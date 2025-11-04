Gold, Silver Rate Today: ১০,০০০-এর পতন! আরও পড়ল সোনার দাম... কলকাতায় কত হলুদ ধাতু?

Gold, Silver Rate Today: ১০,০০০-এর পতন! আরও পড়ল সোনার দাম... কলকাতায় কত হলুদ ধাতু?
Gold, Silver Rate Today: ভারতে সোনার দাম মূলত বিশ্বব্যাপী ও স্থানীয়, এই দুই কারণের উপর নির্ভর করে। আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম, মার্কিন ডলারের দাম বৃদ্ধি এবং স্থানীয়ভাবে গয়নার ব্যবহার দেশের বাজারে সোনার অভ্যন্তরীণ মূল্য নির্ধারণ করে থাকে।
1/9
১০,০০০-এর পতন! আরও কমল সোনার দাম...
2/9
১০,০০০-এর পতন! আরও কমল সোনার দাম...
যদিও সোমবার ভারতে সোনার দাম আরও একবার বেড়েছিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমতেই আজ ৪ নভেম্বর ভারতেও সোমার দাম হ্রাস পেয়েছে। ভারতে আজ সোনার দাম যাচ্ছে ২৪ ক্যারেট সোনা প্রতি গ্রাম ১২,২৪৬ টাকা (১০ গ্রাম ১,২২,৪৬০ টাকা)। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি গ্রাম ১১,২২৫ টাকা আর ১৮ ক্যারেট সোনা প্রতি গ্রাম ৯,১৮৪ টাকা।
photos
TRENDING NOW
3/9
১০,০০০-এর পতন! আরও কমল সোনার দাম...
4/9
১০,০০০-এর পতন! আরও কমল সোনার দাম...
5/9
১০,০০০-এর পতন! আরও কমল সোনার দাম...
6/9
১০,০০০-এর পতন! আরও কমল সোনার দাম...
7/9
১০,০০০-এর পতন! আরও কমল সোনার দাম...
8/9
১০,০০০-এর পতন! আরও কমল সোনার দাম...
9/9
১০,০০০-এর পতন! আরও কমল সোনার দাম...
photos