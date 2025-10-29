English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold, Silver Rate Today: আরও অনেকটা কমল দাম! কলকাতায় এবার গয়নার সোনা ১ ভরি হল... রুপোর দামেও বড় পতন...

Gold, Silver Rate Today: তবে দিল্লিতে সোনার দাম অন্যান্য বড় শহরগুলির তুলনায় একটু বেশি। আর চেন্নাইতে রুপোর দাম অন্যান্য শহরের তুলনায় খানিক বেশি।

| Oct 29, 2025, 04:25 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আরও কমল সোনার দাম। কমল রুপোর দামও। ১০ টাকা কমল সোনার দাম। রুমো কমল ১০০ টাকা।

২৪ ক্যারেট সোনার ১ গ্রামের দাম ১ টাকা কমেছে। অর্থাৎ ১০ গ্রামে কমল ১০ টাকা। সোনার দাম ১০ টাকা কমে ১,২০,৮১০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

মুম্বই, কলকাতা এবং চেন্নাইতে ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১,২০,৮১০ টাকা। 

তবে দিল্লিতে ২৪ ক্যারেটের ১০ গ্রাম সোনার দাম একটু বেশি, ১,২০,৯৬০ টাকা।

পাশাপাশি ২২ ক্যারেট সোনার দামও ১০ টাকা কমেছে। ১০ গ্রাম সোনা ১,১০,৭৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মুম্বই, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ ও চেন্নাইয়ে ২২ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম যাচ্ছে আজ ১,১০,৭৪০ টাকা। 

২৪ ক্যারেটের মতো দিল্লিতে ২২ ক্যারেট সোনারও ১০ গ্রামের দাম সামান্য বেশি অন্যান্য বড় শহরগুলির তুলনায়। ১০ গ্রামের দাম ১,১০,৮৯০ টাকা।

চেন্নাইতে ১৮ ক্যারেট সোনা (৯৯৯ সোনা)র ১ গ্রামের দাম দাঁড়িয়েছে ৯,১৯৯ টাকা। দিল্লিতে ৯,০৭৬ টাকা। আর কলকাতা, বেঙ্গালুরু ও মুম্বইকে ৯,০৬১ টাকা।           

ওদিকে দিল্লি কলকাতা এবং মুম্বাইয়ে এক কেজি রুপার দাম ১০০ টাকা কমে আজ  ১,৫০,৯০০ টাকা। চেন্নাইতে এক কেজি রূপার দাম একটু বেশি ১,৬৪,৯০০ টাকা।

