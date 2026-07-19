/আমন্ত্রণ ৩ শিবিরের! একুশে জুলাইয়ে এবার কাদের সমাবেশে? বড় সিদ্ধান্ত হুগলির শহিদ পরিবারের

July 21 Martyrs' Day rally: ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই তত্কালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে নেতৃত্বে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান। পুলিসে গুলিতে প্রাণ হারান ১৩ জন। সেই তেরো জনের অন্যতম হুগলির সাহাগঞ্জের অসীম দাস।
বিধান সরকার: তৃণমূল ভেঙে খান খান। একুশে জুলাই আর শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয়। শহীদ সমাবেশ নিয়ে দড়ি টানাটানি! হুগলির শহিদ অসীম দাসের পরিবারকে এবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে ঋতব্রত তৃণমূল ও কংগ্রেসও।
১৯৯৩ সাল। ২১ জুলাই তত্কালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে নেতৃত্বে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান। পুলিসে গুলিতে প্রাণ হারান ১৩ জন।
সেই তেরো জনের অন্যতম হুগলির সাহাগঞ্জের অসীম দাস। প্রতিবছর ধর্মতলায় তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ে সভায় যান অসীমের পরিবারের লোকেরা।
রাজ্যে পালাবদলের পর বদলে গিয়েছে পরিস্থিতি। এবছর আলাদাভাবে একুশে জুলাই পালন করছে কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতব্রত তৃণমূল। সঙ্গে আবার কংগ্রেস ও NCPI-ও।
শহরে চার জায়গায় শহিদ সমাবেশ। দিন কয়েক আগে বাড়িতে এসে কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষে দোলা সেন শহিদ পরিবারকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গিয়েছে।
আজ, রবিবার এসেছিলেন ঋতব্রত তৃণমুলের হুগলি জেলা সভাপতি সন্তোষ সিং। শহিদ অসীম দাসের মা চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কংগ্রেসের প্রীতম ঘোষ ও জেলা সভাপতি সুব্রত মুখোপাধ্যায়।
অসীম দাদা শিবু দাস অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩ বছর ধরে আমাদের পাশে থেকেছে। ওঁর সঙ্গে আমরা থাকব'। তিনি বলেন, এই বিভাজন মেনে নিতে পারছি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে দিয়ে আলাদা একটা দল করা, এটা মেনে নেওয়া যায় না'।