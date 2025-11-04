English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Gold, Silver Rate Today: ১০,০০০-এর পতন! আরও পড়ল সোনার দাম... কলকাতায় কত হলুদ ধাতু?

Gold, Silver Rate Today: ভারতে সোনার দাম মূলত বিশ্বব্যাপী ও স্থানীয়, এই দুই কারণের উপর নির্ভর করে। আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম, মার্কিন ডলারের দাম বৃদ্ধি এবং স্থানীয়ভাবে গয়নার ব্যবহার দেশের বাজারে সোনার অভ্যন্তরীণ মূল্য নির্ধারণ করে থাকে।

| Nov 04, 2025, 02:56 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অক্টোবরের শুরুতেই ভারতে সোনার দাম পৌঁছে গিয়েছিল সর্বকালের সর্বোচ্চ শিখরে। প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়ায় রেকর্ড ১,৩২,৭৭০ টাকায়। তবে দীপাবলির পর থেকে হলুদ ধাতুর দাম কমেছে। 

যদিও সোমবার ভারতে সোনার দাম আরও একবার বেড়েছিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমতেই আজ ৪ নভেম্বর ভারতেও সোমার দাম হ্রাস পেয়েছে। ভারতে আজ সোনার দাম যাচ্ছে ২৪ ক্যারেট সোনা প্রতি গ্রাম ১২,২৪৬ টাকা (১০ গ্রাম ১,২২,৪৬০ টাকা)। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি গ্রাম ১১,২২৫ টাকা আর ১৮ ক্যারেট সোনা প্রতি গ্রাম ৯,১৮৪ টাকা। 

এক মাস পর সোনার দাম ১০,০০০ টাকা কমল! ভারতে সোনার দাম মূলত বিশ্বব্যাপী ও স্থানীয়, উভয় কারণের উপর নির্ভর করে। আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম, মার্কিন ডলারের দাম বৃদ্ধি এবং স্থানীয়ভাবে গয়নার ব্যবহার দেশের বাজারে সোনার অভ্যন্তরীণ মূল্য নির্ধারণ করে। 

আজ চেন্নাইতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১,২২,৭৩০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১২,৫০০ টাকা ও ১৮ ক্যারাটের দাম প্রতি ১০ গ্রাম ৯৩,৯০০ টাকা।

আজ দিল্লিতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১,২২,৫১০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১২,৪০০ টাকা। আর ১৮ ক্যারাটের দাম প্রতি ১০ গ্রাম ৯১,৯৯০ টাকা। 

আজ মুম্বইতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১,২২,৪৬০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১২,২৫০ টাকা। আর ১৮ ক্যারাটের দাম প্রতি ১০ গ্রাম ৯১,৮৪০ টাকা।

আজ বেঙ্গালুরুতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১,২২,৪৬০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১২,২৫০ টাকা। আর ১৮ ক্যারাটের দাম প্রতি ১০ গ্রাম ৯১,৮৪০ টাকা।

কলকাতাতেও আজ হলুদ ধাতু খানিক সস্তা হয়েছে। ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১০ গ্রাম ১,২২,৪৬০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১২,২৫০ টাকা। আর ১৮ ক্যারাটের দাম প্রতি ১০ গ্রাম ৯১,৮৪০ টাকা।

অর্থাৎ মোটের উপর কলকাতা, বেঙ্গালুরু ও মুম্বইতে একই যাচ্ছে দাম। দাম বেশি চেন্নাইতে ও দিল্লিতে।

