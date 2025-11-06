English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold, Silver Rate Today: আরও সস্তা হলুদ ধাতু! এবার কি ১ লাখের নীচে নামল সোনার দাম? কলকাতায় আজ গয়নার সোনা...

Gold, Silver Rate Today: বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২৪ ক্যারেট সোনার দাম খুব শিগগিরই ১ লাখ ২০ হাজারের নীচে নামতে পারে! ভারতে সোনার দাম মূলত বিশ্বব্যাপী ও স্থানীয়, উভয় কারণের উপর নির্ভর করে।

| Nov 06, 2025, 11:08 AM IST
আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনার দামের পতনের ধারা অব্যাহত। আরও পড়ল সোনার দাম। কমল রুপোর দামও। আর সোনার দামের এই নিম্নমুখী গ্রাফই আশা জাগাচ্ছে!তাহলে কি এবার ১ লাখের নীচে নামবে সোনার দাম?

আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২৪ ক্যারেট সোনার দাম খুব শিগগিরই ১ লাখ ২০ হাজারের নীচে নামতে পারে! অক্টোবরের শুরুতেই প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম রেকর্ড ১,৩২,৭৭০ টাকা ছোঁয়। তবে দীপাবলির পর থেকে হলুদ ধাতুর দাম কমেছে। 

আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম

ভারতে সোনার দাম মূলত বিশ্বব্যাপী ও স্থানীয়, উভয় কারণের উপর নির্ভর করে। আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম, মার্কিন ডলারের দাম বৃদ্ধি এবং স্থানীয়ভাবে গয়নার ব্যবহার দেশের বাজারে সোনার অভ্যন্তরীণ মূল্য নির্ধারণ করে। 

আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম

আজ ৬ নভেম্বর ভারতে সোনার দাম আরও কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ভারতে আজ সোনার দাম যাচ্ছে ২৪ ক্যারেট সোনা প্রতি গ্রাম ১২,১৪৫ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি গ্রাম ১১,১৩৪ টাকা আর ১৮ ক্যারেট সোনা প্রতি গ্রাম ৯,১১০ টাকা। চলুন দেখে নেওয়া যাক, শহর ভিত্তিক সোনার দাম-

আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম

আজ চেন্নাইতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১,২১,৯৬০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১১,৭৯০ টাকা ও ১৮ ক্যারাটের দাম প্রতি ১০ গ্রাম ৯৩,২৪০ টাকা।

আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম

আজ দিল্লিতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১,২১,৬২০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১১,৪৯০ টাকা। আর ১৮ ক্যারাটের দাম প্রতি ১০ গ্রাম ৯১,২৫০ টাকা। 

আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম

আজ মুম্বইতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১,২১,৪৭০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১১,৩৪০ টাকা। আর ১৮ ক্যারাটের দাম প্রতি ১০ গ্রাম ৯১,১১০ টাকা।

আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম

আজ বেঙ্গালুরুতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১,২১,৪৭০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১১,৩৪০ টাকা। আর ১৮ ক্যারাটের দাম প্রতি ১০ গ্রাম ৯১,১১০ টাকা।

আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম

কলকাতাও এই নিম্নমুখী গ্রাফের ব্যতিক্রম নয়। কলকাতায় আজ আরও খানিকটা সস্তা হয়েছে হলুদ ধাতু। ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১,২১,৪৭০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১১,৩৪০ টাকা। আর ১৮ ক্যারাটের দাম প্রতি ১০ গ্রাম ৯১,১১০ টাকা।

আরও কমল সোনা, সোনা-রুপোর আজকের দাম

অর্থাৎ মোটের উপর কলকাতা, বেঙ্গালুরু ও মুম্বইতে একই যাচ্ছে দাম। দাম বেশি চেন্নাইতে ও দিল্লিতে। ওদিকে আজ ভারতে রুপোর দাম প্রতি গ্রাম ১৫০.৪০ টাকা এবং প্রতি কেজি ১,৫০,৪০০ টাকা।

