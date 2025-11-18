Gold, Silver Rate Today: টানা তৃতীয় দিন পড়ল সোনার দাম, আরও সস্তা হল হলুদ ধাতু... গ্রাম প্রতি কমল প্রায়...

Gold, Silver Rate Today: টানা তৃতীয় দিন পড়ল সোনার দাম, আরও সস্তা হল হলুদ ধাতু... গ্রাম প্রতি কমল প্রায়...
Gold Silver Rate Today: আজ মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে সোনা ও রুপার ফিউচারের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ভারতে সোনার দাম মূলত বিশ্ব বাজারের প্রবণতা, মুদ্রার ওঠানামা এবং স্থানীয় চাহিদার উপর নির্ভর করে।
1/10
আরও কমল সোনার দাম
2/10
আরও কমল সোনার দাম
photos
TRENDING NOW
3/10
আরও কমল সোনার দাম
4/10
আরও কমল সোনার দাম
5/10
আরও কমল সোনার দাম
6/10
আরও কমল সোনার দাম
7/10
আরও কমল সোনার দাম
8/10
আরও কমল সোনার দাম
9/10
আরও কমল সোনার দাম
10/10
আরও কমল সোনার দাম
photos