঘোষ, 11. খলিলুর রহমান, 12. আবু তাহের খান, 13. ইউসুফ পাঠান, 14. মিতালি বাগ, 15. মালা রায়, 16. কালীপদ সোরেন, 17. দীপক অধিকারী, 18. জুন মালিয়া, 19. পার্থ ভৌমিক। একেবারে চূড়ান্ত খবর হল, ১৯-২০ নয়, বিদ্রোহী সাংসদের তালিকাটি বেড়ে পৌঁছতে পারে ২২-য়ের ঘরেও!

TAGS:
TMC Rebel MPs Diner
TMC Rebel MPs Diner Delhi
TMC Crisis

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