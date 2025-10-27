English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold, Silver Rate Today: আরও কমল সোনার দাম! কলকাতায় কত হল গয়নার সোনা? রুপো-ই বা কত...

Gold, Silver Rate Today: গত কয়েকদিন ধরেই সোনার দামে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। নিম্নমুখী এই গ্রাফ নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর।      

| Oct 27, 2025, 12:52 PM IST
1/9

সোনার দামে পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 27

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বস্তির খবর। সুখের খবর। ফের কমল সোনার দাম। গতকাল থেকে আজ ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১ টাকা কমেছে।

2/9

সোনার দামে পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 27

গত কয়েকদিন ধরেই সোনার দামে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। ১৮, ২২ এবং ২৪ ক্যারেট সোনার দাম গতকালের ১ গ্রাম সোনার দামের তুলনায় ১ টাকা করে কমেছে। নিম্নমুখী এই গ্রাফ নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর।

3/9

সোনার দামে পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 27

ভারতে আজ প্রতি গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১২,৫৬১ টাকা, প্রতি গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১১,৫১৪ টাকা এবং প্রতি গ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ৯,৪২১ টাকা। চলুন দেখে নেওয়া যাক, শহর ভিত্তিতে কোথায় কত দাম দাঁড়াল আজ-

4/9

সোনার দামে পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 27

চেন্নাইতে আজ সোনার দাম: ২৪ ক্যারেট সোনার ১ গ্রামের দাম ১২,৫৪৪ টাকা। মানে ১০ গ্রামের দাম দাঁড়াচ্ছে ১,২৫,৪৪০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১ গ্রাম ১১,৪৯৯ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনা যা ৯৯৯ সোনা নামেও পরিচিত, তার ১ গ্রামের দাম ৯,৬২৪ টাকা। 

5/9

সোনার দামে পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 27

মুম্বইতে আজ সোনার দাম: ২৪ ক্যারেট সোনার ১ গ্রামের দাম ১২,৫৬১ টাকা। মানে ১০ গ্রামের দাম দাঁড়াচ্ছে ১,২৫,৬১০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১ গ্রাম ১১,৫১৪ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনা যা ৯৯৯ সোনা নামেও পরিচিত, তার ১ গ্রামের দাম ৯,৪২১ টাকা। 

6/9

সোনার দামে পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 27

দিল্লিতে আজ সোনার দাম: ২৪ ক্যারেট সোনার ১ গ্রামের দাম ১২,৫৭৬ টাকা। মানে ১০ গ্রামের দাম দাঁড়াচ্ছে ১,২৫,৭৬০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১ গ্রাম ১১,৫২৯ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনা যা ৯৯৯ সোনা নামেও পরিচিত, তার ১ গ্রামের দাম ৯,৪৩৬ টাকা। 

7/9

সোনার দামে পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 27

বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম: ২৪ ক্যারেট সোনার ১ গ্রামের দাম ১২,৫৬১ টাকা। মানে ১০ গ্রামের দাম দাঁড়াচ্ছে ১,২৫,৬১০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১ গ্রাম ১১,৫১৮ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনা যা ৯৯৯ সোনা নামেও পরিচিত, তার ১ গ্রামের দাম ৯,৪২১ টাকা। 

8/9

সোনার দামে পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 27

আর কলকাতায় আজ সোনার দাম: ২৪ ক্যারেট সোনার ১ গ্রামের দাম ১২,৫৬২ টাকা। মানে ১০ গ্রামের দাম দাঁড়াচ্ছে ১,২৫,৬২০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১ গ্রাম ১১,৫১৫ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনা যা ৯৯৯ সোনা নামেও পরিচিত, তার ১ গ্রামের দাম ৯,৪২২ টাকা। 

9/9

সোনার দামে পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 27

ওদিকে রুপোর দামের ক্ষেত্রে কলকাতায় ১ কেজি রুপোর দাম ১ লাখ ৫৪ হাজার ৯০০ টাকা। আর চেন্নাই, মুম্বই, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুতে যথাক্রমে ১ কেজি রুপোর দাম ১,৬৯,৯০০ টাকা; ১,৫৪,৯০০ টাকা ও ১,৫৬,৯০০ টাকা।

