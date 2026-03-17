English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Asit Majumder: আর টিকিট পাননি হেভিওয়েট অসিত, বাজি পুড়িয়ে আনন্দ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদেরই

Asit Majumder: আর টিকিট পাননি হেভিওয়েট অসিত, বাজি পুড়িয়ে আনন্দ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদেরই

Asit Majumder:  একুশে জিতেছিলেন। ছাব্বিশে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ চুঁচুঁড়ায় হেভিওয়েট বিধায়ক অসিত মজুমদার। উত্‍সবে মেতে উঠলেন দলেরই কর্মী-সমর্থকরা।

| Mar 17, 2026, 10:42 PM IST
1/7

চুঁচুঁড়ায় প্রার্থী বদলে উত্‍সব তৃণমূলের

বিধান সরকার: 'দল ওকে চুঁচুড়া থেকে তাড়িয়েছে'। ছাব্বিশে বিধানসভা হেভিওয়েট বিধায়ক অসিত মজুমদারের টিকিট কাটা যেতেই উত্‍সবে মেতে উঠলেন তৃণমূলকর্মীরা। পুড়ল বাজি, ফাটল সেল।  

2/7

চুঁচুঁড়ায় প্রার্থী বদলে উত্‍সব তৃণমূলের

ছাব্বিশে তৃণমূলের তালিকায় নাম দলের হেভিওয়েট বিধায়ক অসিত মজুমদার।  

3/7

চুঁচুঁড়ায় প্রার্থী বদলে উত্‍সব তৃণমূলের

২০১১ সালে প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়েই বাজিমাত করেছিলেন অসিত। হুগলির চুঁচুঁড়া থেকে তৃণমূলের টিকিটে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন।  

4/7

চুঁচুঁড়ায় প্রার্থী বদলে উত্‍সব তৃণমূলের

 ২০১৬ ও ২০২১-এও চুঁচুঁড়ায় তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন অসিত মজুমদারই। পরপর তিনবার জেতেন তিনি।  

5/7

চুঁচুঁড়ায় প্রার্থী বদলে উত্‍সব তৃণমূলের

ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে কিন্তু আর অসিতে আস্থায় রাখল না তৃণমূল। তাঁর বদলে এবার চুঁচুঁড়া প্রার্থী করা হল দেবাংশু ভট্টাচার্যকে।  

6/7

চুঁচুঁড়ায় প্রার্থী বদলে উত্‍সব তৃণমূলের

সন্ধ্য়ায় শহরের ঘড়ি মোড়ে রীতিমতো বাজি ফাটিয়ে আনন্দে মেতে উঠলেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। সেখানের উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়ার প্রাক্তন পুর প্রধান অমিত রায়-সহ দলের একাধিক নেতাকেও। অমিত রায় অবশ্য ঘুরিয়ে বলেন, 'দল আগে। দেবাংশুকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। ওকে বিপুল ভোটে জিতিয়ে আমরা বিধায়ক বানাব'।  

7/7

চুঁচুঁড়ায় প্রার্থী বদলে উত্‍সব তৃণমূলের

একই ছবি ধরা পড়ল স্থানীয় একটি ক্লাবেও। সেল ফাটালেন ক্লাবের সদস্যরা। এক সদস্যের কথায়, আমাদের খেলার মাঠ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এই বিধায়ক। আজ দল ওকেই চুঁচুড়া থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।  নতুন প্রার্থীকে বলব, এখানে যাতে ফুটবল কোচিং সেন্টার ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের সকলে যাতে সুষ্ঠুভাবে আবার খেলাটা প্র্যাকটিস করতে পারে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

TMC Candidates 2026: বোন কস্তুরী সদ্য নাম লিখিয়েছেন বিজেপিতে, বামজমানার দাপুটে মন্ত্রীর বড় মেয়ে এবার TMC বিধায়ক?

TMC Candidates 2026: বোন কস্তুরী সদ্য নাম লিখিয়েছেন বিজেপিতে, বামজমানার দাপুটে মন্ত্রীর বড় মেয়ে এবার TMC বিধায়ক?

TMC Candidates 2026: বোন কস্তুরী সদ্য নাম লিখিয়েছেন বিজেপিতে, বামজমানার দাপুটে মন্ত্রীর বড় মেয়ে এবার TMC বিধায়ক?

TMC Candidates 2026: বোন কস্তুরী সদ্য নাম লিখিয়েছেন বিজেপিতে, বামজমানার দাপুটে মন্ত্রীর বড় মেয়ে এবার TMC বিধায়ক? 8
Gold Rate: সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন: বেলাগাম গতির পর এক ধাক্কায় দেড় লক্ষ টাকার নীচে নামল হলুদ ধাতু

Gold Rate: সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন: বেলাগাম গতির পর এক ধাক্কায় দেড় লক্ষ টাকার নীচে নামল হলুদ ধাতু

Gold Rate: সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন: বেলাগাম গতির পর এক ধাক্কায় দেড় লক্ষ টাকার নীচে নামল হলুদ ধাতু 18
Bengal Weather Update: শুক্র থেকে আরও বাড়বে বৃষ্টি, দুর্যোগের প্রকোপ কবে কমবে? জানাল হাওয়া অফিস

Bengal Weather Update: শুক্র থেকে আরও বাড়বে বৃষ্টি, দুর্যোগের প্রকোপ কবে কমবে? জানাল হাওয়া অফিস

Bengal Weather Update: শুক্র থেকে আরও বাড়বে বৃষ্টি, দুর্যোগের প্রকোপ কবে কমবে? জানাল হাওয়া অফিস 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ ঠান্ডা মাথায় জয় করবেন বৃশ্চিক, ভেবে চিন্তে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন মীন

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ ঠান্ডা মাথায় জয় করবেন বৃশ্চিক, ভেবে চিন্তে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন মীন

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ ঠান্ডা মাথায় জয় করবেন বৃশ্চিক, ভেবে চিন্তে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন মীন 12