Zee News Bengali
Gold, Silver Rate Today: চড়চড়িয়ে চড়ছে হলুদ ধাতু! একলাফে অনেকখানি বাড়ল সোনার দাম! কলকাতায় কত গয়নার সোনা...

| Nov 12, 2025, 02:08 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বস্তি উধাও, ফের বাড়ল সোনার দাম। আবার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। একলাফে অনেকখানি বাড়ল সোনার দাম। 

আজ ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনা ১ গ্রাম ১২,৫৮৫ টাকা, ২২ ক্যারেট সোনা ১ গ্রাম ১১,৫৩৬ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট সোনা (যা ৯৯৯ সোনা নামেও পরিচিত) ১ গ্রামের দাম ৯,৪৩৬ টাকা।

ভারতে সোনার দাম মূলত বিশ্ব বাজারের প্রবণতা, মুদ্রার ওঠানামা এবং স্থানীয় চাহিদার উপর নির্ভর করে থাকে। অক্টোবরের শুরুতে ভারতে সোনার দাম রেকর্ড করে।

সর্বোচ্চ ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা ওঠে ১০ গ্রামের দাম। দীপাবলির পর থেকে দাম কমতে শুরু করে। কিন্তু এখন আবার উর্ধ্বমুখী গ্রাফ।

আজ চেন্নাইতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১,২৭,৬৫০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১৭,০০০ টাকা। আর ১৮ ক্যারেট সোনা ১০ গ্রাম ৯৭,৫০০ টাকা।

আজ দিল্লিতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১,২৬,২৩০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১৫,৭১০ টাকা। আর ১৮ ক্যারেট সোনা ১০ গ্রাম ৯৪,৭১০ টাকা।

আজ মুম্বইতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১,২৫,৮৫০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১৫,৩৬০ টাকা। আর ১৮ ক্যারেট সোনা ১০ গ্রাম ৯৪,৩৬০ টাকা।

আজ বেঙ্গালুরুতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১,২৫,৮৫০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১৫,৩৬০ টাকা। আর ১৮ ক্যারেট সোনা ১০ গ্রাম ৯৪,৩৬০ টাকা।

কলকাতাও এই উর্ধ্বমুখী গ্রাফের ব্যতিক্রম নয়। কলকাতায় আজ ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১,২৫,৮৫০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১৫,৩৬০ টাকা। আর ১৮ ক্যারেট সোনা ১০ গ্রাম ৯৪,৩৬০ টাকা।

রুপোর দামের গ্রাফও ঊর্ধ্বমুখী। আজ ভারতে রুপোর দামও বেড়েছে। ১ গ্রাম রুপোর দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬০ টাকা। আর ১ কেজি ১,৬০,১০০ টাকা। 

