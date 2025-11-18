English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Gold, Silver Rate Today: টানা তৃতীয় দিন পড়ল সোনার দাম, আরও সস্তা হল হলুদ ধাতু... গ্রাম প্রতি কমল প্রায়...

Gold Silver Rate Today: আজ মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে সোনা ও রুপার ফিউচারের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ভারতে সোনার দাম মূলত বিশ্ব বাজারের প্রবণতা, মুদ্রার ওঠানামা এবং স্থানীয় চাহিদার উপর নির্ভর করে।

| Nov 18, 2025, 04:57 PM IST
আরও কমল সোনার দাম

Today Gold Silver Rate November 18

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড় খবর! ফের কমল সোনার দাম। টানা তৃতীয় দিন সোনার দামে পতন। যার জেরে আরও সস্তা হল হলুদ ধাতু।

আজ মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে সোনা ও রুপার ফিউচারের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সোনার দাম ১,৮০০ টাকা এবং রুপার দাম ৩,৬০০ টাকা কমেছে। 

আজ ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনা ১০ গ্রামের দাম ১,২৫,৪১০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা ১০ গ্রামের দাম ১,১৪,৯৬০ টাকা ও ১৮ ক্যারেট সোনা ১০ গ্রামের দাম যাচ্ছে ৯৪,০৬০ টাকা।

ভারতে সোনার দাম মূলত বিশ্ব বাজারের প্রবণতা, মুদ্রার ওঠানামা এবং স্থানীয় চাহিদার উপর নির্ভর করে। অক্টোবরের শুরুতে ভারতে ১০ গ্রাম সোনার দাম রেকর্ড ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা ছোঁয়।

আজ চেন্নাইতে ২৪ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ১,২৫,৮৮০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১৫,৩৯০ টাকা। আর ১০ গ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ৯৬,২৪০ টাকা।

আজ দিল্লিতে ২৪ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ১,২৫,৫৬০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১৫,১১০ টাকা। আর ১০ গ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ৯৪,২১০ টাকা।

আজ মুম্বইতে ২৪ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ১,২৫,৪১০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১৪,৯৬০ টাকা। আর ১০ গ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ৯৪,০৬০ টাকা।

আজ বেঙ্গালুরুতে ২৪ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ১,২৫,৪১০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১৪,৯৬০ টাকা। আর ১০ গ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ৯৪,০৬০ টাকা।

কলকাতাতেও আজ ২৪ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ১,২৫,৪১০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১৪,৯৬০ টাকা। আর ১০ গ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ৯৪,০৬০ টাকা।

রুপোর দামের গ্রাফও নিম্নমুখী। আজ ভারতে রুপোর দামও কমেছে। আজ ১ গ্রাম রুপোর দাম দাঁড়িয়েছে ১৬৬.৯০ টাকা। ১ কেজি রুপোর দাম ১৬৬,৯০০ টাকা।

