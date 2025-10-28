English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Gold, Silver Rate Today: একলাফে আরও অনেকটা কমল হলুদ ধাতু! কলকাতায় গয়নার সোনার ১০ গ্রামের দাম কমে হল...

Gold, Silver Rate Today: চলতি মাসের শুরুতেই সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছয়। দীপাবলির পর থেকেই সোনার দামের গ্রাফ নিম্নমুখী। আরও কমবে সোনার দাম।

| Oct 28, 2025, 04:43 PM IST
1/9

সোনার দামে আরও পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 28

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আরও কমল সোনার দাম। হলুদ ধাতুর দামে আরও পতন। স্বর্ণপ্রেমীদের জন্য বড়ই স্বস্তি। স্বস্তি বিয়ের মরশুমের আগেও। 

2/9

সোনার দামে আরও পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 28

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আরও কমবে সোনার দাম। আরও প্রায় প্রায় ১০-১৫% কমবে সোনার দাম। ১০ গ্রামের দাম নেমে ১.১৫ লক্ষ টাকার কাছাকাছি।

3/9

সোনার দামে আরও পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 28

বলাই বাহুল্য যে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে সোনার দাম প্রায় ৭৫,০০০ টাকা থেকে ১.৩০ লক্ষ টাকায় উন্নীত হওয়ার পর এই পতন প্রত্যাশিত ছিল। দীপাবলির পর থেকেই সোনার দামের গ্রাফ নিম্নমুখী। 

4/9

সোনার দামে আরও পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 28

চলতি মাসের শুরুতেই সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছয়। অবশেষে হলুদ ধাতু এখন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার ডিসেম্বরের ফিউচার প্রতি ১০ গ্রামে লেনদেন হয়েছে প্রায় ১.২১ লক্ষ টাকায়।

5/9

সোনার দামে আরও পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 28

দিল্লিতে আজ ২৪ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম দাঁড়াচ্ছে ১,২৩,৪২০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামের দাম ১,১৩,১৪০ টাকা।

6/9

সোনার দামে আরও পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 28

মুম্বাইতে, ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,২৩,২৭০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। যেখানে ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রাম ১,১২,৯৯০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। রুপোর দাম প্রতি কেজি ১,৫৪,৯০০ টাকা।

7/9

সোনার দামে আরও পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 28

চেন্নাইতে আজ ২৪ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ১,২৩,২৭০ টাকা। আর মুম্বইয়ের মতো চেন্নাইতেও ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামের দাম ১,১২,৯৯০ টাকা।

8/9

সোনার দামে আরও পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 28

বেঙ্গালুরুতেও আজ ২৪ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ১,২৩,২৭০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ১,১২,৯৯০ টাকা।

9/9

সোনার দামে আরও পতন, আজকের দর...

Gold Silver Rate Today October 28

কলকাতায় আজ আরও কমেছে সোনার দাম। ২৪ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ১,২৩,২৭০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনা বা গয়নার সোনার ১০ গ্রামের দাম ১,১২,৯৯০ টাকা। 

