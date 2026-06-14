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- /TMC Rebel MPs Diner: তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ ১৯ সাংসদের শাহি নৈশভোজ দিল্লিতে! কী কী থাকছে রবিসন্ধ্যার বিদ্রোহী-মেনুতে?
TMC Rebel MPs Diner: তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ ১৯ সাংসদের শাহি নৈশভোজ দিল্লিতে! কী কী থাকছে রবিসন্ধ্যার 'বিদ্রোহী'-মেনুতে?
Published: Jun 14, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:51 PM IST
TMC Rebel MPs Diner in Delhi: প্রসঙ্গত, দুদিন আগেই জানা গিয়েছিল, বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদদের তালিকা জমা পড়েছে লোকসভার স্পিকারের দফতরে। বিক্ষুব্ধ হিসেবে ২০ জনের কথা কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। তার মধ্যে ১৯ জন সংসদের তালিকা সেদিনই জমা পড়েছিল।