Gold, Silver Rate Today: আরও সস্তা হলুদ ধাতু! এবার কি ১ লাখের নীচে নামল সোনার দাম? কলকাতায় আজ গয়নার সোনা...

Gold, Silver Rate Today: আরও সস্তা হলুদ ধাতু! এবার কি ১ লাখের নীচে নামল সোনার দাম? কলকাতায় আজ গয়নার সোনা...
Gold, Silver Rate Today: বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২৪ ক্যারেট সোনার দাম খুব শিগগিরই ১ লাখ ২০ হাজারের নীচে নামতে পারে! ভারতে সোনার দাম মূলত বিশ্বব্যাপী ও স্থানীয়, উভয় কারণের উপর নির্ভর করে।
1/10
আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম
2/10
আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম
photos
TRENDING NOW
3/10
আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম
4/10
আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম
5/10
আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম
6/10
আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম
7/10
আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম
8/10
আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম
9/10
আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম
10/10
আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম
photos